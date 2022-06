Những giáo viên trẻ tiêu biểu

Những năm qua, đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ trong tỉnh đã tích cực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong đó nhiều gương nhà giáo trẻ tiêu biểu say nghề là niềm cảm hứng, truyền động lực cho học trò.

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định khám, tư vấn sức khỏe cho nữ công nhân lao động Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam ở xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng).

Là giáo viên Vật lý của Trường THPT Nguyễn Du (Nam Trực), thầy giáo Vũ Ngọc Quyết với tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã không ngừng tìm kiếm những phương pháp hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để thu hút, lôi cuốn học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhiều năm liền, các sáng kiến kinh nghiệm do thầy đề xuất được áp dụng đã mang lại thành tích cao. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thầy giáo Quyết còn là Bí thư Đoàn trường năng động đưa phong trào Đoàn trường ngày một phát triển, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào Đoàn của huyện. Tiêu biểu trong phong trào “Thanh niên tình nguyện”, Đoàn Thanh niên nhà trường đã tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự; vận động học sinh xây dựng lối sống thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: hiến máu nhân đạo, thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại xã Nam Tiến; tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Chắp cánh ước mơ” với số tiền 9 triệu đồng để trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó trong trường, gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với số tiền hơn 20 triệu đồng. Đoàn trường phối hợp với Trung tâm thiện nguyện Thiên Trường Nam Định và CLB khuyến thiện Vạn Xuân Am tặng 20 suất quà tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, thầy hướng dẫn học sinh tham dự kỳ thi Khoa học kỹ thuật và ngày hội Stem do Sở GD và ĐT tổ chức với đề tài “Một số giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường tại làng nghề Bình Yên, xã Nam Thanh (Nam Trực)”; đề tài “Giáo dục kỹ năng sống với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh Trường THPT Nguyễn Du”, đoạt giải Khuyến khích. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tập, Đoàn trường đã tổ chức các buổi ngoại khóa với chủ đề “Biển đảo quê hương”, “Việt Nam ơi đánh bay COVID”... nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong chiến dịch chống dịch. Với những hoạt động phong phú, Đoàn Trường THPT Nguyễn Du nhiều năm liền được Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.

Nhắc về cô giáo Nguyễn Thị Thảo, giảng viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (thành phố Nam Định) luôn được đồng nghiệp và sinh viên yêu mến bởi là tấm gương về sự tận tụy, tâm huyết và hết mình với công việc, say mê sáng tạo trong công tác giảng dạy. Trực tiếp tham gia giảng dạy môn Điều dưỡng truyền nhiễm, Khoa y học lâm sàng, cô không ngừng học tập, tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức mới bổ sung vào bài giảng giúp bài giảng sinh động, sáng tạo. Ngoài ra, cô còn biên soạn giáo trình “Điều dưỡng truyền nhiễm”, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần cho các đối tượng...

Là Đội phó phụ trách Đội tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện, cô Thảo đã tham gia xây dựng chương trình hiến máu tình nguyện mỗi năm từ 2 đến 3 đợt, thu được hơn 1.000 đơn vị máu. Đặc biệt, là Phó trưởng đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia phòng, chống dịch tại tỉnh Đồng Nai từ ngày 4-8-2021 đến 1-10-2021, cô luôn động viên, nhắc nhở các thành viên trong đoàn ý thức, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lãnh đạo, nhân viên nơi làm việc và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Chú trọng đảm bảo sức khỏe cả thể chất và tinh thần cho các thành viên, hỗ trợ giúp các em sinh viên luôn ở trạng thái tốt nhất, yên tâm thực hiện công tác phòng chống dịch tại đơn vị được phân công. Cô được Sở Y tế Đồng Nai điều động tới làm việc tại Trung tâm Y tế phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm về chuyên môn y tế do toàn bộ nhân viên y tế của phường đang đi điều trị và cách ly y tế. Cô đã cùng 7 sinh viên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn phường tổ chức tiêm phòng vắc-xin cho người dân với số lượng 600-700 mũi/ngày; tổ chức truy vết, lấy mẫu những người có nguy cơ đúng theo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch và đạt hiệu quả cao; tham gia 4 đợt chiến dịch lấy mẫu diện rộng toàn phường với số lượng 6.000 mẫu/ngày; tham gia chăm sóc và cấp cứu người bệnh COVID-19 tại các khu cách ly của phường. Mặc dù hàng ngày phải đối mặt với khối lượng công việc lớn và cực kỳ căng thẳng, có những lúc làm tới 2-3 giờ sáng nhưng cô cùng các đồng nghiệp và các em sinh viên luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành công việc được giao. Cũng tại đây, cô Thảo cùng các em sinh viên và Đoàn Thanh niên phường Hố Nai đã tổ chức thành công tết Trung thu ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn phường, đặc biệt các cháu đang điều trị và cách ly tại các khu cách ly. Với những thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cô giáo Nguyễn Thị Thảo đã được UBND tỉnh Đồng Nai và Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen.

Thầy Vũ Ngọc Quyết và cô Nguyễn Thị Thảo là 2 tấm gương tiêu biểu trong hàng chục nghìn thầy, cô giáo đã và đang cống hiến tâm huyết ở các cấp học trong ngành GD và ĐT. Ở các cương vị công tác khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, sáng tạo, yêu nghề, yêu thương học trò và cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”, đặc biệt đề cao tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trong quản lý, giảng dạy và học tập, góp phần giữ vững truyền thống và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

Văn Huỳnh