tin vắn trong nước

Hà Nội: Tập trung phòng, trừ dịch bệnh vụ đông xuân

Vụ xuân 2020, toàn thành phố Hà Nội gieo cấy 112 nghìn ha cây trồng; trong đó, có 90 nghìn ha lúa và 22 nghìn ha hoa màu. Khung thời vụ gieo cấy tập trung vào sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đây là giai đoạn không thuận lợi về nguồn nước do lượng mưa thiếu hụt so với mọi năm. Để chủ động ứng phó những bất lợi do thời tiết gây ra, ngành Nông nghiệp thành phố Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát kế hoạch sản xuất trên cơ sở bố trí diện tích và cơ cấu, thời vụ gieo trồng phù hợp với năng lực nguồn nước. Đối với những diện tích có khả năng không đủ nước để gieo cấy lúa thì kiên quyết chuyển đổi sang cây trồng khác.

Quảng Ngãi: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới để đẩy mạnh cải cách hành chính.

Điểm đáng ghi nhận là năm 2019, có 16 sở chuyên môn thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Trong số 61.294 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết 59.600 hồ sơ; hồ sơ trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ hơn 95%. Hầu hết các tổ chức, công dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính đều hài lòng, đánh giá cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm, trong đó mức độ rất hài lòng và hài lòng chiếm tỷ lệ 99,7%. Ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận 7.205 hồ sơ nộp trực tuyến; phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện 6.221 hồ sơ theo yêu cầu của người dân và tổ chức.

Kiên Giang: Tập trung sắp xếp tinh giản biên chế

Đến nay, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy Kiên Giang và các sở, ngành cấp tỉnh đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và giảm 59 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 59% kế hoạch. Tỉnh cơ bản hoàn thành đề án hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình mới về kiêm nhiệm các chức danh ở cấp huyện, cấp xã và tiếp tục thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố. Năm 2019, tỉnh đã thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh cấp huyện như: trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm chính trị tại 15/15 huyện, thành phố; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại 9/15 huyện, thành phố; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm chánh thanh tra tại 3/15 huyện, thành phố; bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 30/145 xã. Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, toàn tỉnh đã giảm được 74 đầu mối, với 271 vị trí lãnh đạo thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo cấp huyện, xã. Năm 2019, toàn tỉnh đã giảm 682 biên chế.

Thời gian tới, tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế năm 2020 và 2021, bảo đảm chặt chẽ, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

