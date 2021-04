Góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế huyện Nam Trực có quy mô 160 giường bệnh (thực kê 200 giường bệnh) với 88 cán bộ, nhân viên y tế; trong đó có: 27 bác sĩ, 4 dược sĩ đại học, 13 điều dưỡng đại học… Khối Trạm y tế xã có 123 cán bộ, nhân viên y tế; trong đó có 15 bác sĩ, 35 y sĩ, 17 dược sĩ, 31 điều dưỡng, 25 nữ hộ sinh. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Người dân khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trực.

Bác sĩ Trần Văn Tuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Trực cho biết: Trung tâm luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hàng năm đều cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại các trung tâm y khoa lớn trong cả nước như Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Tim Hà Nội, Viện Nhi Trung ương. Hiện nay, Trung tâm có 1 bác sĩ học sau đại học chuyên ngành Mắt, 4 cán bộ học đại học, 16 cán bộ trung cấp học cao đẳng. Bên cạnh đó, Trung tâm đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ giúp cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên trau dồi kỹ năng nghiệp vụ; tham gia đầy đủ các hoạt động tập huấn chuyên môn của tuyến trên, của Sở Y tế; đồng thời khuyến khích đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn thể cán bộ, nhân viên. Từ năm 2011 đến nay đã có 55 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở được Hội đồng chuyên môn của Trung tâm nghiệm thu và được Sở Y tế phê duyệt, các đề tài được áp dụng thực tiễn vào công tác khám chữa bệnh của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả trong công tác khám và điều trị. Những năm qua, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM Trung tâm Y tế huyện được Huyện ủy, UBND huyện và Sở Y tế quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. Năm 2014, Trung tâm được đầu tư xây dựng cơ sở mới khang trang, hiện đại, đầy đủ khoa phòng chức năng. Khoa Khám bệnh nơi tiếp đón bệnh nhân rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ ghế chờ, quạt mát, nước uống sạch. Các khoa điều trị nội trú, nhà phục hồi chức năng cho người bệnh, nhà ăn rộng rãi, mát mẻ, đảm bảo vệ sinh. Khuôn viên Trung tâm được trồng nhiều cây xanh lớn; có hồ nước vi sinh sạch đẹp; nhà để xe cho nhân viên, người bệnh được thiết kế rộng rãi, có mái che… Tính từ năm 2011 đến nay, Trung tâm y tế đã phát triển gần 90 kỹ thuật mới cả về kỹ thuật cận lâm sàng và kỹ thuật lâm sàng, điển hình như: Chụp điện quang kỹ thuật số, điện não đồ, siêu âm mầu 4 chiều, xét nghiệm HbA1c, nội soi Tai Mũi Họng, sắc thuốc đông y bằng máy, siêu âm điều trị, điện sung điều trị... góp phần chẩn đoán, điều trị chính xác, hiệu quả và tăng năng suất làm việc, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Trung tâm đẩy mạnh thực hiện Quyết định 2152/QĐ-BYT của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Thành lập, duy trì hoạt động của tổ chăm sóc khách hàng; tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ, nhân viên về kỹ năng giao tiếp; nghiêm túc thực hiện “đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT; Duy trì, củng cố hòm thư góp ý; xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực; tổ chức ký cam kết thực hiện đổi mới theo chỉ thị của Bộ Y tế cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên; xây dựng khẩu hiệu hành động “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”. Công tác khám, chữa bệnh được triển khai đồng bộ từ các khâu: đón tiếp, khám, chẩn đoán đến cấp thuốc, điều trị nội trú, đảm bảo đúng quy định. Những năm qua, số lượng người bệnh đến khám ngoại trú và nằm điều trị tăng lên, chất lượng khám chữa bệnh ngày một tăng cường, tỷ lệ khỏi bệnh theo mỗi năm tăng cao, ngày điều trị trung bình của bệnh nhân nằm điều trị nội trú giảm dần theo từng năm, tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến giảm, không để xảy ra những tai biến đáng tiếc trong điều trị. Năm 2020, các chỉ tiêu về khám, chữa bệnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng số lần khám bệnh là 94.130 lượt bệnh nhân, đạt 155% kế hoạch; 8.354 bệnh nhân điều trị nội trú, đạt 100,13% kế hoạch. Trong 3 tháng đầu năm 2020, Trung tâm khám cho trên 19.600 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho trên 1.548 lượt bệnh nhân.

Cùng với việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị, Trung tâm làm tốt công tác y tế dự phòng. Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19, ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; chủ động tham mưu triển khai công tác điều tra, giám sát, truy vết các đối tượng từ vùng dịch trở về; chuẩn bị cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế; chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch. Đến nay, toàn huyện đã làm thủ tục, đưa 68 người cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung của tỉnh; thực hiện cách ly, điều trị cho 50 người tại Trung tâm Y tế huyện; hướng dẫn, quản lý 1.104 người cách ly tại nhà, nơi cư trú; theo dõi, giám sát sức khỏe 155 người hoàn thành cách ly tập trung về địa phương. Ngoài ra, Trung tâm luôn duy trì theo dõi, giám sát các ca bệnh truyền nhiễm khác như: tiêu hóa, thủy đậu, sởi, cúm… Trung tâm thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt loăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch bệnh do vi-rút Zika và sốt xuất huyết; chủ động các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh theo mùa như: tay chân miệng, tả, lỵ, thương hàn, sởi/rubella, thủy đậu, tiêu chảy… không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thực hiện nền nếp tại 100% xã, thị trấn, đảm bảo an toàn tiêm chủng, không xảy ra tai biến. Hàng năm, số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 8 loại vắc-xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng đạt 95%; 100% phụ nữ có thai được tiêm đủ liều vắc-xin phòng, chống uốn ván sơ sinh. Công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được thực hiện tốt thông qua việc tư vấn, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em tại các cơ sở y tế, quản lý thai nghén, khám thai định kỳ… Trung tâm thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm như: Tăng huyết áp, phòng, chống bệnh đái tháo đường, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Tỷ lệ người có bệnh được tư vấn, điều trị ngày càng tăng... Trung tâm đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn xét nghiệm cho đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV, duy trì các hoạt động quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Hiện nay, 100% các trạm y tế xã, thị trấn đã đạt chuẩn y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 8 trạm y tế đạt chuẩn y tế nông thôn mới nâng cao; cả 20 trạm y tế xã, thị trấn triển khai mô hình Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, quản lý bệnh không lây nhiễm: tiểu đường, huyết áp. Đây là điều kiện thuận lợi trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở.

Nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ của Trung tâm Y tế huyện Nam Trực nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, giảm tải người bệnh phải khám chữa bệnh vượt tuyến từ đó góp phần giảm chi phí y tế cho người dân, thực hiện tốt an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Minh Tân