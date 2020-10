Trước đó, Phạm Lê Thảo Nguyên đã giành “cú đúp” ở nội dung cờ nhanh và cờ chớp nữ. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn vô địch cờ chớp, Nguyễn Anh Khôi vô địch nội dung cờ nhanh nam.

Tại bảng nam, trước khi bước vào ván đấu cuối cùng, kiện tướng quốc tế năm nay 24 tuổi Lê Tuấn Minh (Hà Nội, hạt giống số 2 tại giải) đã thi đấu xuất sắc, giành 7 điểm sau 8 ván đấu bất bại. Trong ván cuối cùng, Minh đã sớm chọn đấu pháp chặt chẽ và nhẹ nhàng chia điểm với Nguyễn Đức Hòa (Quân đội), đạt 7,5 điểm sau 9 ván, lần đầu tiên giành ngôi vô địch quốc gia. Cũng tại giải đấu này, Lê Tuấn Minh từng giành Huy chương bạc (HCB) nội dung cờ nhanh. Hai kỳ thủ kỳ cựu Cao Sang (Lâm Đồng) và Nguyễn Đức Hòa (Quân đội) cùng giành được Huy chương đồng.

Hai nhà tân vô địch ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Cuộc đua ở bảng nữ có phần khó khăn và gay cấn hơn. Cũng như Tuấn Minh, Lương Phương Hạnh (Bình Dương, hạt giống số 6) đã thi đấu ổn định và tạo được khoảng cách an toàn 1 điểm so với người đứng kế tiếp. Dù vậy, ván đấu cuối cùng giữa Phương Hạnh với Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang, hạt giống số 4) đã diễn ra rất quyết liệt. Mặc dù tạo được ưu thế ở trung cuộc, nhưng do chỉ cần hòa là chắc chắn vô địch nên Phương Hạnh đã chọn giải pháp chắc chắn, đưa ván cờ vào thế hòa để rồi cũng lần đầu tiên đoạt chức vô địch (7 điểm/9 ván).

Giành HCB ở nội dung này là tài năng trẻ mới 17 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương (TP Hồ Chí Minh). Tại giải này, Thùy Dương cũng đã thi đấu rất tốt, chỉ thua duy nhất 1 ván (trước Phương Hạnh). Cùng đoạt HCĐ là Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) và Nguyễn Thị Thanh An (TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, tại nội dung cờ nhanh nam, đương kim vô địch trẻ Nguyễn Anh Khôi (TP Hồ Chí Minh) đã giành Huy chương vàng (HCV) nhờ hơn chỉ số phụ so với Lê Tuấn Minh (người sau đó giành HCV cờ tiêu chuẩn). Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Đức Hòa giành HCĐ. Ở nội dung cờ nhanh nữ, người vô địch là Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ), cũng nhờ hơn hệ số phụ so với 3 kỳ thủ lần lượt xếp sau là Đặng Bích Ngọc, Lương Phương Hạnh (cùng của Bình Dương) và Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang).

Ở nội dung cờ chớp, cặp vợ chồng Phạm Lê Thảo Nguyên-Nguyễn Ngọc Trường Sơn cùng giành HCV. Thảo Nguyên hoàn tất “cú đúp”, xếp trên Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm và Lê Kiều Thiên Kim. Trong khi đó - chồng cô - Nguyễn Ngọc Trường Sơn, cũng xếp trên Văn Hải và Anh Khôi nhờ chỉ số phụ để giành ngôi vô địch.

Theo qdnd.vn