Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VII-2022

Xuân Trường đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Huyện ủy Xuân Trường luôn xác định nhiệm vụ đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến để đưa các nghị quyết của Đảng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết là một giải pháp quan trọng. Từ đó đảm bảo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Một góc nông thôn mới nâng cao xã Xuân Hòa (Xuân Trường). Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Xuân Hòa là xã thuần nông, có diện tích tự nhiên 541ha, dân số trên 10 nghìn người, đồng bào theo đạo Thiên chúa chiếm 45%. Đảng bộ xã có 325 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ. Là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, xã Xuân Hòa luôn đi đầu trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch số 04-KH/ĐU chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong các văn kiện. Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, ngoài việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nghị quyết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH Đảng bộ xã còn ban hành các nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực nhiệm vụ: xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý đất đai; công tác cán bộ; quốc phòng, tuyển quân, an ninh trật tự… Thực hiện các mục tiêu, nội dung của các nghị quyết, đến nay xã đã đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Toàn xã có 14/18 khu dân cư hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu; phấn đấu hết năm 2022 được công nhận là xã NTM kiểu mẫu; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,5%; tỷ lệ xóm văn hóa đạt 100%; hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 15-20%; Đảng bộ, chính quyền xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, MTTQ và các đoàn thể chính trị đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tại Đảng ủy Công an huyện, công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên. Tổ chức các đợt học tập sôi nổi, trọng tâm, tuyên truyền sâu rộng giúp đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung, giải pháp trong các nghị quyết. Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm VH, TT và TT huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Trong đó tập trung tuyên truyền nội dung và kết quả việc triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các chi bộ, Đảng bộ Công an huyện đã quán triệt, triển khai công tác kiểm tra, giám sát, trong đó đặc biệt chú trọng việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, cán bộ, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái, đồng thời có kế hoạch, lộ trình để khắc phục. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; linh hoạt, sáng tạo trong công tác…

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về việc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường đã xây dựng Kế hoạch số 08-KH/HU ngày 24-3-2021 về tổ chức hội nghị trực tuyến toàn huyện nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ nội dung của nghị quyết; trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị... Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, toàn diện như: cổ động trực quan (pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu), trên Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội như trang facebook “Xuân Trường ngày mới”, hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở; lồng ghép xây dựng các chủ đề, chuyên đề trong các cuộc họp chi bộ định kỳ... BCH Đảng bộ huyện bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, đã xác định 15 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực để phát triển huyện đến năm 2025; ban hành 4 nghị quyết chuyên đề nhằm lãnh đạo tạo sự đột phá ngay từ đầu nhiệm kỳ và tiền đề trong cả nhiệm kỳ, gồm: Nghị quyết về thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hàng năm, các nội dung, nhiệm vụ nêu trong các nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa vào chương trình công tác, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo từng giai đoạn; ưu tiên hàng đầu là tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư gắn với bảo vệ môi trường, phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo môi trường khởi nghiệp để thúc đẩy kinh tế của huyện tăng trưởng nhanh và bền vững.

Việc tổ chức tốt công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ ở Xuân Trường cùng với các giải pháp khác đã phát huy tổng hợp sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Huyện Xuân Trường đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu. Hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, củng cố đảm bảo hiệu quả và chất lượng hoạt động. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Chất lượng đời sống, tinh thần của người dân ngày một nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được đảm bảo. Đến nay, toàn huyện có 15/20 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 117 xóm của 16 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 7,82%; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, trong đó nông, lâm, thủy sản chiếm 10,13%; công nghiệp, xây dựng, dịch vụ 89,87%. Tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 428,828 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78,3%; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 0,11%.

Đồng chí Bùi Văn Hảo, TUV, Bí thư Huyện ủy Xuân Trường cho biết: Từ thực tiễn công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, một số bài học kinh nghiệm rút ra, đó là: Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, trong lãnh đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết để vận dụng hiệu quả trong thực hiện công tác chuyên môn. Tiếp tục đổi mới phương thức phổ biến, học tập các nghị quyết phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điển hình, các cách làm hay, hiệu quả; gắn tuyên truyền thực hiện nghị quyết với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống, Huyện ủy Xuân Trường xác định thời gian tới, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, đặc biệt là tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần tiếp tục được đẩy mạnh. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, củng cố sức mạnh đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ huyện và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu./.

Khánh Dũng