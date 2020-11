IS nhận thực hiện vụ tiến công tại Áo

Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận tiến công tại Áo tối 2-11. Trong một tuyên bố trên tài khoản Telegram đăng kèm ảnh, IS xác nhận vụ nổ súng tại các địa điểm ở Viên do một chiến binh của tổ chức này thực hiện. Bộ Nội vụ Áo ngày 3-11 cho biết, cảnh sát đã tiến hành 18 vụ đột kích, bắt giữ 14 người bị nghi liên quan vụ tiến công. Các nhà điều tra đang tìm hiểu khả năng có thêm nghi can, ngoài đối tượng bị tiêu diệt tại hiện trường.

Cảnh sát Áo gác trên đường phố ở thủ đô Vienna sau loạt vụ xả súng, ngày 2/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN