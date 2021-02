Lan tỏa những tấm lòng nhân ái

Hạnh phúc đôi khi được tạo nên bởi những điều thật giản dị, một suất cơm 5.000 đồng hay một bát cháo nóng cũng đủ giúp cho những người già cô đơn, những trẻ em mồ côi ấm lòng, có thêm niềm tin vào cuộc sống. Với mong muốn nối dài tình yêu thương và sẻ chia khó khăn bằng những hành động cụ thể, những ngày giáp Tết, đoàn viên, thanh niên Báo Nam Định đã thực hiện chương trình tình nguyện Tết, thăm, tặng quà các gia đình nghèo, bệnh nhi, người già neo đơn… trên địa bàn thành phố Nam Định.

Chi đoàn Báo Nam Định thăm, tặng quà bà Phạm Thị Thước, tổ 31A, đường Điện Biên (TP Nam Định). Ảnh: Hoàng Anh

Chúng tôi gặp bé Trần Khánh Linh, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và không khỏi bùi ngùi trước hoàn cảnh của em. Vóc dáng quá nhỏ so với lứa tuổi, học lớp 1 nhưng Linh trông chỉ như một em bé 5 tuổi. Nước da ngăm đen, ánh mắt trẻ thơ mà đượm buồn và ngân ngấn nước chực khóc khi người lớn hỏi chuyện. Căn nhà trống huơ hoác, không có một vật dụng gì đáng tiền. Không có bố, mẹ bị bệnh lao thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà, hàng ngày Linh sống với sự chăm chút của bà ngoại đã già yếu. Gia cảnh khó khăn, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố mẹ càng khiến Linh trở nên khép mình, có cảm giác “già” trước tuổi. Mới lớp 1 nhưng hàng ngày Linh đã biết tự giặt giũ, nấu ăn, dọn quét nhà cửa để đỡ đần bà. Lúc rảnh rỗi cô bé lại nhờ người quen chở vào bệnh viện thăm mẹ, động viên mẹ, giúp mẹ những việc vặt. Tết đến, mơ ước lớn nhất của Linh không phải là được mua quần áo mới, đi chơi Tết hay có nhiều quà bánh ngon mà là mẹ chóng khỏe để về nhà cùng bà ngoại, em sum vầy. Để động viên Linh, chia sẻ một phần khó khăn với gia đình em, đoàn dành tặng 1 phần quà, số tiền là 500 nghìn đồng. Ngoài ra, chi đoàn còn vận động thêm các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện… có những hỗ trợ lâu dài, thường xuyên giúp em và gia đình khắc phục khó khăn, chữa bệnh, yên tâm học hành.

Chi đoàn Báo Nam Định thăm, tặng quà bà Đặng Thị Dư (72 tuổi) là người neo đơn ở phường Trần Đăng Ninh (TP Nam Định). Ảnh: Viết Dư

Rời nhà Linh, đoàn đến thăm bà Lê Thị Năm, ở ngõ An Phong, đường Quang Trung. Năm nay 80 tuổi, bà Năm thuộc diện người già neo đơn không nơi nương tựa, sống trong căn nhà đại đoàn kết rộng 10m­2 được các cấp ủy, chính quyền hỗ trợ xây dựng từ năm 2016. Tuổi già, lại bị mù, nên việc sinh hoạt, đi lại rất khó khăn. Bà Năm không có nguồn thu nào ngoài khoản trợ cấp xã hội hàng tháng của Nhà nước vỏn vẹn 405 nghìn đồng. Nhận quà, được động viên, chia sẻ, bà Năm xúc động nói: “Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của Báo Nam Định, chi đoàn thanh niên và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, cho quà.” Trường hợp của anh Trần Quảng Long ở xã Thành Lợi (Vụ Bản) cũng rất đáng thương. Hồi nhỏ anh bị bệnh sởi, do gia đình quá nghèo, không có điều kiện để chạy chữa nên để lại di chứng nặng nề với dị tật ở tay, gù lưng, sức khỏe kém. Đến tuổi trưởng thành, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với anh khi vẫn có người chấp nhận hoàn cảnh cùng anh gắn bó xây dựng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống vợ anh cũng không chịu được cảnh nghèo, phải chăm sóc một người bệnh tật nên rời bỏ. Do sức yếu không làm được công việc nặng, anh lên thành phố Nam Định thuê nhà trọ, hàng ngày chạy xe ôm tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh.

Chi đoàn Báo Nam Định thăm, tặng quà bà Bùi Thị Bé, là người neo đơn ở phường Trần Đăng Ninh (TP Nam Định). Ảnh: Văn Huỳnh

Chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình, chị Trần Thị Nga, 39 tuổi ở đường Tô Hiệu không ít lần chảy nước mắt. Chồng mất sớm, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai chị Nga. Cú “sốc” chồng mất cộng thêm nỗi buồn gia cảnh bần hàn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tinh thần của chị Nga. Theo người thân trong gia đình, chị có dấu hiệu bị bệnh thần kinh đôi khi dẫn tới mất kiểm soát. Không có tiền nên chị Nga cũng ít khi đi khám và mua thuốc uống. Khi gặp chúng tôi, chị Nga bộc bạch: “Tôi mong 3 mẹ con luôn được mạnh khỏe, cuộc sống gia đình đỡ vất vả. Tôi sẽ cố gắng lao động để kiếm tiền chữa bệnh và nuôi 2 con khôn lớn. Sự quan tâm chia sẻ của chi đoàn Báo Nam Định đối với gia đình tôi đáng quý biết bao nhiêu. Tôi rất tin tưởng vào sự quan tâm của xã hội, vào tình yêu thương, lòng tốt con người”…

Chi đoàn Báo Nam Định thăm, tặng quà ông Trương Hồng Sơn, số 82, ngõ 501, đường Điện Biên (TP Nam Định). Ảnh: Viết Dư

Hưởng ứng chương trình Xuân Tình nguyện do Đoàn Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động, nhân dịp Xuân Tân Sửu Chi đoàn Thanh niên Báo Nam Định đã phát động cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất thăm, tặng quà các đối tượng gia đình khó khăn, trẻ em nghèo, người già neo đơn trên địa bàn thành phố Nam Định. Sau 1 tuần phát động, chi đoàn đã nhận được sự ủng hộ rất lớn về tinh thần, vật chất của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cơ quan, Công ty TNHH BELL Đức, Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam, Công ty cổ phần Hiệp hội nông nghiệp sạch Nam Định. Với tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử “lá lành đùm lá rách”, chi đoàn đã trực tiếp đến các gia đình để thăm hỏi, tặng quà. Mỗi suất gồm: 1 yến gạo, khăn mặt, dầu gội, nước giặt, nước rửa chén, nước mắm, dầu ăn, đường và 500 nghìn đồng tiền mặt. Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng góp phần động viên các gia đình phấn chấn đón Tết trong vui tươi, đầm ấm.

Mùa xuân mới đang đến từng ngõ phố. Với những mảnh đời bất hạnh đã gặp, chúng tôi cầu mong sao cho họ có đủ sức khỏe, vượt qua được những đau đớn của bệnh tật, vượt qua nghịch cảnh. Cũng mong sao, sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng thiện nguyện, luôn sẵn sàng hướng về cộng đồng chia sẻ khó khăn, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc “để không ai bị bỏ lại phía sau” giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, nhân lên lòng tốt, điều thiện trong cộng đồng./.

Văn Huỳnh