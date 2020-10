Khai mạc Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2020

Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), sáng 4-10, tại Cung Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2020.

Tham gia giải có 20 đoàn với 252 vận động viên (VĐV) đến từ 18 tỉnh, thành phố và các ngành Công an, Quân đội. Các đô vật thi đấu ở 3 nội dung: Vật cổ điển với 11 hạng cân từ 48kg đến 130kg; vật tự do nam với 11 hạng cân từ 50kg đến 124kg; vật tự do nữ với 11 hạng cân từ 44kg đến 76kg. Các VĐV thi đấu theo hình thức tính điểm, loại trực tiếp. Đoàn VĐV tỉnh ta tham dự giải có 4 đô vật thi đấu các hạng cân 59kg, 82kg và 130kg.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, giải năm nay có lực lượng VĐV giữa các đoàn tương đối đồng đều, nhiều đô vật thuộc đội tuyển quốc gia được đánh giá cao… Giải diễn ra đến hết ngày 9-10-2020./.

Hoàng Anh