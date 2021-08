Người nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 300 lần so với nhiễm virus gốc

Kết quả nghiên cứu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 24/8 cho thấy, những người nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 300 lần so với phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2.

Khách vào một bệnh viện tại Seoul phải điền mẫu khai báo y tế. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù vậy, theo KDCA, tải lượng virus giảm dần theo thời gian, theo đó sau 4 ngày kể từ ngày nhiễm sẽ giảm xuống mức cao gấp 30 lần virus gốc và sau 9 ngày xuống mức cao gấp hơn 10 lần.

Đặc biệt, sau 10 ngày, tải lượng virus ở người nhiễm biến thể Delta và người nhiễm các biến thể khác là tương đương. Để đưa ra kết luận trên, KDCA đã tiến hành so sánh tải lượng virus của 1.848 bệnh nhân nhiễm biến thể Delta và 22.106 bệnh nhân nhiễm các biến thể khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lee Sang-won, người đứng đầu Bộ phận Điều tra và Phân tích Dịch tễ học của Bộ Y tế Hàn Quốc, cho biết tải lượng virus cao hơn đồng nghĩa virus có thể lây lan nhanh hơn, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh và nhập viện.

Tuy nhiên, ông khẳng định, điều này không có nghĩa biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn gấp 300 lần so với các biến thể khác. Theo ông, tốc độ lây lan của biến thể Delta chỉ cao hơn 1,6 lần so với biến thể Alpha và gấp 2 lần so với phiên bản gốc virus SARS-CoV-2.

Để tránh biến thể Delta lây lan, KDCA khuyến cáo người dân lập tức đi xét nghiệm nếu thấy có các triệu chứng của bệnh Covid-19 đồng thời tránh tụ tập, gặp gỡ.

Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta và tỷ lệ tiêm phòng còn thấp đã gây ra một đợt bùng phát mạnh ở phần lớn các nước châu Á, đặc biệt tại nền kinh tế đang phát triển và mới nổi.

Theo nhandan.com.vn