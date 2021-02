Làm giàu trên đồng đất quê hương

Từ nhiều năm nay, anh Bùi Văn Thuận ở thôn Thái Lãng, xã Trực Nội (Trực Ninh) được nhiều người biết đến bởi sự chịu khó, ham học hỏi, dám nghĩ dám làm, từng bước vươn lên làm giàu ngay trên đồng đất quê hương.

Mạnh dạn trong phát triển kinh tế, hàng năm gia đình anh Bùi Văn Thuận có thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Ở độ tuổi ngoài 40, nhưng đến nay anh Thuận đã trải qua 4 nghề và nghề nào cũng cho anh những kinh nghiệm và thành công nhất định. Từ chăn nuôi lợn, gà cùng 12 năm làm nghề sản xuất miến, bánh đa, hiện tại anh Thuận đang phát triển ở nghề trồng hoa và làm bún. Anh cho biết, riêng nghề trồng hoa khiến cho anh có nhiều cảm xúc và đam mê nhất. Ở thời điểm đó (năm 2016) vợ chồng anh quyết định đầu tư hơn 150 triệu đồng mua máy sản xuất bún. Công việc khá thuận lợi khi mỗi ngày gia đình anh sản xuất và tiêu thụ hơn 3 tạ bún. Công việc làm bún vất vả, phải thức giấc từ 2-3 giờ sáng nên sau giờ làm anh muốn tìm niềm vui bên hoa lá, vườn tược. Quyết định mua một cây hoa hồng cổ Sapa về trồng, hương sắc của hoa giúp vợ chồng anh thư giãn và dần trở thành niềm đam mê. Anh đã dành thời gian và tiền bạc để sưu tầm một số loại hoa hồng cổ về trồng trong vườn nhà. Hoa đẹp thu hút khách đến chơi và anh nảy sinh ý tưởng kinh doanh giống hoa hồng cổ này. Ngoài hồng cổ Sapa, anh Thuận tìm vào Nghệ An, Ninh Bình mua giống hoa hồng Vân Khôi và các loại hoa hồng cổ. Hàng ngày khi đi đổ bún ở các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, anh lân la hỏi thăm để tìm mua những cây hồng cổ và về tự mày mò chiết cành nhân giống. Kỷ niệm khiến anh Thuận nhớ nhất là năm 2016, khi tìm được một cây hồng phấn cổ rất đẹp của một gia đình ở xã Nam Thái (Nam Trực) với giá gần 20 triệu đồng. Không ngờ, sau hai tháng chăm sóc thì cây héo dần và chết. Từ đó anh rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn, nhất là kỹ thuật đánh truyền và thời tiết, mùa vụ… Nhằm trau dồi kiến thức chăm sóc hoa, anh thường xuyên cập nhật thêm giống hồng mới, quan sát thực tế tại một số vườn hồng trong và ngoài tỉnh, đọc sách báo, xem các chương trình phổ biến kiến thức trồng hoa hồng trên internet. Sau hơn 2 năm miệt mài, trên diện tích đất chuyển đổi 2.000m2 từ vài chục gốc hồng đến năm 2018, anh đã có hơn 500 gốc với đủ các giống hồng cổ quý hiếm như: hồng cổ Sapa, hồng Vân Khôi, hồng phấn, hồng đào, hồng bạch xếp, hồng leo... cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Chia sẻ về kỹ thuật trồng hoa hồng, anh Thuận cho biết: cây hoa hồng rất dễ trồng nhưng để có được một dáng cây và bông tán đẹp thì đòi hỏi người trồng phải dành nhiều thời gian và công sức. Từ tạo dáng, uốn thế cho đến bấm tỉa thường xuyên. Vào mùa hè, hoa hồng thường nhiễm bọ trĩ, nhện đỏ, mùa đông thì bị nấm, người trồng cần thường xuyên theo dõi để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Ngoài ra, hoa hồng là loại cây ưa nắng nhưng lại rất kỵ nóng, bởi vậy cần tưới nước và giữ độ ẩm phù hợp, hoặc dùng lưới để che bớt nắng nóng. Nếu chăm sóc đúng cách, cây hoa khỏe thì cứ độ 45-50 ngày là cây lại cho hoa một đợt, người trồng có thể chơi hoa quanh năm. Hoa hồng chủ yếu có 2 loại là hồng một thân và hồng bụi (hoặc hồng leo); hiện loại hoa hồng một thân đang được thị trường ưa chuộng và có giá trị cao hơn loại hồng bụi rất nhiều. Loại này thân càng to, tán càng đẹp thì càng có giá, trung bình giá trị dao động từ 1 triệu cho đến cả chục triệu đồng/cây. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển cây hoa hồng đang bão hòa nên giá cả và sức mua của người dân đang “chững” lại. Vì thế, từ năm 2019 đến nay anh Thuận chỉ duy trì hơn 100 gốc hồng có giá trị, cho thu nhập từ hồng khoảng 100 triệu đồng/năm và chuyển hướng sang trồng hoa mẫu đơn và các cây bóng mát có dáng đẹp, độc và cổ như cây thị, tre, trứng gà, xoài, hồng… Hiện tại gia đình anh có 500 gốc đơn vàng và 500 gốc đơn đỏ cho hiệu quả kinh tế cao. Loại cây này từ lúc trồng cây giống đến khi bán ra thị trường trung bình khoảng 2 năm, mỗi cây trị giá từ 1-1,5 triệu đồng, có những cây to có giá từ 5-7 triệu đồng. So với trồng hoa hồng, cây mẫu đơn ít sâu bệnh, dễ chăm sóc và nhân giống cũng dễ hơn, thị trường cũng rộng hơn. Do có uy tín cùng với sự năng động trong tìm kiếm thị trường thông qua mạng xã hội nên hiện tại cây mẫu đơn của gia đình anh Thuận đã có mặt ở khắp các địa phương trong cả nước.

Năng động, sáng tạo, chịu khó tìm tòi phát triển kinh tế, hiện tại mô hình trồng hoa kết hợp với nghề sản xuất bún của gia đình anh Thuận cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, là một trong những điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương./.

Bài và ảnh: Hồng Minh