Xây dựng "Đại gia đình Malaysia" thịnh vượng

Xuyên suốt toàn bộ bài phát biểu đầu tiên trước công chúng Malaysia trên cương vị thủ tướng thứ chín, ông Ismail Sabri Yaakob liên tục nhấn mạnh đến cụm từ “Gia đình Malaysia”.

Theo ông, khái niệm “Gia đình Malaysia” giống như sức mạnh của một quốc gia được gắn kết bởi các giá trị tôn giáo, chủng tộc và sắc tộc. Giờ đây “Gia đình Malaysia” đang cần sự chung sức, đồng lòng của tất cả, từ các nghị sĩ, mọi thành viên nội các cho đến đội ngũ y, bác sĩ, người dân để chiến thắng kẻ thù chung COVID-19, khôi phục Malaysia thịnh vượng trở lại.

Tân Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Kuala Lumpur ngày 21-8-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Ismail Sabri đảm nhận vai trò thủ tướng vào thời điểm được coi là khó khăn nhất của lịch sử dân tộc, khi mà tranh chấp đảng phái đang ở giai đoạn cao trào mà kết cục của nó là trong 4 năm qua, chính trường Malaysia đã phải thay đến 3 thủ tướng. Để trở thành tân thủ tướng Malaysia, ông đã giành được sự ủng hộ của 114 nghị sĩ từ các đảng thuộc liên minh: Liên minh Dân tộc (PN) mà đảng Người Mã Lai bản địa thống nhất (Bersatu) là nòng cốt, Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) với đảng UMNO là nòng cốt, Liên minh các chính đảng ở Sarawak (GPS) và 4 hạ nghị sĩ độc lập, trong đó số nghị sĩ của PN chiếm đa số với 50 người. Trong khi đó, BN có tổng cộng 42 nghị sĩ với 38 người của UMNO. PN chính là liên minh vừa sụp đổ của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin, trong đó ông Ismail giữ cương vị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngay từ đầu bài phát biểu được truyền hình trực tiếp chiều 22-8, ông Ismail đã khơi dậy tinh thần đoàn kết: “Chúng ta cần tìm ra điểm chung và hướng tới sự đồng thuận vì Gia đình Malaysia yêu quý của chúng ta. Bất ổn chính trị chỉ gây bất lợi cho người dân và đất nước, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng chấm dứt tranh giành quyền lực chính trị. Hãy để đại gia đình hàn gắn và phục hồi đất nước của chúng ta”. Một lần nữa, ông lại dùng cụm từ “Đại gia đình” để gắn kết các đảng phái và cùng hợp tác. Không chỉ bằng lời nói, ông Ismail mời lãnh đạo đảng đối lập tham gia Hội đồng phục hồi quốc gia và Ủy ban đặc biệt về COVID-19.

Đối với kẻ thù chung là dịch COVID-19, Thủ tướng Ismail cho rằng thế giới đang phải đối mặt với một tình huống nguy cấp do một loại virus không ngừng phát triển gây ra, từ biến thể Alpha sang biến thể Beta và mới nhất là biến thể Lambda. Do đó, các chiến lược của chính phủ tiền nhiệm sẽ được tiếp tục thúc đẩy dựa trên kế hoạch phối hợp chung với các chuyên gia y tế cộng đồng. Chính phủ mới sẽ triển khai thực hiện thông qua hợp tác chiến lược liên chính phủ với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, từ các lĩnh vực do nhà nước quản lý cho đến tư nhân nhằm khôi phục hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia. Trên thực tế, số ca mắc mới COVID-19 tại Malaysia có xu hướng tăng theo cấp số nhân từ cuối tháng 3 vừa qua. Đến đầu tháng 5 dịch bệnh có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát. Số ca mắc mới COVID-19 tại Malaysia hiện dao động quanh mức 20 nghìn ca/ngày và tăng khoảng 11% mỗi tuần. Nếu tính tỷ lệ số ca mắc hằng ngày trên 1 triệu dân thì hiện Malaysia, với khoảng 32 triệu dân, đã vượt Ấn Độ (1,4 tỷ người). Theo số liệu của Our World in Data, trung bình 7 ngày, cứ 1 triệu người Malaysia thì có 205,1 trường hợp mắc bệnh, trong khi ở Ấn Độ con số này là 150,4 người. Tuy nhiên, trong bức tranh tối màu COVID-19, Malaysia cũng đã lọt vào nhóm quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng nhanh nhất thế giới với trung bình 500 nghìn mũi/ngày. Sau 6 tháng khởi động, tính đến ngày 22-8, khoảng 54,3% dân số trưởng thành Malaysia đã hoàn thành tiêm chủng.

Ômg Ismail lại một lần nữa đề cập đến cụm từ “Gia đình Malaysia” khi cảm ơn người dân đã hợp tác trong Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân hãy khuyên người thân trong gia đình tiêm vaccine để Malaysia sớm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Theo thống kê mới nhất của Malaysia, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp chính thức tại nước này là 4,8%, nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong nhiều bộ phận dễ bị tổn thương của lực lượng lao động còn cao hơn nhiều. GDP của nước này đã giảm 5,6%, một con số chưa từng thấy kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi năm 1997. Hãng nghiên cứu Fitch Solutions đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Malaysia trong năm nay xuống 0% so với mức 4,9% đưa ra trước đó. Hãng này nhận định tăng trưởng kinh tế quý II-2021 của Malaysia giảm mạnh so với kỳ vọng do làn sóng lây nhiễm thứ ba dịch COVID-19 sẽ làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này.

Trước thực trạng đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí nhiều doanh nghiệp bị phá sản, chính phủ mới sẽ tập trung vào việc đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất là tăng trưởng công khai, thúc đẩy sức mua của người tiêu dùng trong nước. Mục tiêu thứ hai là tăng cường vai trò của khu vực tư nhân như những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ mới sẽ tập trung vào những người Malaysia bị mất việc làm, những người có thu nhập trung bình, phục hồi các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các ngành kinh tế trọng điểm, bao gồm du lịch trong nước. Điều này nhằm củng cố hơn nữa các nền tảng kinh tế và đưa Malaysia một lần nữa trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu ở Đông Nam Á.

Mặc dù lên cầm quyền trong một giai đoạn hết sức khó khăn, song với kinh nghiệm hơn 3 thập niên tham gia chính trường Malaysia, giới phân tích hy vọng, Thủ tướng Ismail có thể trở thành chiếc cầu nối giữa các đảng phái vì mục đích chung xây dựng Malaysia thịnh vượng trở lại./.

Theo baotintuc.vn