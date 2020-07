Hải Thanh - Điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Đầu tháng 6-2020, qua đợt thẩm định xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Hải Hậu, xã Hải Thanh đã được đánh giá là một trong những địa phương tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu; trong đó, việc thực hiện tiêu chí về văn hóa đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân.

Đội bơi chải nam xã Hải Thanh tham gia thi đấu tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao huyện Hải Hậu năm 2019.

Phát huy truyền thống “Văn hóa - Anh hùng”, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hải Thanh đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí về văn hóa NTM để phát triển bền vững, hướng tới kiểu mẫu với các mục tiêu cụ thể: Nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa - NTM”, “Xóm văn hóa - NTM”; xây dựng, thực hiện hương ước xóm; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo… Với phương châm “Lấy người nông dân là chủ thể trong xây dựng NTM”, trong quá trình thực hiện các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa - NTM”, “Xóm văn hóa - NTM”, xã chỉ đạo “Lấy xóm làm địa bàn, gia đình là hạt nhân”. Nội dung, tiêu chí của các phong trào được bổ sung vào hương ước, quy ước nếp sống văn hóa để cộng đồng dân cư cùng thực hiện. Chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng lên. Năm 2019, toàn xã có 96,63% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa - NTM”; cả 13 xóm trong xã được công nhận “Xóm văn hóa - NTM”. Nhiều xóm có tỷ lệ “Gia đình văn hóa - NTM” cao như các xóm: Trần Cường (98,1%), Xướng Cau (97,6%), Nguyễn My (97,5%), Hoan Huỳnh (96,6%), Ba Loan (96,3%)… Hiện nay, cả 13 xóm của xã đã bổ sung, hoàn thiện hương ước với nội dung bám sát quy ước nếp sống văn hoá mới, trong đó thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Các phong trào “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Cưới theo nếp sống văn minh” do Đoàn xã phát động được các đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng. Cuộc vận động “Làm cỗ đủ ăn, không làm cỗ chia phần và ăn cỗ lấy phần” trong các đám hiếu, đám hỉ được các gia đình thực hiện dần đi vào nền nếp. Thực tế cho thấy, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa - NTM”, “Xóm văn hóa - NTM” ở Hải Thanh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, tình hình an ninh trật tự được giữ vững; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội từng bước được xây dựng hoàn chỉnh; môi trường sinh thái được quan tâm; đời sống dân cư ngày càng cải thiện, nhân dân trong xã đã tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao ở địa phương.

Trong xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao, lợi thế của xã Hải Thanh là đã hoàn thiện được hệ thống nhà văn hóa (NVH) xóm từ những năm 2008-2009. Các NVH là địa điểm tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, đưa địa phương trở thành “điểm sáng” trong phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao của huyện. Những năm gần đây, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cả 13 NVH xóm tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng diện tích, bổ sung trang thiết bị, đồng bộ. Cuối năm 2018, Hải Thanh đã hoàn thành xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng, diện tích trên 7.000m2, bao gồm NVH đa năng có sức chứa trên 500 chỗ ngồi, sân thể thao, sân vận động rộng gần 3.000m2. Các NVH ở 13 xóm rộng trên 500m2, hội trường rộng từ 100-150m2, trang bị đầy đủ: bàn, ghế, tủ sách; trong khuôn viên có sân thể thao mini, lắp đặt dụng cụ tập luyện thể dục - thể thao công cộng, điện chiếu sáng ngoài trời phục vụ tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao cơ sở. Xã xây dựng được 1 CLB văn hóa - văn nghệ nòng cốt là các hội viên phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên, tham gia nhiều chương trình văn nghệ quần chúng của tỉnh như: Liên hoan Tiếng hát Cựu chiến binh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Hội diễn Nghệ thuật quần chúng nhân dịp năm mới. Ngoài ra, xã còn có 1 CLB thơ - ca người cao tuổi; duy trì tổ chức nhiều giải thể thao quần chúng ở cả 13 xóm với các bộ môn: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền nhân các dịp lễ, tết góp phần động viên nhân dân thêm hăng say lao động sản xuất làm giàu xây dựng quê hương.

Thời gian tới, xã Hải Thanh tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thông tin - thể thao cơ sở; huy động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng cộng đồng dân cư có đời sống kinh tế phát triển, đời sống văn hoá tinh thần phong phú; củng cố mối quan hệ giữa con người với gia đình, gia đình với xã hội theo hướng “tiến bộ, lành mạnh, văn minh”; thi đua sáng tạo trong lao động, sản xuất, xây dựng NTM; phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng dân cư trong thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội, phấn đấu trở thành “Xã NTM kiểu mẫu” năm 2020./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng