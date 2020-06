"Con đường bích họa" ở Nam Vân

Với mong muốn mọi người cùng chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương, BCH Đoàn xã Nam Vân (thành phố Nam Định) phối hợp với Đoàn sinh viên Hàn Quốc đã tạo nên “con đường bích họa” độc đáo, góp phần tạo nên điểm nhấn mới cho bộ mặt nông thôn mới nơi đây.

Con đường bích họa do BCH Đoàn xã Nam Vân (thành phố Nam Định) triển khai thực hiện.

Giữa trưa nắng mùa hè oi ả, đoạn đường dẫn vào trung tâm của UBND xã Nam Vân vẫn rôm rả tiếng cười nói của đoàn viên, thanh niên và người dân khi nói về “con đường bích họa”. Trên những bức tường dọc theo con đường là các nét vẽ tỉ mỉ, kỳ công với những sắc màu độc đáo, các bức tranh đã tái hiện cảnh làng quê yên bình. Việc thực hiện những bức họa đẹp mắt trên các bức tường dẫn vào trung tâm UBND xã xuất phát từ ý tưởng của Bí thư Đoàn xã Hoàng Biên Thùy. Qua những lần xem truyền hình, thấy ở Hà Nội, thành phố Hội An (Quảng Nam), được tận mắt thấy những bức tranh vẽ trên tường ở những vùng quê mà anh Thùy có dịp được đặt chân tại đây rất đẹp, nên đã nhen nhóm ý tưởng đó để thực hiện chào mừng ngày thành lập Đoàn (26-3) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Anh Thùy cho biết: Nhận thấy khu vực đường trung tâm xã rộng và khá đều, đủ điều kiện để thực hiện ý tưởng, tôi đã đề xuất và tham mưu với UBND xã cải tạo lại những bức tường hai bên đường này để vẽ tranh với mong muốn góp phần làm đẹp cho cộng đồng, xã hội. Được sự đồng ý của cấp ủy, UBND xã, ngay từ đầu tháng 2-2020, BCH Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch và tập trung hoàn thiện việc xây, trát các khu vực bờ tường bị bong tróc, rêu phong; huy động toàn bộ đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình “con đường bích họa”, tổ chức vẽ tranh cổ động trên các bức tường. Đoạn đường này là đường trục chính của xã, đồng thời là đường liên xã, nơi có nhiều phương tiện và người qua lại, đặc biệt có các em nhỏ hàng ngày cắp sách tới trường. Sau khi thực hiện phần thô, công việc vẽ tranh mới được tiến hành từ đầu tháng 3-2020 với sự trợ giúp của đoàn sinh viên Hàn Quốc, các giáo viên dạy mỹ thuật tại Trường Mầm non xã Nam Vân và các đoàn viên, thanh niên có khả năng về hội họa. Các giáo viên mỹ thuật sẽ phác, hoàn thiện phần thô của những bức tranh và tô màu mẫu, rồi những bàn tay khéo léo của các họa sĩ không chuyên là các đoàn viên, thanh niên trong xã thực hiện. Con đường bích họa có chiều dài 600m. Để có nguồn kinh phí thực hiện công trình này, BCH Đoàn xã đã phát động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp và trích quỹ Đoàn với tổng số tiền 6 triệu đồng, ngoài ra vận động các đoàn viên, thanh niên có năng khiếu về hội họa góp công tô thêm màu sắc cho các bức tranh. Công việc vẽ tranh đòi hỏi gấp rút về thời gian nên các đoàn viên, thanh niên tranh thủ thời gian buổi tối, thắp điện để vẽ. Ở những đoạn đường bích họa đã hoàn thành, phong cảnh rất đẹp, khác hoàn toàn so với trước. Qua những bức tranh vừa mang tính nghệ thuật, vừa có tính cổ động, người dân trong xã cũng tự có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Văn Vận, người dân xóm 3 Vân Cát vui mừng cho biết: “Những bức tranh đã làm thay đổi bộ mặt làng quê, người dân chúng tôi vui lắm, chiều nào chúng tôi cũng tập trung ở con đường chính dẫn vào xã, nơi có rất nhiều bức bích họa để vui chơi, ngồi hóng mát và đợi đón cháu đi học về. Có những bức tranh đẹp, cũng không ai nỡ vứt rác bên đường như trước kia, mỗi gia đình đều tự ý thức bỏ rác vào thùng để đưa đến điểm tập kết rác thải”.

Dưới bàn tay tài hoa của các bạn đoàn viên, thanh niên, những bức tường bao bằng gạch thông thường đã biến thành những bức tranh vô cùng đẹp mắt. Bằng những gam màu nổi bật, tươi mới, mỗi bức tranh có nội dung khác nhau, với ý nghĩa tuyên truyền, vận động lớp trẻ và cộng đồng tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội; chấp hành luật lệ an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; cùng em đến trường… Bí thư Đoàn xã Hoàng Biên Thùy cho biết thêm: “Công trình là thành quả chung với sự ủng hộ vật chất, đóng góp công sức của rất nhiều người. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, thông điệp tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, tình yêu quê hương, đất nước… Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục nhân rộng “con đường bích họa” tại các điểm trung tâm xã, nhà văn hóa, nhằm góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng đẹp hơn”.

Một trong những nét đẹp góp phần làm thay đổi sắc diện làng quê trên địa bàn xã chính là “con đường bích họa”. Hình ảnh bức tường khô tróc, cũ kỹ dọc trên tuyến đường làng, ngõ xóm, nay đã được thổi hồn nhờ phong trào vẽ tranh bích họa ngày càng lan rộng. Bích họa vẽ trên tường không chỉ làm làng quê đang sống dậy, có một sắc diện mới mà còn giúp người dân yêu quê mình hơn./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh