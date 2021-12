Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 được Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống HIV/AIDS phát động với chủ đề: “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19”, thời gian từ ngày 10-11 đến 10-12-2021. Mục tiêu nhằm tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội đến công tác phòng, chống HIV/AIDS nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19, để tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS, vào năm 2030. Hưởng ứng Tháng hành động, ngày 17-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-BCĐ về tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021.

Băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV năm 2021 tại thành phố Nam Định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, trong 9 tháng đầu năm 2021, dịch HIV/AIDS tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2020 tại nhiều địa phương. Đường lây truyền HIV cũng có sự thay đổi, nhiễm HIV tăng nhanh trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM). Một người nhiễm HIV khi mắc COVID-19 có nguy cơ bệnh chuyển nặng hoặc tử vong cao hơn 30% so với những người không bị nhiễm HIV. Những bệnh lý tiềm ẩn như tiểu đường và tăng huyết áp cũng thường gặp ở những người có HIV, do đó khi mắc COVID-19 nguy cơ thường nặng hơn. Nhằm ứng phó kịp thời với các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tới chương trình phòng, chống HIV/AIDS, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 để tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội đến công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo mọi người được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS một cách liên tục, đặc biệt là các dịch vụ điều trị cho người nhiễm HIV bằng thuốc ARV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, năm nay không thể tổ chức các sự kiện trực tiếp và đông người như: Mít tinh hưởng ứng, hội nghị, hội thảo về phòng, chống HIV/AIDS. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12) phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương và diễn biến của dịch COVID-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông trong tỉnh về phòng, chống HIV/AIDS; treo 20 băng rôn tại một số tuyến đường chính trong thành phố Nam Định với nội dung kêu gọi nhân dân hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021, đặc biệt kêu gọi các cấp chính quyền, người dân tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các huyện, thành phố tổ chức truyền thông lưu động tại các khu dân cư, thông tin về tình hình dịch HIV/AIDS trong nước và tại tỉnh tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp. Chú trọng thông tin đường lây truyền HIV đang thay đổi qua quan hệ tình dục không an toàn trong cả các nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới, người sử dụng ma túy tổng hợp, người bán dâm, cảnh báo nguy cơ dịch HIV sẽ ngày càng khó kiểm soát. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS. Giới thiệu và quảng bá rộng rãi các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV sẵn có tại địa phương để những người có nguy cơ, người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Quảng bá dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng Blued để cộng đồng MSM ở địa bàn tỉnh có thể biết và tiếp cận dịch vụ. Các huyện, thành phố tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo chuyên môn, khoa học qua hình thức trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến và trực tiếp với số lượng người tham dự thích hợp tùy theo tình hình dịch COVID-19 tại địa phương để thảo luận về thực trạng công tác phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch COVID-19, các tác động của dịch COVID-19 với công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng như các giải pháp, các mô hình, các sáng kiến để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch COVID-19.

Cùng với công tác tuyên truyền, ngành Y tế phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và các mô hình cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS trong các tình huống khác nhau tùy theo diễn biến dịch COVID-19 để đảm bảo người có hành vi nguy cơ cao và người nhiễm HIV không bị gián đoạn trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Ngành Y tế tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở; triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV tiếp cận liên tục và an toàn các dịch vụ điều trị bằng thuốc kháng HIV, tuân thủ điều trị. Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị liên tục và an toàn bằng thuốc Methadone, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội hoặc cơ sở y tế bị phong tỏa, người bệnh bị cách ly do dịch COVID-19. Vận động, hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận và được tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cũng như tiếp cận các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV/AIDS, nhất là với các địa phương bị giãn cách xã hội hoặc phong tỏa do dịch COVID-19. Ngành Y tế mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm, điểm cấp phát thuốc Methadone, cấp phát Methadone nhiều ngày, điểm cấp phát thuốc ARV tại các trạm y tế xã, cấp thuốc ARV, cung cấp các dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP). Rà soát, giám sát, chấn chỉnh và hỗ trợ nâng cao chất lượng các dịch vụ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, đảm bảo tính sẵn có, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cũng như việc cung cấp các dịch vụ điều trị HIV/AIDS tại các cơ sở y tế. Các huyện, thành phố tiếp tục vận động doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động, đảm bảo cho người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế liên tục, nhận người nhiễm HIV nếu có khả năng làm việc, người sau cai nghiện, người đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Vận động những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo, dòng họ (chức sắc tôn giáo, trưởng họ, trưởng tộc...) tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường huy động và vận dụng nguồn lực cộng đồng trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, xã hội hoá dịch vụ HIV, liên kết y tế công lập - tư nhân, thu hút sự tham gia của các tổ chức cộng đồng sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Với sự huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống HIV/AIDS, tỉnh ta đã đạt các mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV; 90% người điều trị bằng thuốc ARV có tải lượng vi-rút dưới ngưỡng phát hiện), tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030./.

