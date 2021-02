tin thế giới

Anh thông báo thời điểm chính thức đăng ký gia nhập CPTPP

Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss ngày 1-2 chính thức đề nghị với những người đồng cấp Nhật Bản và New Zealand về việc gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là tuyên bố của Chính phủ Anh ngày 30-1, sau nhiều lần bày tỏ mong muốn gia nhập CPTPP sau một năm rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU).

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sau khi rời EU, London đang thiết lập các mối quan hệ đối tác mới nhằm mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho người dân Anh. Ông nhấn mạnh: “Việc đăng ký trở thành quốc gia đầu tiên mới tham gia CPTPP thể hiện quyết tâm của Anh muốn hợp tác với bạn bè và đối tác trên khắp thế giới trong điều kiện tốt nhất, đồng thời đóng góp và ủng hộ tích cực nền thương mại tự do toàn cầu”.

Ngày 28-1, hãng Reuters đưa tin, Anh sẽ không công bố đánh giá lợi ích kinh tế khi là thành viên của CPTPP trước khi đề nghị gia nhập Hiệp định này. Động thái trên được cho là trái ngược với những cam kết trước đây. CPTPP là thỏa thuận dỡ bỏ phần lớn thuế quan giữa 11 nước thành viên là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Những phân tích kinh tế trước đó của Chính phủ Anh cho thấy các thỏa thuận thương mại bổ sung sẽ tạo ra một sự thúc đẩy nhỏ đối với sản lượng kinh tế. Theo London, việc gia nhập CPTPP sẽ loại bỏ các loại thuế đối với thực phẩm, đồ uống và xe hơi, đồng thời giúp thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ và dịch vụ.

Bộ Thương mại Anh cho biết các cuộc đàm phán về việc Anh gia nhập CPTPP dự kiến sẽ được tiến hành trong năm nay.

WHO cảnh báo về phân phối vắc-xin thiếu công bằng

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại về tình trạng bất bình đẳng trong phân phối vắc-xin ngừa COVID-19. Tổng Giám đốc WHO T.Ghê-brây-ê-xút cảnh báo, việc các nước giàu tìm cách mua lượng lớn vắc-xin khiến chỉ còn rất ít mặt hàng này đến được các nước nghèo. WHO cho biết sẽ nỗ lực chuyển giao đủ số lượng vắc-xin như cam kết theo cơ chế COVAX, để tiêm cho khoảng 3% dân số của các nước có thu nhập thấp trong nửa đầu năm nay. Cảnh báo của WHO được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) công bố đề xuất mới nhằm giám sát và có thể cấm xuất khẩu vắc-xin. Theo đó, các nhà máy đặt tại các nước Liên hiệp châu Âu (EU) phải xin cấp phép xuất khẩu vắc-xin ra ngoài khối trước ba tháng. Biện pháp này của EC cũng vấp phải sự phản đối của Anh./.

PV