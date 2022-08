Đoàn Thanh niên xã Thọ Nghiệp tham gia phòng, chống đuối nước cho thanh, thiếu niên

Trong những ngày hè sôi động, Đoàn Thanh niên xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) đã tổ chức các lớp dạy bơi và hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm dưới nước cho các em nhỏ trong xã. Qua đó, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để tránh rủi ro khi bị đuối nước và phát triển toàn diện về thể chất, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp hè.

Theo đó, các lớp dạy bơi cho thanh, thiếu niên do Đoàn Thanh niên xã Thọ Nghiệp tổ chức bắt đầu từ ngày 25-6. Theo chương trình, mỗi khóa học dự kiến kéo dài từ 10-15 buổi bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Tại Bể bơi Thọ Nghiệp, ở xóm 2, em Trần Khắc Bảo, học sinh lớp 7, Trường THCS Thọ Nghiệp chia sẻ: “Nhìn các bạn được đi bơi em rất thích nhưng chưa có điều kiện để học bơi. Dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy, sau 6 buổi học em đã nắm được một số kỹ năng cơ bản trong bơi lội. Giờ đây em đã tự tin hơn và biết cách xử lý một số tình huống dưới nước”.

Thiếu niên, nhi đồng tập bơi tại bể bơi xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường).

Để vận động thanh, thiếu niên tham gia học bơi, Đoàn Thanh niên xã Thọ Nghiệp tổ chức tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động trên địa bàn các xóm và gặp gỡ các bậc làm cha mẹ có con nằm trong độ tuổi cần học bơi. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã còn lập trang truyền thông trên mạng xã hội Facebok để cập nhật tin tức, tuyên truyền một số hoạt động Đoàn, thông tin, hình ảnh của lớp dạy bơi. Qua đó, đoàn viên, thanh, thiếu nhi đăng ký học bơi khá đông, khoảng hơn 150 em. Lớp dạy bơi cho các bạn đoàn viên, thanh niên do các thầy giáo dạy thể dục trên địa bàn xã trực tiếp hướng dẫn; qua đó góp phần nâng cao kỹ năng bơi lội, cách phòng, chống tai nạn đuối nước cho các em đội viên, thanh, thiếu niên với phương pháp vừa học lý thuyết, vừa thực hành ngay tại bể bơi. Các em đội viên, thanh, thiếu nhi đều có điều kiện vận dụng và tự kiểm tra ngay những kiến thức, kỹ năng đã học góp phần hình thành kỹ năng bơi, hạn chế các tai nạn, thương tích về đuối nước. Đoàn Thanh niên xã cũng tích cực tuyên truyền đến phụ huynh và nhân dân thường xuyên quan tâm, giám sát, quản lý trẻ em, nhất là trong thời gian nghỉ hè và mùa mưa lũ để tránh xảy ra những tai nạn thương tâm do đuối nước. Anh Lê Văn Công, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thọ Nghiệp cho biết: “Phong trào dạy bơi phòng chống đuối nước của Đoàn Thanh niên xã tổ chức, hoạt động được 4 năm. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, năm nay hoạt động này mới quay trở lại. Bể bơi của xã Thọ Nghiệp có diện tích gần 200m2, được trang bị hệ thống lọc, thoát tràn, có khu xử lý nước đạt tiêu chuẩn, đủ ánh sáng, có phòng thay đồ, khu tắm tráng và khu vệ sinh... Sau buổi bơi, Đoàn Thanh niên xã tiến hành lọc nước, bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu học bơi hiệu quả, an toàn sức khỏe cho các em”. Dự kiến lớp học bơi sẽ mở hết dịp hè, từ 25-6 đến hết tháng 8-2022. Từ hiệu quả của phong trào, hy vọng rằng lớp dạy bơi sẽ được nhân rộng, tổ chức ở tất cả các trường học trên địa bàn để các em có điều kiện tham gia thường xuyên hơn, từ đó góp phần trang bị các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh, thiếu niên, hạn chế tình trạng đuối nước thương tâm vào các dịp hè hàng năm.

Hướng dẫn thiếu nhi tập bơi tại Bể bơi xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường).

Cùng với hoạt động dạy bơi, thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Thọ Nghiệp đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng tại địa phương với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức sinh hoạt hè, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngày hội thiếu nhi; vận động xây dựng thêm sân chơi, bể bơi, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc trao tặng học bổng “Nâng bước chân em tới trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; thành lập các đội tình nguyện tại các trường tiểu học, THCS. Đồng thời, các cơ sở Đoàn, Đội sẽ mở rộng hình thức huy động các nguồn lực xã hội để trao tặng áo phao, kính bơi, phao bơi… cho các lớp học bơi./.

Bài và ảnh: Minh Tâm

