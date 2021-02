WHO cảnh báo về phân phối vắc-xin thiếu công bằng

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại về tình trạng bất bình đẳng trong phân phối vắc-xin ngừa Covid-19. Tổng Giám đốc WHO T.Ghê-brây-ê-xút cảnh báo, việc các nước giàu tìm cách mua lượng lớn vắc-xin khiến chỉ còn rất ít mặt hàng này đến được các nước nghèo. WHO cho biết sẽ nỗ lực chuyển giao đủ số lượng vắc-xin như cam kết theo cơ chế COVAX, để tiêm cho khoảng 3% dân số của các nước có thu nhập thấp trong nửa đầu năm nay.

Xri Lan-ca tiếp nhận vắc-xin ngừa Covid-19 từ Ấn Ðộ. Ảnh TÂN HOA XÃ