Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021), ngày 17-11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương.

Đồng chí Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Văn Quyết, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu tiếp xúc cử tri huyện Hải Hậu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hải Hậu bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho huyện kinh phí xử lý khẩn cấp giờ đầu đối với các vị trí sạt lở ở khu vực kè thị trấn Thịnh Long; có phương án khôi phục lại cơ sở hạ tầng khu du lịch Thịnh Long vừa đảm bảo phát triển du lịch, vừa đảm bảo công tác phòng chống thiên tai. Đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ cũng như tỷ lệ phân bổ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo điều kiện cho các địa phương có nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác môi trường đặc biệt công tác bảo vệ môi trường ở một số trang trại chăn nuôi của một số xã lân cận tiếp giáp với địa bàn xã Hải Trung và xã Hải Phúc, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao đổi làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời cảm ơn cử tri huyện Hải Hậu đã tin tưởng gửi gắm tâm tư, tình cảm cũng như có những ý kiến chất lượng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Ðối với các ý kiến khác, tổ đại biểu HÐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và trình HÐND tỉnh trong kỳ họp tới để chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng giải quyết.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực.

Cử tri huyện Nam Trực đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho công nhân, người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất thấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề… Đề nghị tỉnh tăng cường quản lý các tuyến phà tự phát để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy; nâng cấp một số tuyến đường đạt chuẩn theo quy định về an toàn giao thông. Ở một số tuyến ngã tư, giao cắt giữa một số vị trí đường giao thông Quốc lộ 21B, tỉnh lộ 490, 487, tỉnh cần chỉ đạo lắp đặt hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông; làm gờ giảm tốc tại các vị trí đấu nối, bổ sung biển cảnh báo an toàn giao thông; cho phép và hỗ trợ, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng mới cầu Dứa thuộc xã Hồng Quang vì đây là tuyến đường độc đạo, lưu lượng người tham gia giao thông đông. Cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm cho xã Nam Mỹ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản để nâng cao thu nhập. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý môi trường trên hệ thống sông CT2, đoạn qua địa phận xã Nam Mỹ; bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2030 trong đó bố trí riêng khu làng nghề xa khu dân cư để di dời các hộ sản xuất làng nghề thu mua, tái chế phế liệu để đảm bảo môi trường...

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định đã tiếp xúc với cử tri thành phố Nam Định. Tham dự tiếp xúc có đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định.

Cử tri đại diện cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định cho rằng, những năm qua thành phố đã được quan tâm đầu tư, xây dựng một số cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục như Trường Tiểu học Trần Nhân Tông; hiện đang đầu tư, xây dựng Trường Tiểu học Khu đô thị Dệt may; xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, qua đó từng bước khắc phục được tình trạng thiếu phòng học, giảm sĩ số học sinh trên mỗi lớp. Tuy nhiên, do số học sinh hàng năm của cấp tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố tăng bình quân từ 700 đến 1.000 học sinh nên việc phải tăng lớp, thiếu giáo viên vẫn diễn ra. Vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm, bổ sung biên chế giáo viên cấp tiểu học và THCS cho thành phố Nam Định. Cử tri xã Lộc An phản ánh, tình trạng bỏ ruộng hoang trên địa bàn khá lớn, gần 70ha trên tổng số 122ha đất nông nghiệp nên ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nguyên nhân do giá trị sản xuất nông nghiệp thấp nên lao động nông nghiệp dịch chuyển sang các ngành nghề, dịch vụ khác; một số cánh đồng ở các thôn Vụ Bản, Lộng Đồng bị ô nhiễm nước thải từ CCN An Xá... Do đó, cử tri xã Lộc An đề nghị tỉnh quan tâm kêu gọi đầu tư, mở rộng CCN An Xá và các loại hình dịch vụ khác nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Phát biểu với cử tri thành phố Nam Định, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trước những khó khăn chung của thiên tai, dịch bệnh nhưng tỉnh ta vẫn là một trong số ít các địa phương của cả nước có mức tăng trưởng dương trong 10 tháng năm 2020. Công tác cải cách hành chính và thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Một số công trình, dự án trọng điểm được chú trọng đầu tư xây dựng như Tuyến đường bộ ven biển, Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Nhà máy xử lý rác... Hòa nhịp với đà phát triển chung của tỉnh, thành phố Nam Định cần chú trọng nhiều hơn đến công tác quản lý quy hoạch; cải cách thủ tục hành chính... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố để giao cho các sở, ngành xem xét, giải quyết bảo đảm phù hợp với điều kiện chung của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Xuân Trường.

Cử tri huyện Xuân Trường đề nghị tỉnh, huyện quan tâm chỉ đạo điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; cải tạo, nâng cấp cống Kẹo; tu bổ, sửa chữa chùa Viên Quang ở xã Xuân Ninh; xử lý ô nhiễm môi trường do làng nghề, chất thải chăn nuôi; tình trạng xuống cấp của công trình trạm xử lý nước thải ở cụm công nghiệp xã Xuân Tiến. Đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả; việc tích tụ ruộng đất thông qua hình thức chuyển nhượng, cho thuê đất hai vụ lúa để xây dựng mô hình cánh đồng lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại huyện Trực Ninh.

Cử tri huyện Trực Ninh đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để triếp tục triển khai công tác hỗ trợ xóa bỏ lò gạch thủ công; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông Ninh Cơ; hỗ trợ địa phương để giải quyết triệt để các vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn; quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống bờ kè kênh Văn Lai hiện đã bị sạt lở nghiêm trọng; vấn đề phụ cấp đối với cán bộ kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND cấp xã. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây mới cầu Hưng Thái (nối liền xã Trực Hưng và xã Nam Thái (Nam Trực)) đã bị hư hại, xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn của người và phương tiện lưu thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe quá tải trọng để góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ý Yên.

Các cử tri huyện Ý Yên đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh, mương, nhất là kênh cấp III phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa; có giải pháp thúc đẩy tiến độ xây dựng các dự án đã thu hồi đất giải phóng mặt bằng, hạn chế lãng phí tài nguyên đất; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện Ý Yên có biện pháp xác định, phân quyền quản lý, khai thác núi Giáp Ba là ngọn núi giáp ranh giữa 2 xã Yên Minh và Yên Lợi./.

