Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định nỗ lực trụ hạng

Giai đoạn 1 của Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020 đã khép lại và xác định được nhóm 8 đội tranh chức vô địch và nhóm 6 đội trụ hạng. Với vị trí thứ 12, câu lạc bộ (CLB) Dược Nam Hà (DNH) Nam Định sẽ đua trụ hạng ở nhóm B cùng 6 đội bóng khác.

Sân vận động Thiên Trường là điểm tựa tinh thần thi đấu của CLB Dược Nam Hà Nam Định.

Theo điều lệ Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020, sau khi kết thúc 13 vòng đấu của giai đoạn 1, các đội xếp từ thứ 9 đến 14 trên bảng xếp hạng sẽ thi đấu để tránh 1 suất xuống hạng trực tiếp. Sau 13 vòng đấu, 6 đội bóng tranh trụ hạng gồm: SHB Đà Nẵng xếp thứ 9 với 16 điểm, Thanh Hóa xếp thứ 10 với 15 điểm (hiệu số -5), Sông Lam Nghệ An xếp thứ 11 với 15 điểm (hiệu số -6), DNH Nam Định xếp thứ 12 với 13 điểm (hiệu số -9), Hải Phòng xếp thứ 13 (hiệu số -9), Quảng Nam xếp thứ 14 với 9 điểm. Các đội bóng tham gia nhóm tránh suất xuống hạng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm với 5 vòng đấu. Các trận đấu giai đoạn II của nhóm B sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 31-10. Các đội xếp thứ 9, 10, 11 gồm SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An sẽ có lợi thế hơn khi được chơi 3 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Trước khi bước vào thi đấu giai đoạn II, nhóm 3 đội bóng này tạo khoảng cách đủ an toàn, rất khó bị san lấp nên việc trụ hạng không quá khó khăn khi còn cách vị trí xuống hạng tới 6 điểm. Ngược lại, các đội xếp thứ 12, 13, 14 gồm DNH Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam sẽ thi đấu 2 trận sân nhà, 3 trận sân khách. Thành tích, điểm số mà 6 đội bóng giành được ở 5 lượt trận của vòng đấu trụ hạng này tiếp tục được cộng thêm vào số điểm, thành tích mà các đội đã đạt được ở giai đoạn 1 để tính điểm, xếp hạng tổng; đội có tổng số điểm ít nhất, xếp cuối cùng sẽ phải xuống thi đấu ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Các đội tích lũy được số điểm nhiều sau 13 vòng đấu sẽ có lợi thế trong cuộc đua tránh xuống hạng. Mỗi lượt trận của vòng đua tránh suất xuống hạng này đều là những trận chung kết ngược nên luôn diễn ra nóng bỏng, không khoan nhượng. Đặc biệt, ngoại trừ Nam Định, 5 trên 6 đội bóng ở nhóm B đều đã từng vô địch hoặc á quân V-League trong vòng 10 năm trở lại đây.

Giới chuyên môn nhận định, trong nhóm thi đấu trụ hạng, DNH Nam Định là đội bóng gặp nhiều khó khăn khi lực lượng mỏng, phong độ thi đấu thất thường, trận hay trận dở. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh đều có những sự bổ sung nhân sự chất lượng cho giai đoạn II. Bên cạnh đó, DNH Nam Định có lịch thi đấu bất lợi khi phải di chuyển liên tục trong thời gian ngắn. Sau khi làm khách gặp CLB Thanh Hóa ở lượt trận đầu tiên, các cầu thủ Nam Định trở về sân nhà Thiên Trường tiếp đón “bại tướng” ở vòng 13 vừa qua SHB Đà Nẵng. Ở lượt trận thứ 3, đội bóng Thành Nam sẽ di chuyển hơn 700km để thi đấu trên sân Quảng Nam, sau đó 5 ngày là cuộc chạm trán Hải Phòng trên sân nhà. Loạt trận cuối cùng, thầy trò HLV Phạm Hồng Phú sẽ tới làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An. Thành tích của Nam Định thường không tốt mỗi khi phải rời xa Thiên Trường. Trong tổng số 5 trận đấu ở giai đoạn 2, Nam Định chỉ có 2 trận được thi đấu trên sân nhà, đó cũng là bất lợi lớn khi thiếu nguồn cổ vũ tinh thần từ khán giả nhà. Ở mùa giải năm nay, mỗi khi rời xa điểm tựa Thiên Trường, đội bóng “áo vàng” toàn thua cả 6 trận đấu, ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 17 bàn. So với mùa giải trước, thành tích của DNH Nam Định cũng sụt giảm. Cùng thời điểm kết thúc lượt đi mùa giải 2019, đội chủ sân Thiên Trường giành 15 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, Nam Định vừa có cú hích lớn về mặt tinh thần và giành lợi thế về điểm số khi đánh bại SHB Đà Nẵng ở vòng 13. Đội bóng Thành Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay khi hơn Quảng Nam 4 điểm và đứng trên Hải Phòng do hơn chỉ số phụ dù trên thực tế khoảng cách này hoàn toàn có thể bị san lấp. Quãng nghỉ V.League vừa qua giúp đội bóng đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột sau chấn thương. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Lâm Anh Quang đã trở lại đội hình chính thức, hỗ trợ bọc lót phòng ngự ăn ý khi đá cặp với ngoại binh Tony. Thủ môn Đinh Xuân Việt may mắn hồi phục kịp thời, đã có thể thi đấu trở lại sau khi dính chấn thương nhẹ ở vòng 12. Sự trở lại của các trụ cột sẽ tăng “chất thép” nơi hàng phòng ngự cũng như giải tỏa áp lực lên các cầu thủ trẻ. Những cầu thủ trong đội hình chính đều có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại V.League và có được độ chín nhất định.

Một trong những lý do có thể giúp Nam Định trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn 2 là sự trưởng thành và cứng cáp của các cầu thủ trẻ qua từng trận đấu. Đội bóng có nguồn động lực lớn khi 4 tuyển thủ U22 Việt Nam trở về gồm: Đoàn Thanh Trường (2000); Nguyễn Đình Mạnh (1998); Trần Mạnh Hùng (1997), Mai Xuân Quyết (1999). Các cầu thủ đã ít nhiều chớp thời cơ để ghi điểm với HLV Park Hang Seo. Sự tự tin và quyết tâm của cầu thủ này có thể là một thứ vũ khí rất lợi hại. Các cầu thủ ngoại binh đã có sự kết nối, ngày càng hòa nhập hơn với các đồng đội. Bộ đôi Đỗ Merlo và Rafealson được đánh giá cao nhờ khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, hỗ trợ tấn công, kiến tạo làm bàn và khả năng tranh chấp tốt tại V.League. Theo thống kê, các cầu thủ ngoại đã ghi 11 bàn trong tổng số 14 bàn thắng toàn đội ghi được; trong đó, Đỗ Merlo ghi 5 bàn, Rafealson ghi 4 bàn, Tony ghi 2 bàn. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu nơi hàng công của đội bóng khi phụ thuộc quá nhiều vào các ngoại binh, hệ lụy bị các đối thủ bắt bài trong chiến thuật. Để trụ hạng thành công, DNH Nam Định cần sớm khắc phục những hạn chế như: phòng ngự từ những tình huống cố định, các tình huống chống phản công, sự mất tập trung ở các thời điểm đầu và cuối trận đấu. Đặc biệt, đội bóng cần cải thiện phong độ thi đấu sân khách, phải kiếm được điểm trong 3 trận đá ngoài sân nhà. HLV Phạm Hồng Phú cho biết: Sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng, chúng tôi có điểm mạnh về tinh thần và điểm tựa khán giả nhà. Đội bóng có lứa cầu thủ trẻ nhiệt huyết kết hợp các cầu thủ lớn tuổi giàu kinh nghiệm. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng chắt chiu từng trận để vượt qua mùa giải khó khăn này. Khoảng cách với các đội phía trên không quá xa, cơ hội trụ hạng của DNH Nam Định vẫn còn rộng mở.

Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Các cầu thủ và ban huấn luyện DNH Nam Định phải dốc toàn lực thi đấu để hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng. Hơn lúc nào hết, đội bóng cần người hâm mộ sát cánh trong thời điểm khó khăn này./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh