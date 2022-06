Bảo đảm trang bị kỹ thuật huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu

Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi dự Hội nghị cán bộ chuẩn bị cho Chiến dịch Tây Bắc (năm 1952) đã nói rằng: “Lương thực, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”. Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, cán bộ, nhân viên Đại đội Kho quân khí thuộc Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) đã tổ chức “làm theo” bằng những việc làm thiết thực, gắn với thực tiễn nhiệm vụ, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân viên Đại đội Kho quân khí (Bộ CHQS tỉnh) bảo dưỡng vũ khí, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Có mặt tại đơn vị đúng vào thời điểm cán bộ, nhân viên trong Đại đội Kho quân khí đang làm nhiệm vụ bảo quản vũ khí thường xuyên, chúng tôi cảm nhận rõ tính chất nguy hiểm trong thực hiện nhiệm vụ của những người thợ sửa chữa đạn và thủ kho nơi đây. Trong tiết trời nắng nóng của mùa hè, mặc cho những giọt mồ hôi lăn dài trên má, những bộ trang phục công tác ướt đẫm mồ hôi, từng công đoạn của việc bảo dưỡng vũ khí được cán bộ, nhân viên tiến hành theo đúng quy trình nghiêm ngặt. Thượng úy Vũ Duy Long, Đại đội trưởng Đại đội Kho quân khí cho biết: “Yêu cầu đối với mỗi người thợ là phải rất tập trung, cẩn thận và tỉ mỉ. Do chấp hành nghiêm quy trình, quy tắc an toàn nên mặc dù bảo dưỡng, sửa chữa hàng chục tấn đạn, súng các loại mỗi năm nhưng đơn vị đều bảo đảm an toàn tuyệt đối”. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, những năm qua, được cấp trên quan tâm, các nhà kho đã được xây dựng và đạt tiêu chuẩn “kho 5 nội dung”, đây là điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn kỹ thuật. Thời điểm hiện tại trong điều kiện trụ sở làm việc đang xây dựng lại, quân số biên chế còn thiếu, thời tiết không thuận lợi, song với quyết tâm của cấp ủy, chỉ huy kho, sự đồng lòng của cán bộ, nhân viên, toàn đơn vị nên hàng năm luôn hoàn thành 100% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cảnh quan khu kỹ thuật từng bước được củng cố khang trang đúng quy định, công tác bảo đảm phòng, chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc.

Trong tập thể Đại đội Kho quân khí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ có nhiều tấm gương cá nhân tiêu biểu về học và làm theo lời Bác. Suốt 27 năm gắn bó với nghề quân khí, Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Quang Hoàn, Thủ kho vũ khí Đại đội Kho quân khí luôn ghi sâu lời Bác dạy, từ đó thể hiện trách nhiệm với công việc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Để hoàn thành tốt công việc được giao, anh nắm chắc số lượng, chất lượng và tình hình đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tìm hiểu từng loại đạn dược để sắp xếp khoa học, gọn gàng, hợp lý với phương châm dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, không để hiện tượng nhầm lẫn, sai sót xảy ra...; thực hiện việc cấp phát tiếp nhận đầy đủ chính xác, đúng thủ tục nguyên tắc; chấp hành tuyệt đối mọi nội quy, quy định của đơn vị, bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị. Với tinh thần và trách nhiệm, nhiều năm liền, đồng chí Bùi Quang Hoàn được chọn cử tham gia Hội thi thợ sửa chữa súng pháo phòng không giỏi và thi Thủ kho giỏi cấp Quân khu.

Thượng tá Lê Hồng Đức, Chủ nhiệm Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Đại đội Kho quân khí là đơn vị trực thuộc Phòng Kỹ thuật có nhiệm vụ bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ đột xuất khác; tổ chức cất giữ, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị, đạn dược theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tiếp nhận, cấp phát, thu hồi cất chứa trang bị quân khí theo đúng mệnh lệnh, đúng quy hoạch, kế hoạch. Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Đảng Đại đội Kho quân khí luôn quán triệt và lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên và cụ thể hoá trong lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ, gắn việc học tập và làm theo Bác với các nội dung, chỉ tiêu của các cuộc vận động, phong trào thi đua Quyết thắng hàng năm. Chi bộ thường xuyên đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nội dung sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả học và làm theo Bác gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, kết quả thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên; bình xét thi đua khen thưởng cuối năm. Chi bộ thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác; luôn xác định, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị, địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong dân chủ, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ. Hàng năm, đơn vị đã tổ chức lau chùi, bảo quản thường xuyên hàng nghìn lượt khẩu súng, pháo các loại và hàng chục tấn đạn dược; sơn, in xì ký hiệu, bảo dưỡng, đảo hòm sắp xếp lại hàng chục tấn đạn dược các loại; bảo dưỡng, niêm cất, sắp xếp hàng nghìn khẩu súng bộ binh… Những nỗ lực trong xây dựng đơn vị, thực hiện nền nếp chính quy ngành kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, 100% nhà Kho quân khí của đơn vị được cấp giấy chứng nhận nhà kho đạt tiêu chuẩn “5 tốt” theo đúng quy định, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Học và làm theo lời Bác dạy với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, nhân viên Đại đội Kho quân khí (Bộ CHQS tỉnh) đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác kỹ thuật hàng năm; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

