Về xóm nông thôn mới kiểu mẫu Vân Tiến

Trở lại xóm Vân Tiến, xã Kim Thái (Vụ Bản) trong những ngày đầu năm mới 2021, chúng tôi chứng kiến thêm nhiều ngôi nhà kiên cố mới, đường dong ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Nhà nhà, người người phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đường trục xóm Vân Tiến, xã Kim Thái được đổ bê tông khang trang, sạch đẹp.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường trục xóm vừa được hoàn thành cuối tháng 11-2020, đồng chí Trần Mạnh Xuân, Bí thư chi bộ xóm Vân Tiến phấn khởi cho biết: Đây là con đường “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Được xã hỗ trợ hơn 700 triệu đồng để nâng cấp, bê tông hóa đường trục xóm với bề rộng 3,5m, xóm đã vận động nhân dân đóng góp và con em xa quê ủng hộ thêm 350 triệu đồng để mở rộng mặt đường bê tông lên 4-7m, làm lại toàn bộ hệ thống cống, rãnh thoát nước. Việc vận động và quyên góp hoàn thành trong một thời gian ngắn. Đây là thành quả của việc vận dụng phương châm “Chủ thể xây dựng NTM là người dân, lấy dân làm gốc, lấy gia đình dòng họ làm hạt nhân của phong trào, không trông chờ nguồn kinh phí từ cấp trên, mà phát huy nội lực, nguồn lực trong dân” trong tuyên truyền vận động. Khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, vẫn còn có số ít nhân dân, cán bộ, đảng viên trong xóm có tâm lý băn khoăn, lo lắng, hoài nghi chủ trương này vì địa phương vốn là vùng thuần nông, nguồn thu nhập của người dân thấp mà đóng góp kinh phí lớn, lại tập trung trong thời gian ngắn, lực lượng lao động có sức khỏe thì đi làm ăn xa. Cán bộ trong xóm đã phải “họp lên, họp xuống”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiên nhẫn, không ngừng tuyên truyền, thuyết phục, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, quyết tâm chung sức xây dựng NTM. Đồng thời thường xuyên gặp gỡ vận động các nhà hảo tâm, con em quê hương đang sinh sống, làm ăn ở trong và ngoài nước, thành đạt có điều kiện ủng hộ thực hiện chương trình. Bí thư Xuân nhấn mạnh: điều quan trọng nữa là Vân Tiến cũng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ”. Do vậy, trong 10 năm qua, nhân dân trong xóm đã hiến gần 18 nghìn m2 đất nông nghiệp, đất thổ cư và nhiều ngày công để làm đường giao thông; đóng góp và vận động xã hội hóa được gần 3 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi. Đối với sản xuất nông nghiệp xóm đã tập trung chỉnh trang đồng ruộng, thực hiện “cuộc cách mạng trên đồng ruộng” bằng việc đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống lúa, cây màu có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng theo phương thức “3 cùng”: cùng giống - cùng trà - cùng kỹ thuật canh tác. Bên cạnh đó, xóm quy gọn được 3 vùng sản xuất tập trung gồm: vùng sản xuất lúa hàng hóa liên kết theo chuỗi với doanh nghiệp; vùng sản xuất 2 vụ đông - 1 vụ lúa; vùng phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Nhiều nông dân trong xóm tích cực đưa các giống cây trồng, con nuôi mới vào sản xuất để nâng cao thu nhập như: trồng bưởi Diễn, nuôi dế, nuôi nhím… Điển hình là mô hình trồng hoa cúc của anh Trần Văn Đoàn với diện tích hơn 3 sào được đầu tư công nghệ tưới xoay tự động và hơn 300 bóng điện thắp sáng để điều chỉnh thời gian sinh trưởng, phát triển của hoa. Việc áp dụng công nghệ này giúp gia đình anh Đoàn mỗi năm quay vòng được 3 vụ hoa cúc, trừ chi phí lãi gần 100 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp của xóm Vân Tiến tăng dần theo mỗi năm. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 50 triệu đồng. Đây cũng chính là nguồn lực để xóm huy động đóng góp xây dựng, nâng cao các tiêu chí về cơ sở vật chất. Toàn bộ các trục đường trong xóm, liên thôn có chiều rộng trung bình trên 3m và đều được đổ bê tông, ban đêm có hệ thống chiếu sáng đảm bảo việc đi lại và an ninh. Đường nội đồng đều được xây kè bằng vật liệu cứng, thuận lợi cho việc đi lại sản xuất của nhân dân. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, kiên cố với diện tích khuôn viên trên 300m2 nằm ở trung tâm xóm, đầy đủ thiết bị phục vụ hoạt động hội họp, sinh hoạt vui chơi của nhân dân.

Đồng chí Trần Mạnh Xuân chia sẻ thêm: Năm 2015, Vân Tiến được công nhận xóm NTM, song cấp ủy, chính quyền xóm xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, thường xuyên và liên tục, không có điểm kết thúc nên đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Ban công tác Mặt trận cùng các đoàn thể chính trị - xã hội trong xóm tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực chung tay xây dựng NTM với nhiều hình thức đa dạng hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phong trào khu dân cư “5 không”; xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với học tập, làm theo phong cách, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, giữ gìn trật tự an ninh thôn, xóm bình yên. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững, cùng nhau xây dựng NTM. Thực hiện đề án vệ sinh môi trường của xã, Vân Tiến đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn, thành lập tổ thu gom hoạt động mỗi tuần 2 lần nên cảnh quan môi trường của xóm luôn “xanh - sạch - đẹp, đẹp nhà, sạch ngõ, đẹp làng xóm”. Hiện nay, Vân Tiến đã hoàn thành 10 tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu là: đường giao thông; nhà văn hóa; khu thể thao; văn hóa - giáo dục - y tế, sản xuất, việc làm, thu nhập, hộ nghèo; nhà ở và khuôn viên gia đình; cảnh quan, môi trường; thủy lợi; điện; chính trị, an ninh. Diện mạo nông thôn Vân Tiến ngày một đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được giữ vững. Cụ Trần Thị Hải, 80 tuổi, cho biết: “Trước đây chúng tôi không nghĩ làng xóm sẽ có ngày khang trang, đẹp đẽ như bây giờ. Chúng tôi rất phấn khởi về những thành quả của quá trình xây dựng NTM”.

Đồng chí Trần Khắc Thiềng, Chủ tịch UBND xã Kim Thái cho biết: Xóm Vân Tiến từng là “cái nôi” nuôi dưỡng bao thế hệ cán bộ cách mạng. Năm 2003, xóm là đơn vị đầu tiên của xã được công nhận Làng Văn hóa cấp tỉnh. Trong suốt quá trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền và người dân trong xóm đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức. Đây là điển hình tiêu biểu của huyện, của tỉnh về xây dựng NTM, từng được tuyên dương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019. Vân Tiến cũng là “kiểu mẫu” để các xóm khác trong xã học tập, góp phần vào xây dựng thành công NTM nâng cao, hướng đến kiểu mẫu của Kim Thái trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh