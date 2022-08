Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông" của Trung ương Đoàn phát động, thời gian qua, Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu đã phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, qua đó dần thay đổi nhận thức, hành vi của thanh, thiếu niên khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Công trình “Gương cầu lồi an toàn giao thông” tại xã Hải Trung của Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu.

Địa bàn xã Hải Hưng có nhiều đoạn đường khúc ngoặt, gây hạn chế tầm nhìn giao thông. Những địa điểm này thường xuyên xảy ra tình trạng va chạm giao thông gây ảnh hưởng đến an toàn của người dân khi đi lại trên địa bàn xã. Nhận thấy mối nguy hiểm đó, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Huyện ủy và Đoàn Thanh niên xã Hải Hưng đã kêu gọi các tổ chức đoàn thể, các mạnh thường quân đóng góp kinh phí và ngày công lao động, tiến hành lắp đặt gương cầu lồi tại các điểm giao thông nguy hiểm, nơi khúc ngoặt, “điểm mù” giao thông, những nơi thường xảy ra các vụ va chạm giao thông. Cụ thể, đoàn viên, thanh niên đã tiến hành lắp đặt gương cầu lồi tại cổng chào xã Hải Hưng và nhà văn hóa xóm Nam Lễ với số tiền gần 10 triệu đồng. Hoạt động này đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân trong xã. Chị Nguyễn Thu Hương, đoàn viên xã Hải Hưng cho biết: “Việc lắp đặt các gương cầu lồi tại các điểm giao thông nguy hiểm, nhất là chỗ khúc cua đã giúp người tham gia giao thông dễ dàng quan sát, tránh xảy ra va chạm, góp phần đảm bảo an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường”. Hay tại xã Hải Phương với địa hình nhiều những khúc cua, mặt đường hẹp, tầm nhìn hạn chế; lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày một tăng nhanh. Việc thiếu hệ thống biển báo, gương cầu lồi ở khu vực khúc cua khuất tầm nhìn đã gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, nhất là vào ban đêm. Khắc phục tình trạng trên, thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã đã sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa tiến hành xây dựng, lắp đặt và ra mắt 7 bộ công trình "Gương cầu lồi an toàn giao thông" trị giá gần 30 triệu đồng tại các điểm giao thông nguy hiểm, nơi khúc ngoặt, “điểm mù” giao thông, những nơi thường xảy ra các vụ va chạm gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn Trịnh người dân xã Hải Phương cho biết: “Công trình gương cầu lồi được thực hiện bởi các đoàn viên, thanh niên trong xã đã giúp cho người dân tham gia giao thông có được không gian quan sát thuận lợi nhất, từ đó giúp giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn đáng tiếc khi tham gia giao thông”. Hay Đoàn Thanh niên các xã Hải An, Hải Trung tổ chức khánh thành 3 công trình "Gương cầu lồi an toàn giao thông" với trị giá trên 15 triệu đồng tại các điểm giao lộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn trên địa bàn xã. Đoàn Thanh niên xã Hải Phúc tổ chức lắp đặt 2 công trình "Gương cầu lồi an toàn giao thông" tại Quốc lộ 37B, đoạn khúc cua, giao nhau với ngã tư ngay cầu xóm Phương Đông, xã Hải Phúc giúp cho người dân tham gia giao thông có được không gian quan sát thuận lợi nhất, từ đó giúp giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn đáng tiếc khi tham gia giao thông...

Đồng chí Bùi Thanh Hải, Bí thư Huyện Đoàn Hải Hậu cho biết: “Việc lắp đặt các gương cầu lồi trên địa bàn các xã nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ tới từng đoàn viên, thanh thiếu niên, góp phần phòng ngừa và làm giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn toàn huyện. Việc xây dựng, phát huy hiệu quả của gương cầu lồi trong những đoạn đường nguy hiểm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng đã được nhân dân, các cấp, ngành ghi nhận. Đây là một trong những cách làm hiệu quả của tuổi trẻ huyện Hải Hậu trong nỗ lực phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”. Cùng với đó, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông là biện pháp có tác động tích cực và hiệu quả đến việc nâng cao ý thức của tầng lớp thanh, thiếu niên trong việc thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông đường bộ, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã chủ động triển khai, đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt, chú trọng đến việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền an toàn giao thông để thu hút thanh, thiếu niên tham gia. Cụ thể như: tích cực thực hiện tuyên truyền, giới thiệu các mô hình điển hình, cách làm hay, cá nhân tiêu biểu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống băng rôn, pa-nô, tại các tuyến đường, khu phố, trường học… nhằm tạo sự lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ trong tầng lớp thanh thiếu niên. Các cơ sở Đoàn còn tập trung thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh, thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, trong năm 2022, mô hình “Cổng trường thanh niên tự quản đảm bảo xanh - sạch - đẹp và trật tự an toàn giao thông”; “Tuyến đường, đoạn đường thanh niên tham gia quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Thanh niên với văn hóa giao thông” đã góp phần làm giảm thiểu số vụ tai nạn trên địa bàn huyện. Đoàn Thanh niên huyện đã duy trì mô hình cổng trường an toàn giao thông, tuyến đường an toàn giao thông tại 9/9 trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 69/69 liên đội trường tiểu học và THCS có công trình cổng trường an toàn giao thông; 34 xã, thị trấn đảm nhận tuyến đường an toàn giao thông. Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt 20 công trình gương cầu lồi tại 7 xã, trị giá trên 90 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, hoạt động tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông của các cơ sở Đoàn trong huyện đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, qua đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông trong cộng đồng.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, thời gian tới, Huyện Đoàn Hải Hậu tiếp tục triển khai đến 100% cơ sở Đoàn, đưa nội dung an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ sở Đoàn và đoàn viên; tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; xây dựng mô hình "Đoạn đường thanh niên tham gia quản lý đảm bảo xanh - sạch - đẹp và trật tự an toàn giao thông" và "Đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn"./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh