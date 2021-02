Cánh cửa hy vọng

Chính quyền Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn vừa đưa ra tuyên bố về việc sẽ nối lại quan hệ vốn bị đóng băng với Pa-le-xtin. Cộng đồng quốc tế cũng xúc tiến các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột và khởi động lại các cuộc đàm phán giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Tiến trình hòa bình Trung Đông đứng trước cơ hội “hồi sinh” sau thời gian dài rơi vào bế tắc.

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) vừa tiến hành cuộc thảo luận trực tuyến về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Pa-le-xtin, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế hối thúc có một giải pháp lâu dài, toàn diện và công bằng cho vấn đề này. Cùng với sự tham dự của Điều phối viên đặc biệt LHQ về hòa bình Trung Đông T.Oen-ne-xlen, Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập (AL) A.Ghê-ít và các đại diện I-xra-en - Pa-le-xtin, cuộc họp của HĐBA tập trung thảo luận về những diễn biến an ninh đáng lo ngại trên các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin. Việc I-xra-en tiếp tục mở rộng các khu định cư Do thái tại Bờ Tây, phá hủy nhà cửa và tịch thu tài sản của người Pa-le-xtin đã khoét sâu hận thù giữa hai dân tộc.

Tình hình càng nghiêm trọng hơn, khi I-xra-en mới đây quyết định xây dựng 2.572 nhà định cư mới trên vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Pa-le-xtin. Khoảng 50% kế hoạch này nằm sâu trong khu Bờ Tây, tại các vị trí trọng yếu đối với một Nhà nước Pa-le-xtin trong tương lai. Người phát ngôn của chính quyền Pa-le-xtin (PA) lên tiếng phản đối quyết định của Ten A-víp, cho rằng động thái này hủy hoại mọi triển vọng của giải pháp hai nhà nước. Kế hoạch mở rộng các khu định cư của I-xra-en cũng vấp phải sự phản đối của LHQ, Anh, Liên hiệp châu Âu (EU) và các nước trong khu vực, cho đây là một trong những trở ngại lớn đối với các cuộc hòa đàm giữa Pa-le-xtin và I-xra-en.

Tiến trình hòa bình Trung Đông rơi vào bế tắc suốt những năm qua khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Đ.Trăm thực thi chính sách “thiên vị” đồng minh I-xra-en. Vai trò trung gian hòa giải của Mỹ dưới thời ông Đ.Trăm bị Pa-le-xtin bác bỏ, do các chính sách của Mỹ đi ngược lợi ích của người Pa-le-xtin. Cộng đồng quốc tế hy vọng chính quyền mới của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn sẽ có sự điều chỉnh, trong đó ông Bai-đơn có thể đảo ngược các chính sách của chính quyền tiền nhiệm về tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời xây dựng nó trên một nền tảng mới. Tuyên bố của Oa-sinh-tơn sẽ nối lại quan hệ với PA, hối thúc I-xra-en và Pa-le-xtin tránh các bước đi đơn phương, đã thổi luồng sinh khí mới cho tiến trình hòa bình giữa hai bên.

Việc chính quyền Tổng thống G.Bai-đơn khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước là cơ sở để Oa-sinh-tơn có thể lấy lại vai trò trung gian nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán I-xra-en - Pa-le-xtin. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Bai-đơn từng cam kết sẽ khôi phục hoạt động hỗ trợ người Pa-le-xtin, mở lại Lãnh sự quán Mỹ ở Đông Giê-ru-xa-lem và phái bộ của Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin (PLO) tại Thủ đô Oa-sinh-tơn. Điều này cũng phản ánh mong muốn từ phía PA.

Cánh cửa hy vọng được mở ra cho tiến trình hòa bình Trung Đông khi cả Pa-le-xtin và cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước trong khu vực, đang nỗ lực tạo “bầu không khí thuận lợi” để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho I-xra-en và Pa-le-xtin. Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát đã ký sắc lệnh ấn định thời gian tổ chức các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp, tổng thống và Hội đồng quốc gia Pa-le-xtin (PNC) trong thời gian tới, một trong những bước đi đầu tiên để người Pa-le-xtin chấm dứt chia rẽ nội bộ và khôi phục đời sống dân chủ. Trong khi đó, các nước trong khu vực như Gioóc-đa-ni, Ai Cập cũng đang xúc tiến các nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ nhằm nối lại đàm phán I-xra-en - Pa-le-xtin.

Trong bối cảnh tình hình diễn tiến thuận lợi như hiện nay, PA hối thúc tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông. LHQ, các nước thành viên Hội đồng Bảo an hoan nghênh Pa-le-xtin ấn định tổ chức các cuộc bầu cử, đồng thời ủng hộ các sáng kiến và biện pháp nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và công bằng chấm dứt xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin.

Giải pháp hai nhà nước, với Đông Giê-ru-xa-lem là thủ đô của Nhà nước Pa-le-xtin, tiếp tục được cộng đồng quốc tế ủng hộ và theo đuổi, coi đây là con đường duy nhất tiến tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững ở Trung Đông./.

Theo Báo Nhân Dân