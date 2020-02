phòng, chống dịch bệnh covid-19

Công an tỉnh, Sở VH, TT và DL tích cực phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (CoVID-19), Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa nguồn lực, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng chung tay phòng, chống, ngăn chặn. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Công an tỉnh do đồng chí Phó Giám đốc làm Trưởng Ban đã thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị thuộc; kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp với cơ quan y tế để thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh đã cấp phát trong lực lượng hơn 100kg cloramin B, 750 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị y tế và phương tiện phòng hộ cá nhân sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Khẩu trang y tế là mặt hàng khan hiếm nhưng cũng được Bệnh viện kịp thời trang bị cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cơ quan và cán bộ thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ giao tiếp với nhân dân. Trong dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã cấp phát miễn phí 3.500 chiếc khẩu trang y tế cùng hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh đến tận tay cho người dân khi giao dịch tại các trụ sở tiếp dân của Công an tỉnh.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong Công an tỉnh tiếp tục chủ động phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, thực hiện 5 khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ mắc bệnh và lây nhiễm có thể xảy ra.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VH, TT và DL, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra, ngày 15-2-2020, Sở VH, TT và DL phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Nam Định tiến hành phun thuốc khử trùng tại các đơn vị sự nghiệp TDTT trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; Trung tâm Đào tạo VĐV Bóng đá Nam Định; Trường Nghiệp vụ TDTT. Bên cạnh đó, Sở VH, TT và DL phối hợp với Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho các cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thông qua băng rôn, pa-nô, cổng thông tin điện tử, sách báo, internet; trang bị đầy đủ các vật dụng phòng bệnh như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước rửa tay…; tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phòng làm việc, phòng chức năng, khu nội trú, bếp ăn, nhà vệ sinh, khuôn viên, sân tập, đồ dùng cá nhân, trang thiết bị luyện tập, thi đấu TDTT; quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên, VĐV trong toàn ngành. Trước đó, Sở VH, TT và DL cũng đã tiến hành phun thuốc khử trùng tại các phòng quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp văn hóa trực thuộc Sở gồm: Đoàn Chèo, Đoàn Cải lương, Đoàn Kịch nói (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh); Rạp Sinh viên, Rạp Tháng Tám, Nhà Văn hóa 3-2 (Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh); các tuyến đường, phố, tụ điểm công cộng tập trung đông người quanh khu vực Quảng trường 3-2, Tượng đài Trần Hưng Đạo, SVĐ Thiên Trường… Sở VH, TT và DL cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, danh lam - thắng cảnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp; chỉ đạo dừng tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm của ngành và các hoạt động tham quan, nghiên cứu, phục vụ bạn đọc, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, tập huấn, thi đấu TDTT…; chỉ đạo các đơn vị, địa phương dừng hẳn các lễ hội; các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam - thắng cảnh hoạt động bình thường, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến nơi đông người./.

Xuân Thu và Khánh Dũng