Lo bị tấn công mạng, Ba Lan kích hoạt các biện pháp an ninh cấp 1

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki vừa ký sắc lệnh kích hoạt mức cảnh báo đầu tiên đối với một cuộc tấn công mạng có thể xảy ra. Các biện pháp được áp dụng từ nửa đêm 18-1 đến nửa đêm 23-1.

Các biện pháp đang ở mức thấp nhất trong số 4 mức cảnh báo được liệt kê trong Đạo luật chống khủng bố của Ba Lan. Theo thông báo của Trung tâm An ninh Chính phủ Ba Lan (RCB), việc kích hoạt cảnh báo là một tín hiệu cho các lực lượng an ninh và toàn bộ hành chính công phải đặc biệt cảnh giác. Theo đó, các cơ quan hành chính Nhà nước có nghĩa vụ phải tăng cường giám sát an ninh của các hệ thống công nghệ thông tin và các cơ quan an ninh sẽ giám sát, đảm bảo an ninh của truyền thông điện tử không bị xâm phạm.

Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung

Thông cáo của Hạm đội Thái Bình Dương ngày 18-1 cho biết, nhóm tàu chiến gồm tàu tuần dương tên lửa Nakhimov Varyag, tàu săn ngầm cỡ lớn Đô đốc Tributs và tàu tiếp dầu Boris Butoma đã cập bến và neo đậu gần cảng Chabahar của Iran.

Tại đây, phái đoàn chính thức của Nga sẽ tham dự hội thảo lập kế hoạch tổ chức diễn tập tàu chiến cùng với Iran và Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin của Hạm đội Thái Bình Dương chưa nêu cụ thể về thời điểm diễn tập hải quân ba bên này. Trước đó, Đại sứ Nga tại Tehran, ông Levan Jagaryan, cho biết Nga, Iran và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung CHIRU ở Vùng Vịnh vào cuối năm 2021 - đầu năm 2022, với nhiệm vụ chính của cuộc diễn tập là phối hợp hành động nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hải quốc tế và chống cướp biển./.

PV