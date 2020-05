tin vắn quốc tế

EU và Đức bất đồng về chương trình mua trái phiếu của ECB

Roi-tơ đưa tin, ngày 11-5, Bộ Tài chính Đức thông báo, chính phủ nước này sẽ tuân theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Đức về chương trình mua trái phiếu khu vực công của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo sẽ mở một vụ kiện chống lại phán quyết của Tòa án Hiến pháp Đức, trong đó cho rằng ECB vượt quá quyền hạn trong chương trình mua trái phiếu. Chủ tịch EC U.Lây-en tuyên bố, EC đang nghiên cứu chi tiết phán quyết của tòa án Đức và sẽ xem xét các bước tiếp theo, trong đó có thể bao gồm một vụ kiện pháp lý chống lại Béc-lin. Trước đó, các thẩm phán Tòa án Hiến pháp Đức ra phán quyết cho rằng, Chương trình mua trái phiếu khu vực công của ECB “không tương ứng mục tiêu ổn định vật giá”, đồng thời yêu cầu Ngân hàng trung ương Đức từ bỏ chương trình này, nếu trong vòng ba tháng ECB không chứng minh được sự cần thiết của chương trình.

Italy sản lượng công nghiệp giảm gần 30%

Theo số liệu được điều chỉnh theo mùa của Istat, sản lượng công nghiệp của Italy trong tháng 3-2020 giảm 28,4% so với tháng trước đó và giảm 29,3% so với cùng kỳ năm 2019. Italy - nền kinh tế lớn thứ ba khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) - đã bị thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19, với gần 30 nghìn ca tử vong do dịch bệnh. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy trong quý I-2020 giảm 4,7%, cao hơn so với mức giảm trung bình 3,8% của Eurozone.

Italy là quốc gia đầu tiên tại châu Âu ghi nhận sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Các biện pháp phong tỏa mà Italy áp dụng trên toàn quốc từ ngày 10-3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh là nguyên nhân khiến sản lượng công nghiệp của nước này giảm mạnh trong tháng 3-2020. Hoạt động sản xuất các mặt hàng không thiết yếu đều bị ngưng trệ kể từ ngày 22-3. Ủy ban châu Âu (EC) ước tính nợ công của Italy sẽ tăng lên 158,9% GDP trước khi giảm xuống 153,6% GDP trong năm 2021, cao hơn đáng kể so với mức 134,8% GDP ghi nhận năm 2019. Theo ước tính của EC, thâm hụt ngân sách của Italy sẽ tăng lên 11,1% GDP trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức trần 3% GDP mà EU đề ra. EC dự báo kinh tế Italy sẽ giảm 9,5% trong năm nay, trước khi phục hồi mạnh với mức tăng trưởng 6,5% năm 2021./.

