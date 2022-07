Đảm bảo an toàn tại các khu vui chơi cho trẻ em

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khá nhiều khu vui chơi cho thiếu nhi được mở ra ở các công viên, siêu thị, trung tâm thương mại, quán cà phê và cả trong các khu dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ vào mỗi dịp cuối tuần, nghỉ lễ, tết, nhất là trong dịp hè. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn cho trẻ tại các khu vui chơi này vẫn là vấn đề cần phải quan tâm.

Trẻ em tham gia các trò chơi tại khu vui chơi công viên hồ Vị Xuyên (thành phố Nam Định).

Hơn 18 giờ, tại khu vực khu đất trống ở đường Trần Hưng Đạo kéo dài (thành phố Nam Định) đã nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa của nhiều em thiếu nhi trên những chiếc xe máy, ô tô điện, xích lô... Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng “nhí” nhiều mẫu xe được tung ra với nhiều loại trang trí bắt mắt: từ những chiếc ô tô địa hình đến các mẫu xe tay ga... đều có sẵn. Xe được thiết kế hoạt động gồm hai loại chính: xe tự lái và xe điều khiển bằng pin. Với diện tích khiêm tốn, nhưng hàng chục chiếc xe thay nhau nối đuôi bởi các khách hàng nhỏ tuổi, thỉnh thoảng lại có tiếng em nhỏ hét lên vì xe đụng vào nhau. Tại đây, do ánh sáng “mập mờ” được tận dụng từ ánh đèn đường và các tòa nhà xung quanh, thêm vào đó, nhiều em lái xe ra hẳn ngoài lề đường, các phương tiện như xe máy, ô tô vẫn qua lại ngay nơi các em đang chơi, nếu mất kiểm soát rất dễ gây ra tai nạn. Chị Thu Trang, ở đường Đông A ái ngại chia sẻ: “Hàng ngày tôi đi làm về muộn qua đây, thấy các bậc cha mẹ thuê xe máy, ô tô điện cho con lái vù vù, có lúc đâm cả vào người đi đường, trong khi tuổi các cháu còn quá nhỏ. Hơn nữa, cạnh khu vui chơi cho các cháu là các quán ăn đông người đi lại nên tôi cảm thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn”. Không chỉ có các em thiếu niên sử dụng dịch vụ, ngay cả các em nhỏ độ tuổi từ 3-4 tuổi cũng được bố mẹ thuê xe cho chơi mà không lường trước được nguy hiểm luôn rình rập. Bởi đặc tính của các loại xe điện này có kích thước nhỏ, gọn, dễ điều khiển, nhưng tốc độ khá nhanh nên việc đâm đụng, té ngã là điều không tránh khỏi.

Tại các khu vui chơi cho trẻ em tại công viên hồ Vị Xuyên (thành phố Nam Định) cũng trở thành điểm đến của đông đảo các em thiếu nhi. Để thu hút các em vui chơi, ngoài tiếng nhạc vui nhộn và đèn màu gây chú ý, các điểm vui chơi cũng trang bị đa dạng các trò chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi: tàu hỏa, máy bay lượn, đu quay, nhà phao, khu chơi xúc cát, ô tô điện, xe xích lô, tô tượng… Qua quan sát, tại các khu vui chơi, các dụng cụ, máy móc, đồ chơi đa số sử dụng bằng điện, bằng pin; nhiều đồ chơi đã bị hoen rỉ, cũ kĩ. Vào những ngày mưa, các thiết bị, đồ chơi vẫn được đặt ngoài trời và chỉ che phủ bằng những tấm bạt. Có nhiều trò chơi còn để phơi nắng, phơi mưa, nguy cơ rò rỉ điện rất cao. Ở khu vui chơi xúc cát, trẻ em nô đùa giữa đống hạt muồng (bằng nhựa) vừa bốc, vừa tung hạt lên cao, các hạt nhỏ này khi tung lên cao rất dễ lọt vào mũi, tai người bên cạnh gây hậu quả khôn lường. Trong khi, việc đảm bảo vệ sinh cho những hạt này chắc chắn không được đảm bảo khi nhiều em được bố mẹ đem cả cơm, cháo vào để xúc cho con rơi vương vãi cả vào trò chơi, nhiều em chân tay bụi bẩn, thậm chí có trẻ nhỏ còn vệ sinh mất kiểm soát tại đây. Hạt muồng không được rửa vệ sinh thường xuyên sẽ rất dễ gây các bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Tuy nhiên, trò chơi này thường thu hút sự thích thú của trẻ nhỏ bởi các loại đồ chơi như máy xúc, xe tải... được bố trí đi kèm bên trong. Tại các bệnh viện, nhân viên y tế cho biết từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị các bệnh đường hô hấp, viêm nhiễm tai mũi, đau mắt sau khi tham gia trò chơi xúc cát do hạt muồng, cát công nghiệp lọt vào miệng, tai, mắt, mũi.

Bên cạnh các khu vui chơi ngoài trời, hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại đều có dịch vụ vui chơi cho trẻ em, các loại trò chơi đều giống nhau, phổ biến như đu quay, nhà bóng, nhà phao, ống trượt, xúc cát, tàu hỏa chạy điện, xe đụng, game các loại…

Do các khu vui chơi giải trí đặt ngay trong các siêu thị, trung tâm thương mại có điều hòa nhiệt độ, giá cả hợp lý đã đáp ứng nhu cầu vui chơi cho trẻ em trong những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ. Tuy nhiên, đây là những sân chơi tự phát, do tư nhân kinh doanh, nên yếu tố đảm bảo an toàn khiến nhiều phụ huynh tỏ ra không yên tâm. Với diện tích nhỏ, lại tích hợp nhiều trò chơi nên khá chật chội, dễ gây va chạm trong quá trình vui chơi. Thêm vào đó, không khí ngột ngạt, tiếng ồn lớn từ trò chơi, quạt gió, loa đài, nhạc quảng cáo… có công suất quá lớn, không phù hợp với môi trường vui chơi của trẻ nhỏ, nhất là lại tiếp xúc trong thời gian dài. Các trang, thiết bị rất sơ sài, hệ thống dây điện không được che chắn kỹ; không có trang, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Phần lớn điểm vui chơi chỉ bố trí nhân viên làm nhiệm vụ kiểm soát vé chứ không thực hiện nhiệm vụ giám sát, hướng dẫn trẻ vui chơi để phát hiện, ngăn chặn các hành vi không an toàn của người sử dụng đồ chơi và nhất là thực hiện cứu hộ khi có tình huống bất ngờ. Trong khi đó, rất nhiều phụ huynh chỉ chăm chú sử dụng điện thoại, “thả” cho con chơi tự do. Thực tế đã từng xảy ra tai nạn đối với trẻ nhỏ tại một số điểm vui chơi, trong đó có cả tai nạn nghiêm trọng như tai nạn xảy ra tại khu vui chơi dưới nước của Siêu thị Lan Chi (Giao Thủy) đã xảy ra tai nạn đuối nước khi siêu thị này mới đi vào hoạt động, nạn nhân là một em nhỏ. Trước đó tại một trong những khu vui chơi trên địa bàn thành phố Nam Định có trò chơi xe điện đụng cũng đã xảy ra va chạm giữa 2 xe làm một trẻ tử vong. Các tai nạn nhỏ khác như sứt chân, sứt tay do bị kẹp vào các thiết bị của đồ chơi thú nhún hay do va quệt với các thiết bị phụ trợ quanh khu vực vui chơi thì xảy ra thường xuyên do không gian chật chội.

Có thể nói, các khu vui chơi cho trẻ do tư nhân mở ra trên địa bàn thành phố Nam Định không chỉ là loại hình dịch vụ kinh tế tư nhân đơn thuần, mà còn tạo ra sân chơi cho trẻ được tự do vui chơi, giải trí lành mạnh; đồng thời, giải tỏa phần nào nỗi lo của các bậc phụ huynh trong việc tìm sân chơi phù hợp với con em mình. Nhưng để đảm bảo an toàn cho trẻ, cần sự quan tâm từ nhiều phía, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động này thường xuyên; đối với các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức về đảm bảo an toàn khi cho trẻ vui chơi tại các khu giải trí tập trung đông người, chủ động tìm hiểu những cảnh báo đối với từng trò chơi để lựa chọn trò chơi phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của trẻ nhỏ; quan sát trẻ khi tham gia các trò chơi, không để con một mình trong lúc chơi để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

Bài và ảnh: Hồng Minh