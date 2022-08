Hiệu quả mô hình "Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại, xử lý rác thải từ gia đình" ở Yên Chính

Thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt luôn là vấn đề cấp thiết trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong khi nhiều đơn vị, địa phương đang lúng túng, gặp khó khăn với việc phân loại rác thải sinh hoạt thì Hội Phụ nữ xã Yên Chính (Ý Yên) đã triển khai mô hình này đạt nhiều kết quả khả quan. Từ đó, góp phần giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường, xây dựng NTM của xã ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội Phụ nữ xã Yên Chính tặng nắp đậy thùng rác cho hội viên tham gia mô hình "Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại, xử lý rác thải từ gia đình".

Yên Chính vốn là xã thuần nông, tuy nhiên từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cơ cấu ngành nghề trong xã đã có sự chuyển dịch tích cực, xuất hiện nhiều nghề mới như: may mặc, đục, chạm gỗ, xây dựng dân dụng, dịch vụ... Sự đa dạng ngành nghề đã tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã. Bên cạnh mặt tích cực, việc đa dạng hóa ngành nghề cũng mang lại nhiều hệ lụy cho môi trường. Các loại rác thải xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, sinh hoạt... được người dân trong xã thải ra ngày một nhiều. Một bộ phận người dân chưa có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống, rác thải sinh hoạt chưa được xử lý đúng cách, khoa học… càng làm tăng tình trạng ô nhiễm môi trường. Trước tình hình đó, để cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Yên Chính đã xây dựng đề án bảo vệ môi trường; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, trồng hoa, trồng cây xanh, đảm nhận việc thu gom rác thải sinh hoạt hàng tuần; thành lập tổ thu gom rác thải… Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ xã Yên Chính đã xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là xây dựng mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại, xử lý rác thải từ gia đình”. Triển khai mô hình, tháng 8-2020, Hội Phụ nữ xã chọn thôn An Ninh để làm điểm. Thôn An Ninh có 103 hộ dân, trong đó 92 hộ có diện tích đất vườn tạp còn lại là các hộ không có diện tích đất vườn tạp. Đối với hộ có vườn, Hội Phụ nữ xã hướng dẫn việc đào hố chôn lấp rác thải với các kích thước phù hợp nhu cầu của gia đình. Với hộ không có vườn, Hội Phụ nữ xã ủng hộ mỗi gia đình 2 thùng phi nhựa hoặc thùng sơn, có thiết kế cửa bên dưới hoặc lắp vòi cho rác hoai mục chảy ra. Ngoài ra, các hộ gia đình còn được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ; quy trình xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ tại gia đình; tặng chế phẩm vi sinh Emuniv để xử lý rác… Hàng ngày, các hộ gia đình sẽ tiến hành thu gom, phân loại rác thải; trong đó, rác hữu cơ được cho vào thùng xử lý hoặc hố rác đào sẵn, sau đó tưới chế phẩm vi sinh Emuniv và đậy nắp. Sau khoảng 20 ngày, rác thải sẽ phân hủy thành phân hữu cơ dùng để bón cho cây trồng. Triển khai mô hình, 100% gia đình tại thôn An Ninh đã thực hiện xử lý phân loại rác thải tại nguồn. Chị Đinh Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Chính cho biết: “Thông qua việc thực hiện mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại, xử lý rác thải từ gia đình” giúp hội viên phụ nữ thôn An Ninh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư; biết cách phân loại rác thải, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rác hữu cơ thành phân bón, phục vụ cho quá trình trồng trọt của gia đình, góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường, giảm bớt gánh nặng cho các bãi tập kết rác, bảo vệ môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp góp phần xây dựng NTM nâng cao của địa phương. Thành công bước đầu ở thôn An Ninh là cơ sở để Hội Phụ nữ xã nhân rộng mô hình và được đông đảo gia đình hội viên, người dân nhiệt tình hưởng ứng”. Theo đó Hội Phụ nữ xã tiếp tục chọn 8 thôn gồm: Quyết Tiến, Quyết Thắng, Việt Tiến, Dũng Tiến, Việt Hưng, Vạn Thắng, Đoàn Kết, Minh Sơn để triển khai mô hình.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Hội Phụ nữ xã đã gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phối hợp với Ban Nông nghiệp xã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên và người dân về phân loại rác thải tại nguồn và thực hiện xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh; phối hợp với Ban Văn hóa xã viết bài tuyên truyền về hoạt động bảo vệ môi trường của Hội Phụ nữ xã nói chung, hiệu quả từ việc phân loại rác thải từ gia đình nói riêng; mời các chuyên gia hướng dẫn cách làm và sử dụng chế phẩm vi sinh; tổ chức định kỳ theo tuần tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, trồng đường hoa... Quá trình thực hiện mô hình, cán bộ Hội luôn giám sát, đôn đốc từng hộ dân trong việc phân loại rác thải và áp dụng quy trình xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón. Đến nay, toàn xã có 1.077 hộ, chiếm trên 50% tổng số hộ gia đình tham gia đào hố, phân loại và xử lý rác thải, làm giảm 60-70% lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày ra môi trường.

Với việc triển khai hiệu quả mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại, xử lý rác thải từ gia đình” ở Yên Chính đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cả về môi trường và kinh tế cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ trong xã. Thông qua hoạt động của mô hình còn thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần tích cực vào thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên