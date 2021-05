Bảo đảm an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT) trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1213/KH-CAT, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vui chơi an toàn. Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5-2021), tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm.

Lực lượng Công an đã xử lý hành chính 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, sử dụng trái phép chất ma túy ở địa bàn thành phố Nam Định và các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Vụ Bản đã bắt 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 2,675 gam heroin; bắt 3 vụ, 16 đối tượng đánh bạc, thu 42,16 triệu đồng. Về trật tự an toàn giao thông, trong những ngày nghỉ trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 192 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 200 triệu đồng, tạm giữ 21 phương tiện và 66 bộ giấy tờ xe các loại.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh Karaoke Hùng Vương, xã Xuân Hồng (Xuân Trường) vi phạm quy định về phòng chống dịch./.

Xuân Thu