Phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động

Thời gian qua, việc quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, kịp thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm đặt lên hàng đầu. Qua đó, giúp người lao động ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, yên tâm lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho lao động có hoàn cảnh khó khăn huyện Trực Ninh.

Với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở và vì người lao động, ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện một cách hiệu quả; trong đó chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Quan tâm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ về tiền lương, BHXH, BHYT, chính sách ưu đãi đối với người lao động. Qua kiểm tra, các đơn vị đều thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách tiền lương, thưởng, làm thêm giờ, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, chế độ, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, lao động; kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách, tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; những kiến nghị, đề xuất của người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời. Trong 2 năm 2020-2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, LĐLĐ tỉnh chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tại các đơn vị, đặc biệt là tại các doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời tư tưởng, đời sống, việc làm của người lao động, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động tại các đơn vị; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, của người lao động để báo cáo, kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh hỗ trợ. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn tích cực tuyên truyền, vận động và kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, người lao động, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; đã xét hỗ trợ cho 1.270 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm kịp thời nhằm giúp người lao động nghèo vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Cụ thể, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 179.629 lượt đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 73 tỷ 332 triệu đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có công nhân lao động ở xa, tổ chức Công đoàn đã trao tặng 400 vé xe cho công nhân lao động về quê ăn tết với số tiền 100 triệu đồng, 2 doanh nghiệp (Công ty TNHH Youngone và Công ty TNHH Universal Candle, thành phố Nam Định) bố trí xe đưa 275 công nhân lao động về quê ăn tết đảm bảo an toàn. Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022, các cấp Công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng 21.216 suất quà với tổng trị giá trên 5 tỷ 385 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tặng 140 suất quà với tổng trị giá 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí LĐLĐ tỉnh; Công đoàn cấp trên cơ sở tặng 942 suất trị giá 367,7 triệu đồng; công đoàn cơ sở tặng 20.134 suất trị giá gần 5 tỷ đồng. Phối hợp với Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức mô hình sức khỏe của bạn, khám, tư vấn, truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 900 nữ công nhân lao động Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (Nghĩa Hưng); phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, BHXH, Công đoàn và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tại 14 doanh nghiệp; tổ chức 2 hội nghị tư vấn pháp luật lưu động cho 160 công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam và Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định, giải đáp 35 câu hỏi về các nội dung như: chế độ, chính sách BHXH, Luật BHXH, Luật Lao động, Luật Công đoàn...; 4 hội nghị tuyên truyền về pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, pháp luật lao động, phòng chống tác hại của thuốc lá cho 280 công nhân lao động. Với những đoàn viên, người lao động chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm, xuống cấp, LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 nhà, xây mới 5 nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 240 triệu đồng. Bên cạnh đó, để khuyến khích đoàn viên nâng cao hiệu quả công việc, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh phát động phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua và ký cam kết nội dung, chỉ tiêu và đăng ký thi đua. Kết quả, 100% công đoàn cơ sở tổ chức phát động các phong trào thi đua và 100% công nhân, viên chức, lao động tham gia ký cam kết thi đua. Để thực hiện hiệu quả chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Các cấp Công đoàn đã tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia chương trình thi trực tuyến với nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực như: sản xuất có giá trị làm lợi cao; sáng kiến tạo ra sản phẩm mới; sáng kiến trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục. Đến nay, có trên 5.000 sáng kiến tham gia Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đạt và vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, tạo sự sôi động, phong phú để tập hợp, thu hút đoàn viên tham gia vào tổ chức công đoàn, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh