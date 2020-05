Sẵn sàng đón nhận cơ hội

Thời gian gần đây, tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại Thái-lan ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh đó, quốc gia Đông - Nam Á này đang chuẩn bị kế hoạch khôi phục hoạt động của ngành du lịch, một trong những động lực tăng trưởng kinh tế chính của “xứ sở Chùa Vàng”.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay Đôn Mường (Băng-cốc, Thái-lan). Ảnh: Roi-tơ

Du lịch được xem là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Thái-lan. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Thái-lan hy vọng, doanh thu từ du lịch sẽ đóng góp ít nhất 20% GDP năm 2020. Tuy nhiên, đây là một trong những ngành đầu tiên hứng chịu tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19. Thị trường du lịch Thái-lan bị ảnh hưởng từ đầu năm nay và rơi vào tình trạng đóng băng từ tháng 3, khi Chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái-lan, doanh thu từ du lịch trong quý I-2020 giảm gần 40% so cùng kỳ năm 2019, khi lượng du khách nước ngoài tới Thái-lan trong quý vừa qua là 6,7 triệu lượt. Tổng cục Du lịch Thái-lan (TAT) ước tính, du lịch nội địa năm nay chỉ đạt 60 triệu lượt, thấp hơn nhiều so mức 167 triệu lượt của năm 2019. Tổng doanh thu từ du khách nước ngoài và du lịch trong nước năm 2020 có thể chỉ đạt 34,58 tỷ USD, giảm 62,8% so năm ngoái.

Với những đóng góp quan trọng, du lịch là một trong những ngành được Chính phủ Thái-lan quan tâm hàng đầu trong quá trình chuẩn bị khôi phục hoạt động của nền kinh tế sau đại dịch. TAT thông báo, trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Thái-lan ghi nhận một số diễn biến tích cực, ngành du lịch đã có những bước chuẩn bị để sẵn sàng hoạt động trở lại nếu tình hình cho phép. Theo đó, TAT đã thành lập tám nhóm chuyên trách về các vấn đề như thị trường nội địa, truyền thông tiếp thị, quản lý số, tổ chức… Để thu hút du khách quốc tế, TAT đồng thời tăng cường hoạt động quảng bá du lịch sang các thị trường ngoài Trung Quốc, như Đông - Nam Á, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Nga, U-crai-na, Đông Âu, Mỹ và Mê-hi-cô. Bộ Du lịch và Thể thao Thái-lan cũng đang xây dựng kế hoạch cung cấp những gói nghỉ dài ngày cho khách nước ngoài muốn đến những điểm du lịch không có dịch bệnh. Các gói du lịch không dịch bệnh dự kiến được tung ra vào quý cuối cùng của năm nay, thời điểm khách du lịch từ các nước phương Tây thường đến những nơi nghỉ dưỡng ấm áp.

Ngoài ra, việc bảo đảm an toàn cho du khách được ngành du lịch Thái-lan đặc biệt chú trọng. Theo Tổng cục trưởng TAT Y-út-tha-xắc Xu-pa-xon, ngành du lịch sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, đồng thời chờ các cơ quan liên quan đưa ra quyết định cuối cùng về dỡ bỏ hạn chế đi lại. TAT đang phối hợp Bộ Y tế Thái-lan soạn thảo và sớm ban hành những quy định về bảo đảm an toàn du lịch. Việc tập huấn lại kỹ năng cho người lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch cũng được xúc tiến. Với những bước chuẩn bị nêu trên, Chính phủ Thái-lan hy vọng sẽ khôi phục niềm tin của du khách khi đến thăm “xứ sở chùa Vàng”, giúp các công ty du lịch trong nước nhanh chóng hồi sinh sau “cơn bão” COVID-19.

Bên cạnh nỗ lực xây dựng hình ảnh là một điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách nước ngoài, Thái-lan khởi động chiến dịch “Chúng tôi yêu Thái-lan”, để kích cầu du lịch nội địa. Hội đồng Du lịch Thái-lan nhấn mạnh, trong khi chờ đợi sự gia tăng trở lại của lượng du khách quốc tế, du lịch nội địa cần bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới. Theo đó, những điểm du lịch mới và các sản phẩm địa phương sẽ được tăng cường quảng bá để thu hút du khách trong nước.

Sự phục hồi nhanh chóng được nhận định là điều khó có thể xảy ra trong ngắn hạn đối với ngành du lịch Thái-lan, bởi những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới. Tuy nhiên, giới chuyên gia kỳ vọng, với sự nỗ lực không ngừng của Chính phủ và nhân dân Thái-lan, ngành du lịch của nước này sẽ sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới sau đại dịch và từng bước tăng trưởng trở lại./.

HỮU KHANH

Theo nhandan.com.vn