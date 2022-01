Bình yên một dải biên phòng

Một mùa Xuân mới sắp về rộn ràng, náo nức trên khắp các nẻo đường quê hương. Ở dải đất nơi đầu sóng, mùa Xuân càng thắm đượm hơn bởi được “đơm hoa kết trái” từ nghĩa tình quân dân bền chặt, keo sơn của những người lính quân hàm xanh với chính quyền, nhân dân, đã đắp xây nên “lũy thành” vững chắc của thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ và giữ vững bình yên tuyến biển của tỉnh.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

I. Ấm tình quân dân nơi đầu sóng

Mùa Xuân này, chị Hoàng Thị Răm, xóm Tây Cát, xã Hải Đông (Hải Hậu) cảm thấy vui, ấm áp hơn nhiều so với năm trước khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý. Chị Răm thuộc diện hộ đơn thân, hoàn cảnh rất khó khăn, thường xuyên ốm đau bệnh tật và không có việc làm, nhà cửa, phải ở nhờ người họ hàng. Cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của chị Răm, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác phụ trách hộ gia đình của Đồn Biên phòng Văn Lý đã thường xuyên giúp đỡ chị ổn định cuộc sống. Các anh đã liên hệ cho chị làm phụ may tại một xưởng may tư nhân vừa phù hợp với sức khỏe, vừa có thêm thu nhập trang trải những sinh hoạt thường ngày. Hàng tháng, các anh còn trích tiền lương, hỗ trợ chị một khoản tiền nhỏ mua thuốc men chữa bệnh. Chị Hoàng Thị Răm chia sẻ: “Những việc làm đầy ân tình, trách nhiệm của cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý đã khiến tôi rất cảm động và thấy ấm áp. Các anh đã giúp đỡ tôi nhiều việc, từ cải tạo vườn tạp đến xử lý những trục trặc về nhà ở, điện, nước sinh hoạt, là động lực để tôi vơi bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống”. Không chỉ với chị Hoàng Thị Răm, kể từ khi thực hiện chủ trương của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, những buổi xuống địa bàn, gặp gỡ trao đổi với bà con các thôn, xóm của Đội công tác địa bàn, Đồn Biên phòng Văn Lý được “dày” lên rất nhiều. Đến nay, cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Văn Lý phụ trách 120 hộ gia đình, riêng đội công tác địa bàn phụ trách gần 50% số hộ gia đình và hầu hết đều thuộc “diện đặc biệt”. Mỗi cán bộ, đảng viên ở đội công tác địa bàn nhận phụ trách từ 5-7 hộ gia đình không nằm chung một khu dân cư nên các anh lúc nào cũng bận như “con mọn”; đi lại như con thoi, lo các công việc của “làng trên, xóm dưới”. Trung tá Phạm Vũ Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Văn Lý, cho biết: “Ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, các đảng viên phụ trách địa bàn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Những câu chuyện cảm động và việc làm thắm thiết nghĩa tình quân dân của những người lính quân hàm xanh ở địa bàn đứng chân. Với phương châm “Đồn là nhà, biển cả là quê hương, bà con nhân dân vùng chân sóng là ruột thịt”, những người lính quân hàm xanh của tỉnh đã trở thành “điểm tựa” vững chắc trong lòng người dân vùng chân sóng.

II. Thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Từ nghĩa tình quân dân thắm thiết, khăng khít của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng với bà con nhân dân vùng chân sóng thời gian qua đã góp phần hình thành nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đó chính là “lá chắn thép” để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh. Mỗi người dân là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng biên phòng, luôn kịp thời cung cấp những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và những hoạt động vi phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đồng thời sẵn sàng phối hợp “hiệp đồng tác chiến” hiệu quả trong những tình huống thường xuyên và đột xuất, để giữ vững bình yên tuyến biển của tỉnh. Trong năm vừa qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp các địa phương ven biển tổ chức tuần tra cửa sông, bãi ngang 1.719 lượt với 2.896km; kiểm tra, kiểm soát 9.475 lượt phương tiện/21.792 lượt người; tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp giám sát, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp 8 đợt/9.675 hải lý, đã phát hiện, bắt xử lý vi phạm hành chính 23 vụ/60 phương tiện xử phạt 641 triệu đồng các hành vi tàng trữ công cụ kích điện khai thác hải sản; kinh doanh xăng dầu trái phép; thiếu thủ tục giấy tờ và tắt thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển; không chấp hành tín hiệu kiểm tra, kiểm soát… Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua tin báo của nhân dân, BĐBP tỉnh đã xác lập, đấu tranh kết thúc 1 chuyên án về tội phạm ma túy và 23 kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, tàng trữ pháo nổ; khởi tố, điều tra 21 vụ án hình sự; kết quả: đã bắt, khởi tố 21 vụ/22 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy; xử phạt hành chính 1 vụ/3 đối tượng, thu giữ 42 cây cần sa; 1 vụ/2 đối tượng tàng trữ 1,6kg pháo nổ; xử phạt vi phạm hành chính 46 vụ/102 trường hợp với số tiền trên 810 triệu đồng… Cùng với nhiệm vụ thường xuyên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng BĐBP tỉnh đã nỗ lực thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh, vừa thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, lây lan của dịch COVID-19 từ đường biển vào địa bàn, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Xuân Nhâm Dần 2022 đang đến gần, hương sắc mùa Xuân lan tỏa khắp đất trời. Mùa Xuân bình yên trên dải biên phòng của tỉnh là tiếng đồng vọng và sự lan tỏa của nghĩa tình quân dân son sắc, thủy chung, đã và đang xây dựng nên một thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo thành sức mạnh tổng hợp để giữ gìn bình yên trên tuyến biển quê hương./.

Bài và ảnh: Thu Thủy