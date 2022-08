Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường thực hiện an sinh xã hội

Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Xuân Trường đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ông Bùi Ngọc Lâm, xóm 5, xã Xuân Kiên mạnh dạn chuyển đổi 5 sào đất trồng lúa sang mô hình VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hàng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các chương trình an sinh xã hội do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Những tháng đầu năm 2022, thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chăm lo Tết cho người nghèo, MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được vui Tết, đón Xuân. MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức thăm, tặng 941 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 365,3 triệu đồng (trong đó Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, huyện tặng 225 suất trị giá 160,5 triệu đồng). Các tổ chức thành viên tặng 1.564 suất tổng trị giá 666 triệu đồng; các doanh nghiệp tặng 1.620 suất tổng trị giá 621,9 triệu đồng; các tổ chức tôn giáo tặng 900 suất tổng trị giá 190,1 triệu đồng; các khoản ủng hộ khác 558 suất tổng trị giá 161,8 triệu đồng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và chương trình an sinh xã hội, MTTQ huyện đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức trao tặng, hỗ trợ 500 đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo 5.000kg gạo từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Thực hiện kế hoạch của MTTQ tỉnh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Nam Định về việc phối hợp hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, MTTQ huyện đã hướng dẫn cơ sở triển khai lập danh sách hộ nghèo có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng đề nghị được hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết”. Phối hợp với Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Nam Định tổ chức khảo sát, hỗ trợ 2 hộ nghèo ở các xã Xuân Phong, Xuân Tân xây dựng nhà “Đại đoàn kết” đảm bảo theo quy định. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), MTTQ huyện xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022, ra thư kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện bằng nhiều hình thức thiết thực.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động, trong đó có nhiều hoạt động góp phần thực hiện an sinh xã hội. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên huyện duy trì hoạt động của Quỹ Học bổng Sóng Hồng; tổ chức trao học bổng Sóng Hồng năm 2022 cho 60 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt với tổng trị giá 30 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng tiếp tục giải ngân nguồn vốn ủy thác để hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên và nhân dân... Hội LHPN huyện thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó có tiêu chí không đói nghèo. LĐLĐ huyện và các tổ chức công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động nhân Tháng công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ năm 2022; triển khai thực hiện các gói hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hội Nông dân huyện vận động cán bộ, hội viên ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, quỹ “Nâng cấp mức sống, nhà ở cho cán bộ, hội viên nông dân nghèo”, Quỹ “Mái ấm nông dân”; phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn từ nguồn vốn vay ủy thác để phát triển kinh tế, giảm nghèo. Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu; quan tâm bảo vệ các chế độ chính sách cho hội viên. Hội Chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp, tiếp nhận từ các nguồn tài trợ, vận động ủng hộ Quỹ Nhân đạo, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Cứu trợ khẩn cấp; vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội như cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phối hợp thăm, tặng quà cho các nạn nhân bị tai nạn rủi ro... Hội Người cao tuổi huyện tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi hội viên ốm đau; tổ chức mừng thọ cho 3.926 hội viên người cao tuổi trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần… Nhờ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các đối tượng chính sách và người nghèo trong huyện được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn dưới 1%. Nhân dân đoàn kết, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Xuân Trường tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, quan tâm chăm lo đời sống hội viên và nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện an sinh xã hội, trong đó tập trung tổ chức tốt các hoạt động nhân “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2022 (từ ngày 17-10 đến 18-11-2022)./.

Bài và ảnh: Lam Hồng