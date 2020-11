Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các huyện: Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, Vụ Bản

Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HÐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021), ngày 16-11, các đại biểu HÐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Hưng; Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Lộc; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở KH và ÐT tiếp xúc cử tri huyện Vụ Bản.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HÐND tỉnh đã báo cáo với cử tri các địa phương tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HÐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri về những vấn đề liên quan đến địa phương.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Hưng. Ảnh: Đức Thiện

Tại điểm tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Hưng, cử tri phát biểu nhất trí cao với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cử tri Trần Minh Phúc, xã Nghĩa Trung, kiến nghị tỉnh cần nghiên cứu nâng mức phụ cấp cho bí thư chi bộ, trưởng xóm/phố, các đoàn thể. Hiện nay, mức tiền phụ cấp này rất thấp so với giá cả thị trường, trong khi khối lượng công việc cơ sở ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, cần bổ sung kinh phí hoạt động của 5 đoàn thể chính trị - xã hội của các địa phương để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Cử tri Nguyễn Thị Thuý, xã Nghĩa Lợi cho rằng trong quá trình thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung còn tồn tại một số bất cập về giải phóng mặt bằng và tỷ lệ phân phối nguồn thu từ đấu giá đất, nhất là phần để lại địa phương chưa hợp lý, đề nghị HÐND xem xét.

Tại điểm tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Lộc, cử tri xã Mỹ Trung kiến nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện rác; tác động để doanh nghiệp môi trường sớm ký kết hợp đồng, thu gom rác thải sinh hoạt cho địa phương; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu đô thị Mỹ Trung để tránh tình trạng nước thải ngập úng ảnh hưởng đến người dân xung quanh; tăng cường kiểm soát tình trạng xả thải của các doanh nghiệp trong điều kiện KCN Mỹ Trung chưa xây dựng công trình bảo vệ môi trường tập trung. Cử tri xã Mỹ Phúc kiến nghị tỉnh sớm giải đáp thời điểm thích hợp triển khai thi công tiếp tuyến đường N3-Vĩnh Giang; đề xuất tỉnh không cắt giảm tỷ lệ phân chia khoản thu từ đấu giá đất tại các khu dân cư, điểm dân cư tập trung để tạo điều kiện tăng nguồn thu cho ngân sách xã. Cử tri xã Mỹ Thắng đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phê duyệt cho địa phương được tu sửa lại Chùa Bườn (thuộc khu di tích lịch sử Ðình Bườn đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2005) bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ của Nhà nước do chùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Ðề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn giải quyết trường hợp đồng chí Phó trưởng công an xã đã chuyển sang chức danh khác nhưng chưa được nhận lương và chưa được đóng BHXH trong thời gian 4 tháng; đề nghị tỉnh sớm ban hành quy định về chế độ, số lượng đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách của xã do chưa có quy định cụ thể, tạo thuận lợi cho công tác bố trí, đào tạo nguồn cán bộ tại địa phương. Cử tri xã Mỹ Thịnh đề xuất tỉnh hướng dẫn việc bố trí lực lượng công an chính quy về xã công tác và hướng dẫn quy trình kiện toàn bổ sung chức danh Xã đội phó đảm bảo tính thống nhất giữa Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 34/NÐ-CP ngày 24-4-2010 của Chính phủ và Quyết định số 3018/QÐ-UBND ngày 31-12-2019 của UBND tỉnh; đề nghị có giải pháp đối với tình trạng các xã chỉ có một công chức cùng lúc thực hiện quản lý đất đai, môi trường, nông nghiệp nên khó hoàn thành nhiệm vụ; đề nghị Ðiện lực Nam Ðịnh quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện do đã xuống cấp.

Ðại diện cử tri huyện Vụ Bản kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như: Quan tâm chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ trưởng thôn, bí thư chi bộ các khu dân cư; sớm hoàn thành bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; sớm hoàn thành dự án trạm bơm Cống Ðế bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất của 2 xã Ðại Thắng và Thành Lợi. Ðề nghị tỉnh sớm bố trí giải ngân, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho nhân dân để thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 485B, xem xét đưa tuyến đê Quả Bầu dài 530m vào danh mục quản lý của tỉnh. Toàn huyện hiện có 12/19 thôn được tỉnh cấp 500 triệu đồng/thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để hỗ trợ các thôn còn lại có điều kiện hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HÐND tỉnh cảm ơn cử tri các địa phương đã tin tưởng gửi gắm tâm tư, tình cảm cũng như tham gia những ý kiến có chất lượng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ðối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền, các Tổ đại biểu HÐND tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển đến các cấp xem xét, giải quyết./.

Nhóm PV thời sự