Tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu

Chiều 4-5-2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh họp chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống, kịp thời đáp ứng tình hình dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số lượng người mắc và tử vong tiếp tục gia tăng tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, ngày 29-4 đã ghi nhận chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến BN 2899 từ Nhật Bản về. Từ ngày 29-4 đến nay đã ghi nhận 37 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố với yếu tố dịch tễ đa dạng, phức tạp; trong đó, 20 ca bệnh có liên quan đến BN 2899 tại Hà Nam qua tiếp xúc gần tại đám giỗ, quán net, đám cưới, giao lưu ăn uống. Tại tỉnh ta tính đến 6h ngày 4-5 chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Các cơ sở khám chữa bệnh đang cách ly, điều trị 7 người có nguy cơ cao với COVID-19. Tại cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh hiện đang cách ly 129 trường hợp; cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi An đang cách ly 40 trường hợp, tình trạng sức khoẻ ổn định, không có biểu hiện triệu chứng COVID-19. Toàn tỉnh hiện đang cách ly tại nhà và nơi cư trú 96 trường hợp, gồm 6 trường hợp cùng đi trên chuyến bay VJ3613 và 90 trường hợp tiếp xúc gần F1. Các trường hợp cách ly tình trạng sức khoẻ ổn định. Có 169 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và đặc biệt tại tỉnh Hà Nam, ngay sát tỉnh ta, thời gian qua, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời đáp ứng tình hình dịch. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã kịp thời cập nhật văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành và UBND tỉnh, các thông báo khẩn của Bộ Y tế (trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế), ban hành văn bản chỉ đạo triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch. Các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng...; hạn chế đến những nơi tập đông người và đi ra tỉnh ngoài, nhất là các khu vực đang có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp ngành Y tế, Công an triển khai rà soát, truy vết thần tốc và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với các trường hợp là hành khách trên các chuyến bay, xe khách, các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế; rà soát, quản lý, giám sát việc theo dõi sức khỏe các trường hợp người Nam Định đã hoàn thành cách ly tập trung từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương từ 15-4-2021. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch, phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình hình diễn biến dịch bệnh. Phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ lễ để theo dõi, báo cáo ngay khi có ca dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Sở Y tế triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho nhân viên y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; tính đến 6h ngày 4-5, toàn tỉnh đã tiêm cho 4.503 người. Tất cả những người tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đều được khám sàng lọc trước tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm 1 giờ tại điểm tiêm, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong vòng 24 giờ sau tiêm. Ngành Công an tiếp tục rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn, đặc biệt các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở cách ly tập trung; xử lý vi phạm trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Các ngành Y tế, Quân đội, Công an phối hợp chặt chẽ giám sát việc cách ly, theo dõi sức khoẻ, thực hiện xét nghiệm trong cơ sở cách ly tập trung theo đúng các quy định của Bộ Y tế và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, không để dịch lây lan trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải; chú ý các phương tiện đến từ các địa phương có cửa khẩu biên giới, sân bay quốc tế. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng...; các hoạt động lễ hội, thể dục thể thao tập trung đông người; các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị biểu dương các ngành: Y tế, Công an, Quân đội và địa phương đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt mục tiêu kép phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh; tăng cường quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực, địa bàn quản lý. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng; hoạt động lễ hội, du lịch biển, thi đấu thể thao; đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng; hạn chế hội họp không cần thiết. Cán bộ, đảng viên không ra tỉnh ngoài nếu không cần thiết; vận động nhân dân hạn chế ra tỉnh ngoài. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Các ngành: Y tế, Công an, Quân sự, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án, cơ sở cách ly, điều trị và các nguồn lực đảm bảo đáp ứng các tình huống dịch bệnh. Sở Y tế hướng dẫn các địa phương về việc cách ly y tế đối với các trường hợp; chủ động đảm bảo năng lực y tế phòng chống dịch. Các ngành chức năng, các địa phương thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trường học, chợ, bến xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; tăng cường rà soát các trường hợp có nguy cơ cao. Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh từ biên giới biển. Công an quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh, tăng cường kiểm tra các nơi nghi ngờ có người nhập cảnh cư trú trái phép. Các ngành GD và ĐT, LĐ-TB và XH có văn bản chỉ đạo các trường học kiểm soát, hạn chế học sinh, sinh viên đi về từ tỉnh ngoài, yêu cầu thực hiện khai báo y tế. Sở LĐ-TB và XH, Ban Quản lý các KCN tỉnh quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp. Các ngành chức năng, các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát người nước ngoài và người từ nước ngoài về địa phương. Ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19; rà soát, bổ sung trang thiết bị, sinh phẩm, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, nhất là hệ thống đài phát thanh, truyền thanh địa phương, cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của toàn dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

Tin, ảnh: Minh Tân