Qua Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, năm 2020 - khu vực III

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân (CAND) lần thứ XI, năm 2020 - khu vực III tổ chức từ ngày 2 đến 5-6 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc 15 đoàn nghệ thuật quần chúng công an các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và các đơn vị: Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Kỹ thuật hậu cần CAND đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng Thành Nam.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Tình quân dân” của đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nam Định xuất sắc đoạt giải A.

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI, năm 2020 - khu vực III cho biết: Hội diễn là sự kiện văn hóa - chính trị nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với chủ đề “75 năm sáng mãi niềm tin”, Hội diễn góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên, giáo dục cán bộ, chiến sĩ phấn đấu trong công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND “trung với Đảng, hiếu với dân”, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI, năm 2020 - khu vực III, đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nam Định dự thi 4 tiết mục gồm: Hát văn “Từ mùa thu ấy”; hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Tình quân dân”; tiểu phẩm “Vì bình yên cuộc sống”; múa - hát “Tổ quốc trong tim”. Với sự chỉ đạo về nội dung của Giám đốc Công an tỉnh Phạm Văn Long, chỉ đạo nghệ thuật và dàn dựng chương trình Tiến sĩ Trần Hải Minh, các tiết mục biểu diễn đã làm dâng lên trong lòng khán giả niềm tự hào về Tổ quốc anh hùng, về Bác Hồ kính yêu, tạo cảm hứng hân hoan, xúc động trong lòng khán giả về quê hương và sự tri ân với những chiến sĩ CAND. Mở đầu chương trình là tiết mục hát văn “Từ mùa thu ấy” (lời thơ: Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Trịnh Vệ, biểu diễn: Đức Trụ, Thu Hiền), người dàn dựng chương trình muốn thông qua nét đẹp văn hóa hát văn của quê hương Nam Định khắc họa biểu tượng của Tổ quốc vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, gắn bó máu thịt như tình mẫu tử trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam; qua đó, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của Công an Nam Định thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy CAND”, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, thi đua lập nhiều thành tích báo công dâng Bác... Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Tình quân dân” (sáng tác: Xuân Ba, hòa âm: Đức Trụ, biểu diễn: Đức Trụ, Hữu Thọ, Đức Sinh, Quốc Khánh, Doãn Long) được đánh giá cao về nghệ thuật. Tiểu phẩm “Vì bình yên cuộc sống” (tác giả: Thượng tá Lê Anh Tuấn, đạo diễn Trần Đình Tuyên) của đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nam Định đã gây ấn tượng cho người xem về diễn xuất nhờ sự nhập vai của các chiến sĩ: Quang Việt trong vai Đại úy Hùng, Trưởng Công an xã; Hoài Thu trong vai vợ Hùng; Trọng Hoàng trong vai Phó Trưởng Công an xã; Vân Anh trong vai nữ Công an xã cùng một số cán bộ, chiến sĩ trong vai quần chúng. Thông qua nội dung tiểu phẩm, khán giả đã có góc nhìn đa chiều về những vất vả, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ công an xã khi phải gác lại công việc gia đình, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao phó, ngày đêm bám cơ sở, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tại Hội diễn, 15 đoàn nghệ thuật quần chúng Công an các địa phương, đơn vị đã công diễn 76 tiết mục ca, múa, nhạc, kịch phong phú với nhiều nội dung: ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi người chiến sĩ CAND trong công tác rèn luyện, chiến đấu, hy sinh để gìn giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân, cho Tổ quốc. Nhiều tiết mục hợp ca, song ca, đơn ca của các đoàn lựa chọn phù hợp với chủ đề, nội dung của hội diễn, gây ấn tượng cho người xem bằng sự bề thế của mỗi chương trình nghệ thuật như các tiết mục: “Hát mãi tên Người Hồ Chí Minh” (đoàn Quảng Bình), “Linh thiêng Việt Nam”, “Miền xa thẳm” (đoàn Vĩnh Phúc), “Vinh quang người chiến sĩ công an” (đoàn Bắc Ninh), “Chè mạn hảo” (đoàn Bắc Ninh), “Người chiến sĩ an ninh quê tôi” (đoàn Hà Tĩnh)… Hội diễn đã xuất hiện nhiều giọng ca tốt, xử lý tác phẩm ở trình độ cao, mang tầm chuyên nghiệp, giới thiệu được những nét đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống ở từng địa phương. Ở thể loại sân khấu, có 8 tiểu phẩm với đề tài, kịch bản ngắn gọn, kết cấu chặt chẽ, đáp ứng tiêu chí về thời lượng chương trình, các diễn viên đã nhập vai, lột tả một cách chân thực làm nên những tiểu phẩm có điểm nhấn trong chương trình như: “Ngày hội thống nhất non sông” (đoàn Quảng Trị), “Điều không thể mất” (đoàn Hải Dương), “Nhớ về anh” (đoàn Hà Nam)…

Theo Trưởng Ban giám khảo Hội diễn, Đại tá, NSƯT Hà Thủy: “Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng CAND đã tạo nên những bức tranh nghệ thuật rực rỡ sắc màu. Nhiều phần thi có sự đầu tư kỹ về trang phục, kịch bản, dàn dựng, đạo cụ, luyện tập công phu, nghiêm túc và có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật; nhiều chương trình có chủ đề hay, bố cục chặt chẽ, kết cấu hợp lý, phong phú, đa dạng về thể loại đã khai thác tốt bản sắc vùng miền; sân khấu hóa các nhiệm vụ, công việc đặc thù của người chiến sĩ CAND như các đoàn: Quảng Trị, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa… Với tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt tình, đam mê nghệ thuật, cán bộ, chiến sĩ của các đoàn nghệ thuật quần chúng công an các địa phương, đơn vị đã cống hiến cho Hội diễn những chương trình, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, giàu sức truyền cảm, tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng”./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng