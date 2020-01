tin vắn trong nước

Hải Phòng: Đón mã hàng đầu tiên năm 2020

Vào thời khắc đầu tiên của năm mới 2020, tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức đón mã hàng đầu năm.

Năm 2019 là một năm thành công của Cảng Hải Phòng. Sản lượng Công ty đạt 26,8 triệu tấn; doanh thu đạt 1.686 tỷ đồng; giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc cả nước.

Những mã hàng đầu tiên từ tàu Pearl River Bridge - con tàu dài hơn 170m, rộng gần 30m, sức chở 22 nghìn tấn - của hãng tàu ONE được xếp dỡ xuống cảng Tân Vũ. Từng đoàn xe chở hàng nối đuôi nhau, càng tăng thêm sự tấp nập, nhộn nhịp và không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi tại Cảng Tân Vũ.

Mã hàng đầu tiên của năm 2020 tại Cảng Hải Phòng

Ngay trong lễ đón mã hàng đầu tiên của năm 2020, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng quyết tâm phấn đấu đạt sản lượng vượt 34,5 triệu tấn; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 415 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ông Cao Trung Ngoan, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng cho biết, Công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo”, tập trung cao độ các nguồn lực, đổi mới trong quản lý, lao động, sản xuất.

“Năm 2020 là năm đầu của một thập niên, đánh dấu một giai đoạn mới của Cảng Hải Phòng. Ngoài các giải pháp đã thực hiện như lấy khách hàng, chủ hàng làm trung tâm và phát triển, chúng tôi tiếp tục đầu tư công nghệ và tiến tới Cảng điện tử; tiếp tục tái cơ cấu, sử dụng nguồn lao động hợp lý, đào tạo lại đội ngũ, đặc biệt là trí thức trẻ, đưa công nghệ 4.0 vào tổ chức, quản lý, khai thác Cảng. Chúng tôi đã được Thủ tướng giao cho đầu tư 2 bến tại Cảng Cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; năm 2020, chúng tôi sẽ khởi công 2 bến này và dự kiến đến năm 2022 sẽ đưa bến đầu tiên vào khai thác”, ông Quyền nói.

Quảng Trị: Đầu tư gần 5.000 tỷ đồng xây 3 nhà máy điện gió

Ngày 31-12, tại xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông cùng các nhà đầu tư tổ chức lễ động thổ xây dựng 3 nhà máy điện gió có tổng công suất 144MW, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, được sử dụng thiết bị, công nghệ tiêu chuẩn châu Âu.

Cụ thể, Nhà máy điện gió Phong Liệu do Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu làm chủ đầu tư, được xây dựng tại các xã Tân Thành, Hướng Linh và Hướng Tân. Nhà máy điện gió Phong Huy do Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy làm chủ đầu tư được xây dựng tại các xã Tân Thành và Hướng Tân. Nhà máy điện gió Phong Nguyên do Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên làm chủ đầu tư được xây dựng tại các xã Tân Thành, Hướng Phùng. Cả 3 nhà máy đều có công suất 48MW và tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Hà Nội: Từ ngày 1-1-2020 áp dụng bảng giá đất mới

Ngày 26-12, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Hà Nội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về các loại giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024. Theo bảng giá đất mới, đất nông nghiệp giữ nguyên như năm 2019.

Đất phi nông nghiệp trên địa bàn các quận tăng bình quân 15%. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ bằng 62%-65% giá đất ở sau khi điều chỉnh. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính, hai chiều; điều chỉnh tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường một chiều; các tuyến đường còn lại điều chỉnh tăng bình quân 15%.

Tại địa bàn các huyện và thị xã, bảng giá đất ở và bảng giá đất thương mại, dịch vụ điều chỉnh tăng bình quân từ 10 đến 15% và có điều chỉnh đối với các tuyến đường giáp ranh, các tuyến đường đi qua địa bàn các huyện, tùy thuộc vào vị trí và các loại đường khác nhau. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ giá giữ nguyên như quy định tại bảng giá đất 2015-2019 đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND.

Về giá đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp trồng lúa nước và trồng cây hàng năm từ 56.800 đồng/m2 đến 252 nghìn đồng/m2. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm từ 54.400 đồng/m2 đến 252 nghìn đồng/m2. Đất nuôi trồng thủy sản có giá từ 36 nghìn đồng/m2 đến 252 nghìn đồng/m2. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất từ 30 nghìn đồng/m2 đến 60 nghìn đồng/m2./.

PV