Đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động thi đấu thể dục thể thao

Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) phối hợp với Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội các giải thi đấu TDTT thành tích cao quốc gia, quốc tế được tổ chức trên địa bàn tỉnh như: Giải bóng đá vô địch quốc gia, Đại hội TDTT toàn quốc, Hội khỏe Phù Đổng các cấp…

Các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trong các trận đấu tại Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League.

Trước mỗi sự kiện thể thao, Công an tỉnh đều chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi diễn ra các sự kiện TDTT; bảo vệ các đồng chí lãnh đạo, khách mời, nhân dân đến tham dự, cổ vũ; xây dựng, triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; quản lý, kiểm soát chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo, công cụ hỗ trợ, vật cấm khác; hướng dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng trên các tuyến đường xung quanh nơi diễn ra các hoạt động thi đấu. Các trận đấu trên sân vận động Thiên Trường tại Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League hàng năm, Công an tỉnh thường huy động từ 300-400 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau mỗi trận. Khu vực quanh sân được tiến hành kiểm tra để đảm bảo không có các loại pháo hay vật dụng nguy hiểm được giấu. Thiết lập nhiều vòng kiểm soát từ bên ngoài sân vận động để kiểm tra chặt chẽ nhằm ngăn chặn chất nổ, chất cháy được sử dụng trong khu vực thi đấu. Các cửa khán đài được bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị rà soát, quyết tâm không để vũ khí, vật dụng nguy hiểm lọt vào sân. Bên cạnh đó, một “hàng rào an ninh” được tạo bởi hàng trăm cảnh sát cơ động được lập ở đường pitch để ngăn cổ động viên quá khích tràn xuống sân. Các “điểm nóng” trên khán đài đều có lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra chốt chặn, giám sát, kịp thời ngăn chặn CĐV quá khích. Các phòng, ban tích cực phối hợp với Sở VH, TT và DL, Ban Tổ chức sân vận động Thiên Trường hướng dẫn khách mời, CĐV, người dân đến cổ vũ, các đoàn VĐV, HLV tuân thủ quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, trật tự; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời đối tượng quá khích hoặc các mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực, gây rối trật tự công cộng, hành vi đánh bạc, cá độ, mê tín dị đoan, lưu hành và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước. Đồng chí Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL, Trưởng Ban Tổ chức sân vận động Thiên Trường cho biết: Cuối tháng 5-2020, trận đấu khai mạc Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Thiên Trường, đã đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau 2 tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19. Sau sự kiện mang tính lịch sử đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đánh giá rất cao Ban Tổ chức sân trong việc phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng và các phương án, biện pháp đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh, an toàn cho các thành viên làm nhiệm vụ và khán giả có mặt trên sân. Trước đó, năm 2019, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tuyên dương, trao tặng quà cho lực lượng an ninh làm nhiệm vụ, đặc biệt khen thưởng 5 đồng chí Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nỗ lực cấp cứu kịp thời 1 cháu bé bị ngất tại khu vực khán đài B trong thời gian trận đấu đang diễn ra. Đây là hình ảnh đẹp của lực lượng an ninh, những “người hùng thầm lặng” đóng góp cho thành công của mỗi trận đấu.

Với việc tỉnh ta được chọn làm địa điểm tổ chức các sự kiện TDTT quan trọng như: Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), thời gian tới, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình có liên quan đến mất an ninh trật tự, an toàn trong các hoạt động thi đấu TDTT. Trên cơ sở đó phân tích các thuận lợi, khó khăn, dự báo tình hình để xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch cụ thể. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và vai trò của nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động thi đấu TDTT. Quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, cơ sở kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, trọng tâm vào các địa điểm tổ chức thi đấu TDTT. Công an tỉnh phối hợp với Sở VH, TT và DL, các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định an toàn đối với các giải thi đấu thể thao, các hành vi bị cấm, thực hiện nếp sống văn hóa trong thi đấu, cổ vũ và các hoạt động thể thao. Ngoài ra, Công an tỉnh thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là đối tượng trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản… tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho việc tổ chức các hoạt động thi đấu TDTT. Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động thi đấu thể thao, từ đó nghiên cứu, tham mưu cho Ban tổ chức điều chỉnh công tác bảo vệ, tổ chức các hoạt động thi đấu cho phù hợp. Bên cạnh kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tổng thể, các lực lượng chức năng đều xây dựng các kế hoạch, phương án thành phần để đảm bảo an ninh trật tự trên các lĩnh vực: Phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, các phương án cảnh vệ, đảm bảo thông tin liên lạc với yêu cầu đảm bảo tính thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo cho từng lực lượng chủ động và trách nhiệm hơn đối với các việc thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn. Trong các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động thi đấu thể thao, Công an tỉnh luôn đặt yêu cầu cao đối với các cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành tác phong, ứng xử văn hóa trong thực thi nhiệm vụ. Các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, quá trình xử lý, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật, hạn chế các hành vi phản cảm, hướng dẫn CĐV tự giác chấp hành các nội quy, quy chế của ban tổ chức.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh và Sở VH, TT và DL, các hoạt động thi đấu thể thao quần chúng và các giải thi đấu thể thao thành tích cao cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế được tổ chức trên địa bàn tỉnh đều diễn ra an toàn, không vi phạm an ninh trật tự nghiêm trọng, góp phần tạo môi trường an toàn để các đoàn VĐV, HLV an tâm thi đấu đạt kết quả cao, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khán giả trên cả nước và trong khu vực./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh