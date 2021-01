Ghi ở Trường Mầm non Nghĩa Minh

Trường Mầm non Nghĩa Minh là 1 trong 5 đơn vị đứng đầu ngành học mầm non huyện Nghĩa Hưng với những kết quả nổi bật về chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ; nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến xuất sắc; được Bộ GD và ÐT, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Trường đã đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn vào tháng 2-2020 và đang tiếp tục duy trì các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia; tham mưu cấp trên đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Một giờ học của cô và trò Trường Mầm non Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng).

Có được kết quả trên, nhà trường đã có nhiều biện pháp duy trì tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Với 10 nhóm lớp, 299 học sinh, trường hiện có tổng số 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Ðội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình năng động và linh hoạt, yêu nghề, mến trẻ, luôn tự học hỏi, tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu của xã hội và ngành học. Trường có cơ sở vật chất khá khang trang, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh - sạch - đẹp với 10 phòng học kiên cố, sạch sẽ, ngăn nắp, có công trình vệ sinh chung theo khu lớp, có nguồn nước sạch đủ cho trẻ sinh hoạt, mỗi phòng học có đầy đủ trang thiết bị dạy và học, hệ thống điện thắp sáng, quạt..., đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Trường củng cố và thường xuyên tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia, hiện đại, xanh - sạch - đẹp - an toàn. Phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể, sự đồng tình ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh, năm học 2019-2020 nhà trường đã tạo được cảnh quan trường học với cổng trường, hàng rào kiên cố đúng quy chuẩn, có cây xanh tạo bóng mát, nhiều bồn hoa cây cảnh được thiết kế đẹp. Môi trường trong lành để trẻ vui chơi, học tập. 100% số lớp học được trang trí hài hòa, thân thiện, Phòng làm việc được tôn tạo lại và sắp xếp gọn gàng, sạch đẹp. Tất cả đã làm thay đổi diện mạo Trường Mầm non Nghĩa Minh. Ban giám hiệu nhà trường thực hiện linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả công tác quản lý, công tác kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng; nắm chắc nội dung nhiệm vụ năm học, từ đó thực hiện linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, nề nếp; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thực hiện các phong trào thi đua, các chuyên đề như: xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; chuyên đề “Ðẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ”; chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và cha mẹ trẻ ký cam kết về đảm bảo an toàn cho trẻ. Thực hiện đón, trả trẻ trực tiếp từ phụ huynh, không trả trẻ cho người dưới 16 tuổi. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra và quán triệt giáo viên theo nhóm lớp cải tạo môi trường; kiểm tra độ an toàn trước khi sử dụng về cơ sở vật chất, trang thiết bị điện, nước, đồ dùng đồ chơi, sân vườn, quản lý trẻ mọi lúc mọi nơi; giáo viên luôn có mặt và giám sát trẻ khi cho trẻ ra khu sân chơi; tổ chức các lớp tập huấn thực hành phòng chống các loại thương tích thường gặp; phòng chống dịch bệnh; thường xuyên sử dụng và hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị, đồ dùng trong các hoạt động vui chơi, học tập, sinh hoạt hàng ngày. Ðặc biệt, để nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, trường quán triệt nhân viên dinh dưỡng thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm, lên thực đơn và đảm bảo thay đổi thực đơn phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với mùa vụ và sử dụng nguồn thực phẩm sẵn có ở địa phương, chế biến các món ăn đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Giáo viên các nhóm lớp nắm chắc tình hình sức khỏe của trẻ để trao đổi cùng phụ huynh học sinh về chế độ dinh dưỡng của trẻ, giúp trẻ có chế độ ăn phù hợp ở nhà, đặc biệt những trẻ suy dinh dưỡng nhà trường đã vận động phụ huynh phối hợp với nhà trường bổ sung chế độ ăn hợp khẩu vị đủ chất giúp trẻ tăng cân, khỏe mạnh, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Trong năm học, nhà trường tổ chức các đợt tập huấn về chuyên đề: “Giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường mầm non”, nhà trường đã được nhiều đơn vị bạn trong cụm, trong huyện đến học tập về nền nếp và chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng tại trường. Mỗi năm 2 lần nhà trường kết hợp với trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 100% trẻ đến trường, được uống vitamin A hàng tháng, được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Ðể nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, nhà trường đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ; giáo dục kỹ năng sống phù hợp với từng lứa tuổi, có các nội dung trải nghiệm, khuyến khích trẻ sáng tạo, phát triển năng lực cá nhân và luôn đảm bảo yếu tố an toàn cho trẻ; thực hiện cải tạo, xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá...

Với những nỗ lực đó, kết quả chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ của Trường Mầm non Nghĩa Minh luôn giữ vững và có những chuyển biến rõ rệt. 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021, 100% trẻ lứa tuổi mẫu giáo và lứa tuổi nhà trẻ được nuôi ăn bán trú; 100% trẻ đến trường được cân, đo theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng. Trường có 100% trẻ khối nhà trẻ phát triển bình thường; khối mẫu giáo có 98,6% trẻ phát triển bình thường, 1,39% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, 0,93% số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi. Không có trẻ suy dinh dưỡng nặng. Mỗi bữa ăn, trường quán triệt giáo viên quản lý chặt chẽ khẩu phần ăn của trẻ đảm bảo cho trẻ ăn hết tiêu chuẩn.

Với những kết quả trên, Trường Mầm non Nghĩa Minh đang ngày càng từng bước khẳng định vững chắc chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, tạo sự tin tưởng trong đông đảo phụ huynh học sinh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận