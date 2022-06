Đại úy Trần Văn Hoàn, Trưởng Công xã tiêu biểu "Sống trong lòng dân"

Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2022); 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2022), Bộ Công an vừa tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc với chủ đề “Sống trong lòng dân”. Đại úy Trần Văn Hoàn, Trưởng Công xã Liên Minh (Vụ Bản) vinh dự là 1 trong 63 Trưởng Công an xã được tôn vinh tại Chương trình.

Đại úy Trần Văn Hoàn, Trưởng Công an xã Liên Minh (Vụ Bản) nhận phần thưởng tại Chương trình tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc.

Xã Liên Minh có hơn 11 nghìn nhân khẩu, trên địa bàn có tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 10, tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua, có Khu Công nghiệp Bảo Minh. Xã được đánh giá là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, thậm chí sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Khi Bộ Công an có chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tháng 1-2019 Đại úy Trần Văn Hoàn lúc đó đang là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an huyện Vụ Bản được luân chuyển làm nhiệm vụ tại địa phương. Đảm nhiệm vai trò Trưởng Công an xã, với phương châm “bám cơ sở, gần dân, phục vụ nhân dân”, anh đã cùng lực lượng Công an xã thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai công tác dân vận, vận động nhân dân phòng, chống dịch COVID-19, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng chống đối và những đối tượng phạm tội đã có tiền án, tiền sự ở địa phương, giữ vững bình yên cuộc sống người dân nơi đây. Đại úy Trần Văn Hoàn cho biết: “Là Công an chính quy, có nhiều kinh nghiệm trong công tác trinh sát, điều tra phá án, bắt tội phạm, bản thân trải qua nhiều đợt chỉnh huấn, chỉnh quân nhưng khi va vào thực tế cũng gặp không ít khó khăn, diễn biến các sự việc luôn “muôn hình vạn trạng”. Những mâu thuẫn ở cơ sở đôi khi chỉ xuất phát từ một lời hiềm khích hay say rượu gây sự, tranh chấp đất đai, bờ rào, nếu không giải quyết thấu đáo sẽ làm rạn nứt “tình làng, nghĩa xóm” và tất yếu phát sinh chuyện bé thành to...”. Vừa làm, vừa nghiên cứu, học hỏi từ thực tế, Đại úy Trần Văn Hoàn luôn dành phần lớn thời gian xuống cơ sở để trao đổi, nắm bắt thông tin, tranh thủ các diễn đàn để tiếp xúc, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của dân, dù đôi khi chỉ là thông tin rất nhỏ về ANTT. Nhiều việc không tên, vất vả đêm hôm, làm thêm giờ và không có ngày nghỉ là việc rất bình thường đối với anh.

Đại úy Trần Văn Hoàn, Trưởng Công an xã Liên Minh, huyện Vụ Bản (bên phải) trao đổi kế hoạch công tác với đồng nghiệp.

Trong 3 năm qua, lực lượng Công an chính quy xã đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT; hoàn thành vượt chỉ tiêu 2 Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử; điều tra, làm rõ 32 vụ việc với 46 đối tượng có liên quan. Bên cạnh đó, Công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ, 10 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, vận động, thu hồi 2 súng thể thao trong nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, nhân rộng toàn diện trên các lĩnh vực, địa bàn dân cư, góp phần giữ gìn ANTT ở địa phương. Nhiều người có quá khứ lỗi lầm được Đại úy Trần Văn Hoàn và Công an xã giúp đỡ vượt qua bóng tối, vươn lên làm lại cuộc đời. Anh Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1990, tại thôn Nhất Giáp từng có quá khứ lỗi lầm. Được Đại úy Trần Văn Hoàn động viên, anh Nguyễn Thanh Tùng đã vượt lên mặc cảm, chăm lo làm ăn, trở thành ông chủ của một trang trại nuôi cá, gà, vịt rộng hàng chục nghìn mét vuông, có thu nhập ổn định.

Đại úy Trần Văn Hoàn, Trưởng Công an xã Liên Minh, huyện Vụ Bản (ngoài cùng bên trái) cùng đồng nghiệp thu giữ hung khí một vụ án.

Từ những nỗ lực, đóng góp tích cực của Đại úy Trần Văn Hoàn và lực lượng Công an xã, tình hình ANTT ở Liên Minh ngày một ổn định, niềm tin tưởng, sự an tâm nơi bà con nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền ngày một nâng lên. Lực lượng Công an xã luôn được đánh giá là tập thể mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cá nhân Đại úy Trần Văn Hoàn trong 3 năm liên tục gần đây đều được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an tặng Bằng khen, được Công an tỉnh và UBND huyện Vụ Bản tặng Giấy khen. Nhận xét về người Trưởng Công an xã mẫn cán, hết lòng vì dân, Chủ tịch UBND xã Liên Minh Trần Đức Thiện cho biết: “Đại úy Trần Văn Hoàn đang trở thành cây cầu nối bền vững giữa ý Đảng với lòng dân; đóng góp tích cực trong củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an sống trong lòng dân nơi quê hương Liên Minh anh hùng”./.

Bài và ảnh: Xuân Thu