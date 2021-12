5 thảo dược hỗ trợ tiêu hóa

Có nhiều nguyên nhân gây triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng, ợ chua, buồn nôn… 5 thảo dược sau có thể hỗ trợ bạn ứng phó với tình trạng này.

1. Bạc hà

Bạc hà là một loại thảo dược giúp tiêu hóa tốt. Với tác dụng chống co thắt mạnh, bạc hà làm giảm đau do viêm dạ dày ruột, cũng như buồn nôn, nôn và viêm đại tràng. Một hoặc hai giọt tinh dầu bạc hà nhỏ vào một cốc nước ấm, cho thêm một viên đường, hoặc 1 thìa mật ong. Uống sau bữa ăn sẽ giúp làm giảm co thắt dạ dày.

Lưu ý, các loại tinh dầu dùng để uống cần được xử lý cẩn thận. Trước khi dùng, tốt nhất nên được tư vấn bởi chuyên gia y tế.

2. Gừng

Gừng hạn chế đầy hơi.

Gừng giúp tiêu hóa tốt, hạn chế đầy hơi, táo bón. Đồng thời, gừng cũng là loại thuốc chống buồn nôn tuyệt vời. Tác giả Isabelle Pacchioni của cuốn sách "Tinh dầu, dầu thực vật và nước chưng cất" (NXB. Aroma Thera) đưa ra lời khuyên, nên xoa bụng với 3 giọt tinh dầu gừng tươi trộn với 8 giọt dầu thực vật hạnh nhân sẽ rất tốt cho tiêu hóa.

3. Tía tô đất

Tía tô đất có tính chất chống co thắt nhẹ và an thần (giúp tống khí ra ngoài). Bạn có thể sử dụng lá tía tô đất dưới dạng trà thảo mộc, uống ba lần một ngày. Hoặc dùng dạng chưng cất với tỷ lệ 20 đến 30 giọt, hai đến ba lần một ngày.

Hãy cẩn thận vì tía tô đất có thể làm giảm tập trung (đặc biệt là khi lái xe) và tương tác với các loại thuốc thần kinh khác.

4. Húng tây

Húng tây có tác dụng chống co thắt ruột, dạ dày, ngăn ngừa đầy hơi, chống buồn nôn. Nhỏ 10 đến 15 giọt tinh dầu húng tây vào một cốc nước lớn ấm, uống sau bữa ăn sẽ cải thiện quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng sôi bụng.

5. Hạt hồi

Đại hồi xanh đặc biệt giàu hoạt chất tiêu thũng, chống đầy bụng, khó tiêu, đau bụng kinh. Đây là lý do tại sao hạt hồi được khuyến khích sử dụng trong các trường hợp bị đau dạ dày./.

Theo suckhoedoisong.vn