Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hút thuốc lá có thể gây tử vong

Khói thuốc lá chứa 7.000 chất hóa học, trong đó có 69 chất gây ung thư. Thuốc lá gây 25 căn bệnh khác nhau, trong đó có nhiều bệnh có thể gây tử vong ở người hút như:

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT): Thuốc lá là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra BPTNMT, có khoảng 15% những người hút thuốc lá sẽ có triệu chứng lâm sàng BPTNMT và 80-90% người mắc BPTNMT là nghiện thuốc lá. Người hút thuốc có tỉ lệ tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cao gấp 10 lần so với người không hút thuốc.

Bệnh hen: Những người bị hen hút thuốc sẽ có tăng tiết đờm, giảm cử động của lông chuyển, tăng nhạy cảm với vi trùng, tăng giải phóng các chất dị ứng gây ra hiện tượng khó thở nặng có thể gây tử vong. Tỷ lệ tử vong ở người bị hen đang hoặc đã từng hút thuốc tăng gấp trên 2 lần so với những người không hút thuốc.

Thiếu máu cơ tim: Hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh thiếu máu cơ tim. Hút thuốc lá, cao huyết áp và mỡ trong máu cao rất thường dẫn đến bệnh thiếu máu cơ tim. Hút thuốc lá càng nhiều thì càng dễ mắc bệnh và những người hút thuốc lá dễ tử vong do bệnh thiếu máu cơ tim hơn những người không hút thuốc lá.

Tai biến mạch máu não: Hút thuốc lá cũng là nguyên nhân chủ yếu của tai biến mạch máu não. Nhiều nghiên cứu lớn cho thấy ở những người hút thuốc lá càng nhiều thì càng dễ bị tai biến mạch máu não hơn so với những người không hút.

Cao huyết áp: Những người cao huyết áp có hút thuốc lá lại dễ bị cao huyết áp ác tính và dễ tử vong hơn những người cao huyết áp mà không hút thuốc lá.

Ung thư: Thuốc lá là nguyên nhân gây ra 90% bệnh ung thư phổi. Hút thuốc lá cũng là nguyên nhân gây ung thư thanh quản, hầu, họng, thực quản, dạ dày và bàng quang, cổ tử cung…

Thai nghén: Người mẹ đang mang thai có hút thuốc lá sẽ dễ dẫn đến các tai biến sản khoa như nhau bong non, nhau tiền đạo, sinh non, thai chết lưu… Mẹ hút thuốc cũng làm thai nhi chậm phát triển, cân nặng lúc sinh giảm trung bình 200g so với mẹ không hút thuốc, trẻ đẻ ra dễ bị mắc hội chứng đột tử sơ sinh.

Thuốc lá đang phá hủy cơ thể bạn, để có cơ thể khỏe mạnh hãy dừng hút thuốc lá ngay từ hôm nay./.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định