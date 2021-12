Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nicotin - Chất độc bảng A có trong khói thuốc lá

Khói thuốc lá chứa 7.000 chất hóa học, trong đó có Nicotin là chất độc bảng A. Khi hút thuốc, nicotin được giải phóng dưới dạng base tự do. Nicotin được hấp thụ qua da, miệng và niêm mạc mũi hoặc hít vào phổi. Trung bình hút một điếu thuốc lá cơ thể hấp thu 1-3 mg nicotin. Nicotin có thể gây chết người ở ngưỡng 60mg. Nicotin được nhanh chóng đưa đến não trong vòng 10 giây sau khi hít vào.

Cơ quan Kiểm soát Dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) xếp nicotin vào nhóm các chất có tính chất dược lý gây nghiện chủ yếu, tương tự như các chất ma tuý Heroin và Cocain. Tác dụng gây nghiện của nicotin chủ yếu là trên hệ thần kinh trung ương. Chất này tác động lên các thụ thể ở hệ thống thần kinh với chất dẫn truyền thần kinh dopamin. Dopamin là một hoá chất chính trong não điều chỉnh mong muốn sử dụng các chất gây nghiện, gây bài tiết adrenaline (nhịp tim nhanh, co mạch ngoại vi, ức chế co bóp và chế tiết dịch vị dạ dày). Trong cơ thể, nicotin sẽ nhanh chóng được chuyển hóa thành cotinin và thải trừ ra nước tiểu. Tuy nhiên, hút thuốc lá, hít phải khói thuốc thường xuyên sẽ khiến lượng nicotin tồn tại trong cơ thể nhiều, dễ dẫn đến suy tim.

Nicotin trong khói thuốc lá có thể làm co mạch, đối với người đang uống thuốc sẽ làm giảm sự hấp thu thuốc tân dược, từ đó làm giảm hiệu quả điều trị. Đối với bệnh cao huyết áp: các loại thuốc điều trị có tác dụng làm cho huyết áp trở về trị số bình thường nhưng nicotine có trong khói thuốc lá có tác dụng làm co mạch gây tăng huyết áp. Việc làm co mạch dẫn đến hẹp lòng mạch, xuất hiện nhiều mảng bám dễ gây tắc mạch ngoại biên, tai biến mạch máu não, bệnh mạch vành…

Không hút thuốc lá là cách tốt nhất để chúng ta không bị nhiễm độc chất Nicotin!

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định