Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 19-4, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kiến thức pháp luật về PCCC đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh, kiềm chế tối đa số vụ cháy, nổ cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn phải đa dạng về hình thức, rõ ràng, cụ thể về nội dung, phù hợp với thực tế trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC phải bảo đảm khách quan, toàn diện, tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân.

Công tác tuyên truyền thực hiện trực tiếp đến người dân trong khu dân cư; lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt của chi bộ, tổ dân phố, thôn xóm, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tại khu dân cư; in phát tờ rơi, băng rôn; loa phát thanh của xã, phường, thị trấn, phát thanh lưu động; trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang thông tin điện tử, mạng xã hội; gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại của người dân. Nội dung tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC như trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người dân; các biện pháp PCCC; các hành vi bị nghiêm cấm, hành vi vi phạm phải bị xử lý theo quy định. Tuyên truyền các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ; các vụ cháy điển hình gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; kiến thức cơ bản về PCCC; việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình; kỹ năng thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng. Thành lập các đoàn liên ngành, thành phần gồm Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, đại diện UBND cấp xã, đơn vị quản lý trật tự xây dựng đô thị, Điện lực, Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy tổ chức kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Nội dung kiểm tra đối với nhà ở hộ gia đình gồm trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân và các điều kiện an toàn về PCCC quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). Kiểm tra nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh gồm trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở hoạt động trong phạm vi ngôi nhà và các điều kiện an toàn về PCCC quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP./.

Xuân Thu