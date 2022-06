Chủ tịch Hội Phụ nữ xã tận tụy với công tác Hội

Năm 2017, chị Nguyễn Thị Lành được hội viên phụ nữ xã Bình Minh (Nam Trực) tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2017-2022. Qua gần 6 năm gắn bó với công tác phụ nữ, chị là tấm gương điển hình về tinh thần, trách nhiệm với công việc, được cán bộ, hội viên tin tưởng, yêu mến.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị Lành luôn có ý thức học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, tích cực học tập, nghiên cứu đổi mới hoạt động công tác Hội. Trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ, chị luôn quán triệt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”; phân công từng ủy viên Ban chấp hành (BCH) Hội phụ trách các chi hội theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động; thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng hội viên, quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. BCH Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; vận động hội viên tham gia đóng hội phí, xây dựng quỹ Hội, tham gia các câu lạc bộ (CLB) do Hội Phụ nữ thành lập…; triển khai đa dạng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả, phát động các phong trào thi đua “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”… nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, đặc biệt là hội viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình ấm no. Đến nay, Hội Phụ nữ xã đã giới thiệu cho 228 lượt hội viên vay vốn từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 6,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với địa phương; tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn… cho hội viên phụ nữ trong xã. Quan tâm đến đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp lễ, tết, BCH Hội Phụ nữ xã đến thăm, tặng quà động viên hội viên; hỗ trợ vốn, con giống, ngày công, phân bón, tặng thẻ BHYT, tặng thùng phân loại rác thải… Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Hội Phụ nữ xã Bình Minh đã tặng 10 suất quà cho hội viên nghèo. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chị cùng với cán bộ Hội đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nhân dân về công tác phòng chống dịch; chung tay ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống dịch COVID-19 trên 113 triệu đồng. Triển khai chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ xã đã trao 35 suất quà, tổng trị giá 7 triệu đồng cho các gia đình hội viên bị ảnh hưởng bởi dịch và bị nhiễm COVID-19, cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

Chị Nguyễn Thị Lành không chỉ là Chủ tịch Hội Phụ nữ năng động, sáng tạo, mà còn được đánh giá là “cây sáng kiến” khi đề xuất thành lập được nhiều mô hình hay, thiết thực. Chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới, chị đề xuất sáng kiến trồng tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản, chọn thôn Đông Hành Quần để làm điểm. Lúc đầu, một số hội viên, người dân do chưa hiểu hết về kế hoạch, tác dụng của việc trồng đường hoa, chị trực tiếp xuống tận các hộ gia đình trong thôn để tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, nhà chùa đóng góp kinh phí mua giống cây; trực tiếp tham gia giải phóng mặt bằng, trồng và chăm sóc cây hoa… Khi tuyến đường hoa thôn Đông Hành Quần hình thành, bộ mặt nông thôn mới của thôn trở nên sáng - xanh - sạch - đẹp đã khích lệ các thôn khác làm theo. Đến nay, Hội Phụ nữ xã đã trồng được 3,5km đường hoa. Ngoài ra, chị còn tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thôn Cổ Chử đóng góp sức người, sức của xây dựng 3 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 1.570m, kinh phí xây dựng trên 1,1 tỷ đồng; tu sửa nhà văn hóa thôn trị giá 450 triệu đồng; xây dựng cầu dân sinh kinh phí hơn 40 triệu đồng… Chị Lành còn là “tác giả” của mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ được triển khai ở 100% chi hội hiện nay thu hút hàng trăm chị em, hội viên phụ nữ tham gia. Đầu năm 2022, chị còn đề xuất triển khai mô hình “Phân loại, xử lý rác thải hữu cơ”. Theo chị Lành, đây là mô hình khó triển khai nhất từ trước đến nay của Hội Phụ nữ xã. “Bởi nhiều người không tin vào hiệu quả của mô hình. Khi đi tuyên truyền, vận động, bản thân tôi có lúc còn bị chỉ trích, bị mắng là làm… việc vô ích”, chị Lành chia sẻ. Không nản lòng, chị cùng các cán bộ Hội, đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan xuống tận các thôn xóm họp bàn với lãnh đạo các thôn, chi Hội Phụ nữ được chọn làm điểm triển khai mô hình; tổ chức các hội nghị truyền thông về phân loại, xử lý rác thải; phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường… “Mưa dầm thấm lâu”, dần dà tại các thôn làm điểm đã có 40% hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia mô hình. Đến nay, mô hình “Phân loại, xử lý rác thải hữu cơ” đã được nhân rộng ở 7/15 chi hội, trong đó 100% hộ gia đình triển khai việc phân loại, xử lý rác.

Nhận xét về chị Nguyễn Thị Lành, chị Lưu Thị Nhàn, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Trực cho biết: “Chị Lành là một cán bộ Hội có năng lực, nhiệt huyết, đặc biệt có rất nhiều sáng tạo trong tổ chức phong trào phụ nữ. Đây là tấm gương cán bộ Hội tiêu biểu để nhiều cán bộ, hội viên trong huyện học tập, làm theo”./.

Hoa Xuân