Đảm bảo yêu cầu trong bảo quản, trưng bày hiện vật tại di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook đưa hình ảnh một số hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại Nhà trưng bày khu vực Đền Trùng Hoa thuộc di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định), cụ thể là một số bộ sách thời Trần (thế kỷ XIII-XIV) để trong tủ kính nhưng có dấu hiệu ẩm mốc, mục nát. Hình ảnh được nhiều tài khoản khác chia sẻ lại và bình luận không hài lòng về công tác quản lý, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật tại đây.

Hiện vật một số bộ sách thời Trần (thế kỷ XIII-XIV) đã được vệ sinh bụi bẩn.

Trao đổi với phóng viên Báo Nam Định về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trần - Chùa Tháp cho biết: “Các hiện vật trên là một trong số ít tài liệu, hiện vật chất liệu bằng giấy được trưng bày trong tủ kính; các hiện vật khác bằng các chất liệu: gỗ, sành, sứ, kim loại… đa phần được trưng bày bên ngoài. Hình ảnh chụp đăng trên Facebook không phải do hiện vật bị ẩm mốc, mục nát mà là những bụi bẩn lâu ngày bám trên hiện vật chưa được vệ sinh lau chùi thường xuyên. Ngay sau khi có ý kiến phản ánh của người dân, Ban Quản lý di tích đã chỉ đạo nhà đền tiến hành lau dọn bụi bẩn trên hiện vật và toàn bộ khu trưng bày để đảm bảo công tác trưng bày di sản văn hóa Trần trang trọng, nghiêm túc, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu của người dân”. Ông Bình cho biết thêm: “Hiện nay, ngoài Bảo tàng tỉnh đang trưng bày, lưu giữ, bảo quản các di sản, hiện vật thời Trần thì Nhà trưng bày tại di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần hiện đang trưng bày hơn 70 tài liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến lịch sử nhà Trần… Đây chỉ là số ít các hiện vật tiêu biểu trong kho tàng di sản văn hóa thời Trần được khai quật, phát hiện qua các đợt khảo cổ. Trong số đó có nhiều hiện vật là bản sao, phục dựng dựa trên nguyên mẫu để trưng bày nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu cho du khách thập phương về đền mà không đủ thời gian qua Bảo tàng tỉnh. Các tài liệu, hiện vật nguyên bản hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh và Bảo tàng Lịch sử quốc gia để bảo vệ, bảo quản một cách tốt nhất. Theo nguyên tắc, mỗi loại chất liệu của hiện vật có yêu cầu riêng về quy cách, công nghệ, kỹ thuật. Các cổ vật, bảo vật thời Trần được bảo quản tại các bảo tàng có đủ năng lực, điều kiện đảm bảo các mục đích bảo quản phòng ngừa (làm chậm quá trình xuống cấp hoặc phòng tránh rủi ro gây hư hỏng hiện vật) và bảo quản trị liệu bằng hóa chất (phục chế các hiện vật bị hư hỏng), vừa bảo đảm an ninh, an toàn cho các hiện vật, giúp ngăn ngừa nguy cơ mất cắp cổ vật. Các bản sao phục dựng hiện vật, đang được trưng bày tại Nhà trưng bày của di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần có mục đích chính là để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ, tuyên truyền, giới thiệu về các di sản văn hóa tiêu biểu thời Trần (thế kỷ XIII-XIV) đến người dân, giúp du khách hiểu rõ hơn giá trị văn hóa truyền thống thời Trần trên vùng đất Thiên Trường xưa - Nam Định nay. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nhắc nhở, đôn đốc các nhà đền rút kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm quản lý di sản, hiện vật tại Nhà trưng bày”./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng