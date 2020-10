Kết thúc nội dung cờ nhanh và cờ chớp Giải vô địch cờ vua toàn quốc 2020

Tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai (Hà Nội), Giải vô địch cờ vua toàn quốc tranh Cúp LienVietPostBank 2020 vừa kết thúc hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp sau ba ngày tranh tài.

Đáng chú ý, tất cả nội dung này đều phải phân biệt ngôi vô địch bằng các chỉ số phụ. Ở nội dung cờ nhanh, Nguyễn Anh Khôi (TP Hồ Chí Minh) giành Huy chương vàng (HCV) nhờ hơn chỉ số phụ so với Lê Tuấn Minh (Hà Nội) vì cùng giành 7,5 điểm sau chín ván đấu; Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) vô địch nhờ các chỉ số phụ trước bốn kỳ thủ nữ cùng giành 7,0 điểm. Nội dung cờ chớp của nam có ba kỳ thủ cùng được 7,5 điểm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) đoạt HCV do hơn chỉ số phụ. Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên hoàn thành cú đúp HCV sau khi vô địch cờ chớp nữ với 7,5 điểm, hơn chỉ số phụ so với đối thủ Bạch Ngọc Thùy Dương (TP Hồ Chí Minh).

Theo nhandan.com.vn