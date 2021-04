Biểu dương các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều 19-4, Công an tỉnh đã tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tới dự.

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Thực hiện đợt cao điểm thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, từ ngày 1-3-2021 đến nay, các lực lượng Công an trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội; điều tra, khám phá nhiều vụ án; ra quân kiểm tra hành chính, tổng điều tra cơ bản các cơ sở, địa điểm tập kết, kho hàng sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại điện tử... Điển hình là việc Công an thành phố Nam Định đã triệt phá đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại, bắt 2 đối tượng là Bùi Thị Hiền, 33 tuổi, trú tại 63 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) và Khổng Thị Lan, 34 tuổi, quê quán xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Theo tài liệu điều tra, Bùi Thị Hiền sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm những người hiếm muộn, đang có nhu cầu thuê người mang thai hộ cũng như tìm kiếm những người phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ, sau đó kết nối, tổ chức “dịch vụ” mang thai hộ nhằm trục lợi cá nhân. Mỗi vụ đẻ thuê trót lọt có giá dao động từ 830 đến 850 triệu đồng; trong đó, người mang thai hộ sẽ được Hiền trả 250 triệu đồng. Tại thời điểm bị bắt, Bùi Thị Hiền và Khổng Thị Lan đang chăm sóc 9 phụ nữ mang thai hộ, trong đó có 3 phụ nữ đang mang thai hộ từ 12 đến 16 tuần.

Đặc biệt, ngay trong chiều tối ngày 18-4, Công an thành phố Nam Định đã điều tra, khám phá nhanh vụ trọng án giết người xảy ra tại sân bóng đá mini thuộc Khu đô thị Dệt may Nam Định, phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định). Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18-4, xuất phát từ sự việc phạm lỗi trong khi đá bóng, 2 nhóm gồm 13 học sinh nam có tuổi đời từ 14 đến 17 tuổi đang là học sinh lớp 8, 9 và lớp 11 đã cãi vã, xô xát, ẩu đả trong lán để xe dẫn đến hậu quả chết người. Đối tượng gây án là Nguyễn Gia Huy, 15 tuổi, trú ở số nhà 318, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định) đang học lớp 9, Trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Nam Định) đã dùng dao bấm đâm trúng vùng ngực phải em Hoàng Trung Đức, 15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Văn Thụ (thành phố Nam Định) khiến nạn nhân tử vong. Ngoài ra Nguyễn Gia Huy cũng dùng dao bấm đâm 1 nhát vào tay phải Trịnh Trần Hoàng Hải Đăng, 14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Hoàng Văn Thụ. Hiện nay Đăng đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyễn Gia Huy cùng đồng bọn bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Nam Định khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất để làm sáng tỏ sự việc, trấn an dư luận. Thông qua vận động quần chúng nhân dân, vận động người thân của đối tượng, 5 tiếng sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Gia Huy đã ra tự thú vào 20 giờ 30 phút cùng ngày. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) tiếp tục thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã biểu dương các tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện chiến dịch cao điểm cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử và vụ án sản xuất băng vệ sinh giả nhãn hiệu, nhãn hàng hóa Diana. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; phấn đấu giành thành tích cao nhất vì bình yên cuộc sống - vì hạnh phúc nhân dân./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn