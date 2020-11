Thế giới vượt mức 49 triệu ca Covid-19, Mỹ lập kỷ lục mới về số ca mắc trong ngày

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 601.937 ca mắc mới và 8.704 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong trên toàn cầu lên lần lượt là 49.008.272 và 1.238.812. Trong số ca mắc mới được ghi nhận trong ngày qua, châu Âu chiếm 51%, Mỹ chiếm 19%.

Khách đến thăm người thân tại nhà dưỡng lão Jones-Harrison Residence ở TP Minneapolis, Mỹ, phải đeo khẩu trang và có vách ngăn khi trò chuyện.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 9.917.211 ca mắc và 240.946 ca tử vong. Ngày 5-11 đánh dấu ngày Mỹ ghi nhận nhiều ca mắc mới trong ngày nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này với (115.893 ca). Ấn Độ xếp thứ hai về số ca mắc (8.411.034 ca mắc), nhưng xếp thứ ba về số ca tử vong (125.029). Ngược lại, Brazil đứng thứ ba về số ca mắc (5.614.258 ca) nhưng xếp thứ hai về số ca tử vong (161.779 ca).

Châu Âu đang là “điểm nóng” của dịch Covid-19 trên thế giới khi nhiều nước tại khu vực liên tục thông báo số ca nhiễm mới tăng vọt trong nhiều ngày và ngày hôm sau luôn cao hơn ngày hôm trước.Với hơn 310 nghìn ca bệnh mới trong ngày qua, hiện châu Âu có khoảng 11.295.852 ca mắc. Những ngày gần đây, Pháp, Italy, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Nga... vẫn duy trì mức tăng hàng chục nghìn ca bệnh mỗi ngày.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz ngày 5-11 cam kết nước này sẽ sớm giải ngân khoản hỗ trợ tài chính cho các công ty, doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi đợt phong tỏa từng phần trong tháng 11 nhằm kiềm chế sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19.

Phát biểu trước báo giới, ông Scholz nhấn mạnh: "Tôi muốn khoản hỗ trợ nhanh chóng đến được tay những công ty, doanh nghiệp và cá nhận chịu thiệt hại kinh tế trong tháng 11”. Theo ông, người dân, doanh nghiệp và chính phủ Đức cần sát cánh cùng nhau trong cuộc khủng hoảng hiện nay để có thể vượt qua đại dịch Covid-19.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier, chính phủ đã nhất trí về các điều kiện cho khoản hỗ trợ và nếu thuận lợi, việc giải ngân sẽ được triển khai ngay vào cuối tháng này. Những đối tượng nằm trong diện hưởng lợi gồm các công ty, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lệnh phong tỏa từng phần lần hai, những cá nhân bị giảm 80% thu nhập do phải nghỉ việc.

Gói hỗ trợ lần này dự kiến lên tới 10 tỷ euro. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể yêu cầu mức bồi thường tương đương 75% doanh thu bị mất nhưng không được vượt quá 1 triệu euro. Đối với những khoản hỗ trợ cao hơn mức này cần phải được Liên hiệp châu Âu (EU) chấp thuận.

Đức áp lệnh phong tỏa từng phần từ hôm 2-11 trên phạm vi cả nước và sẽ kéo dài đến hết tháng. Lệnh quy định hạn chế tiếp xúc; yêu cầu các cửa hàng, quán bar, quán rượu và nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Nhiều chuyên gia kinh tế và truyền thông Đức cảnh báo đợt phong tỏa lần hai này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều doanh nghiệp và công ty của Đức.

Trong khi đó, theo các số liệu thống kê, kinh tế Đức trong Quý III đã quay đầu phục hồi mạnh ở mức 8,2% sau khi suy giảm xuống mức thấp nhất trong quý trước do tác động của đại dịch. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn dự đoán nền kinh tế lớn nhất châu Âu nhiều khả năng vẫn rơi vào trạng thái trì trệ hoặc thậm chí bị thu hẹp lại trong quý IV do các biện pháp phong tỏa mới.

Ngày 5-11, bà Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đại dịch đã làm gián đoạn đáng kể việc cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu ở châu Phi, bao gồm việc tiêm chủng cho trẻ em và sinh sản tại các bệnh viện.

Trong tuyên bố đưa ra tại thủ đô Nairobi của Ethiopia, bà Moeti khẳng định, đại dịch Covid-19 đang tiềm ẩn những tác động nguy hiểm đối với sức khoẻ người dân ở "lục địa đen". Việc phải dồn hầu hết các nguồn lực y tế cho công tác đối phó với đại dịch và áp đặt các lệnh phong toả đang khiến cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng sâu sắc. Đó là chưa kể tới những tác động khác từ việc các chính phủ phải cơ cấu lại nguồn lực tài chính cũng như nguồn nhân lực để đối phó với đại dịch.

Trong một khảo sát mới đây do WHO thực hiện tại 14 quốc gia châu Phi, toàn bộ năm chỉ số quan trọng (gồm khám bệnh ngoại trú, nhập viện, trợ giúp chuyên biệt cho sinh nở, điều trị sốt rét và cung cấp vaccine 5 trong 1) trong chín tháng đầu năm nay đã giảm mạnh so với các năm trước. Cũng theo thống kê, đã có thêm 1,37 triệu em châu Phi không được tiêm vaccine lao; 1,32 triệu trẻ em dưới 1 tuổi bị bỏ lỡ mũi tiêm vaccine phòng sởi đầu tiên.

WHO lo ngại nếu xảy ra một làn sóng lây nhiễm mới ở châu Phi, việc cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng sẽ bị gián đoạn hơn nữa. Vì thế, khi dịch bệnh chưa quay lại và nhiều nước đang cho nới lỏng các biện pháp phòng dịch, chính phủ các nước cần đẩy nhanh việc thực hiện các chiến dịch tiêm chủng bổ sung.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 6-11 (giờ Việt Nam):

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ: 9.917.211 ca mắc, 240.946 ca tử vong

2. Ấn Độ: 8.411.034 ca mắc, 125.029 ca tử vong

3. Brazil: 5.614.258 ca mắc, 161.779 ca tử vong

4. Nga: 1.712.858 ca mắc, 29.509 ca tử vong

5. Pháp: 1.601.367 ca mắc, 39.037 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:

1. Indonesia: 425.796 ca mắc, 14.348 ca tử vong

2. Philippines: 389.725 ca mắc, 7.409 ca tử vong

3. Singapore: 58.043 ca mắc, 28 ca tử vong

4. Myanmar: 57.935 ca mắc, 1.352 ca tử vong

5. Malaysia: 36.434 ca mắc, 277 ca tử vong

6. Thái Lan: 3.810 ca mắc, 59 ca tử vong

7. Việt Nam: 1.210 ca mắc, 35 ca tử vong

8. Campuchia: 292 ca mắc

9. Brunei: 148 ca mắc, 03 ca tử vong

10. Lào: 24 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

1. Châu Á: 14.135.385 ca mắc, 250.773 ca tử vong

2. Bắc Mỹ: 11.804.879 ca mắc, 359.841 ca tử vong

3. Châu Âu: 11.295.852 ca mắc, 282.862 ca tử vong

4. Nam Mỹ: 9.877.230 ca mắc, 300.025 ca tử vong

5. Châu Phi: 1.854.169 ca mắc, 44.316 ca tử vong

6. Châu Đại Dương: 40.036 ca mắc, 980 ca tử vong

Theo nhandan.com.vn