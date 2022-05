Công an hưu trí Nam Định sống kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa tình

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nói chung, Công an hưu trí nói riêng, đồng thời tích cực thực hiện sáng tạo, linh hoạt Chỉ thị số 15/CT-BCA, ngày 27-11-2014 của Bộ Công an về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp đối với Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí”, trong nhiệm kỳ 2018-2022, CLB Công an hưu trí Nam Định đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc nhằm thu hút, tập hợp hội viên sống kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa tình, xây dựng CLB ngày càng phát triển.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh. Ảnh: Xuân Thu

CLB Công an hưu trí tỉnh hiện có tổng số 661 hội viên với 3 hội viên danh dự, 7 sĩ quan cấp tướng, 85 đại tá, 213 thượng tá, 19 đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh và tương đương, 109 đồng chí lãnh đạo cấp phòng và tương đương, 137 đồng chí chỉ huy cấp đội và tương đương; 2 Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới; 43 đồng chí đã tham gia chiến trường B, K, C; 6 thương binh; 107 hội viên nữ... Ban Chủ nhiệm hiện có 21 đồng chí gồm Chủ nhiệm, 3 Phó Chủ nhiệm, 6 Ủy viên Thường trực, 11 Chi hội trưởng; các bộ phận chuyên môn gồm Ban Kiểm tra, Ban Thơ, CLB Văn hóa - Văn nghệ, CLB Thể thao. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chủ nhiệm CLB tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên gắn với các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân, 75 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, 100% cán bộ, hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sống kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa tình với đồng chí, đồng nghiệp và địa phương nơi cư trú... Xác định công tác nghĩa tình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội, nhân văn sâu sắc, trong nhiệm kỳ qua, các Chi hội trong CLB đã tổ chức thăm hỏi 209 lượt hội viên với trên 80 triệu đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ 114 hội viên cao tuổi, kinh phí 23 triệu đồng; trích quỹ CLB chúc tết hội viên trên 100 triệu đồng; tổ chức phúng viếng 110 tứ thân phụ mẫu của hội viên qua đời, số tiền 70 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh khám sức khỏe cho 153 hội viên nữ. Từ năm 2018 đến năm 2020, Ban Chủ nhiệm CLB đã đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an trợ cấp cho 46 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tổng số tiền 184 triệu đồng. Nhân dịp tổng kết hàng năm và đón Tết cổ truyền của dân tộc, CLB tổ chức đoàn đại biểu cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tới thăm hỏi, tặng quà gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh đã quá cố, đang cư trú tại thành phố Nam Định. Phối hợp thực hiện tốt hoạt động tang lễ cho hội viên; ban hành quy trình thực hiện một số nghi thức lễ tang; chỉ đạo các chi hội lựa chọn, thành lập Đội Tiêu binh gồm 168 đồng chí; phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thường xuyên tập huấn quy trình, hỗ trợ trang bị lễ phục và xe tiêu binh trong các lễ tang. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm CLB đã chủ trương đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo khí thế sôi nổi cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đầu năm 2018, CLB Văn hóa - Văn nghệ được thành lập gồm 36 hội viên với 2 bộ phận: Đội Văn nghệ 21 hội viên, Ban Thơ 15 hội viên và 13 cộng tác viên; CLB Thể thao gồm 76 hội viên với 2 bộ môn cầu lông, bóng bàn. Trong nhiệm kỳ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp giữa hoạt động tại CLB và hoạt động ở các chi hội, gắn với phong trào ở các phường, xã. Trong đó, Đội Văn nghệ đã phối hợp với Nhà hát Chèo tỉnh Nam Định, đội kèn đồng nữ Giáo xứ Hai Giáp thuộc địa phận Bùi Chu, CLB Trống hội quê hương xã Giao Hải (Giao Thủy) và một số CLB văn hóa, văn nghệ ở thành phố Nam Định dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật có chất lượng cao. Ban Thơ duy trì sinh hoạt thường kỳ vào ngày 20 hàng tháng, đồng thời khuyến khích các hội viên sáng tác được trên 500 bài thơ với nhiều thể loại, nội dung phong phú. Trong 2 năm 2020 và 2021, Hội Nhà văn Việt Nam đã cấp giấy phép xuất bản, CLB tổ chức ra mắt 2 tập thơ “Chắp cánh thơ bay”, “Từ mùa thu ấy”; đồng thời tổ chức nhiều buổi giao lưu với một số CLB thơ trong và ngoài tỉnh, tạo ấn tượng tốt đẹp. CLB Thể thao đã xây dựng quy chế hoạt động nền nếp; đã tổ chức 4 kỳ hội thao, thu hút hàng trăm lượt vận động viên tham gia thi đấu bóng bàn, cầu lông...

Từ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, của cấp ủy, chính quyền thành phố Nam Định, trong nhiệm kỳ lần thứ I (giai đoạn 2018-2022), Ban Chủ nhiệm CLB đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2022-2025, Ban Chủ nhiệm CLB tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo hội viên chấp hành, tham gia thực hiện tốt một số chuyên đề như: Hội viên Công an hưu trí tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở phường, xã; công tác phụ nữ trong CLB; vấn đề chăm lo sức khỏe người cao tuổi; tổ chức gặp mặt đối tượng chính sách nhân các ngày kỷ niệm truyền thống. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đưa sinh hoạt vào nền nếp; khuyến khích phong trào sáng tác, giao lưu văn nghệ, thơ nhạc, luyện tập thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn thể CLB. Làm tốt công tác nghĩa tình, lấy Chi hội làm đơn vị trọng tâm thực hiện; bổ sung, hoàn thiện Hướng dẫn số 28/HD-CLB “Về việc phối hợp tham gia tổ chức lễ tang hội viên CLB Công an hưu trí tỉnh”. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm CLB, lãnh đạo các bộ phận chuyên đề và lãnh đạo Chi hội; duy trì lề lối làm việc, chế độ sinh hoạt, thông tin báo cáo, phân công trách nhiệm rõ ràng nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, thông suất, hiệu quả các hoạt động do CLB đề ra./.

Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ

Anh hùng LLVTND,

Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh